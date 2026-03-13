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Philips ondersteuning
HD9285/00
Kan er meer dan één persoon verbinding maken met een Philips-keukenapparaat?
Hoe gebruik ik presets op de Philips Airfryer?
Waarom piept mijn Philips Airfryer tijdens het bereiden?
Moet ik de rubberen plug van mijn Airfryer-pan verwijderen?
Hoe kan ik Alexa gebruiken met mijn Philips Airfryer?
Welke bakvorm kan ik gebruiken in mijn Philips Airfryer?
Waar kan ik recepten vinden voor mijn Philips Airfryer?
Kan ik bakpapier/aluminiumfolie in mijn Philips Airfryer gebruiken?
Hoe en wanneer kan ik olie gebruiken in mijn Philips Airfryer?
Welke diepvriesfrites kan ik bereiden in de Philips Airfryer?
Hoeveel etenswaren kan ik bereiden in mijn Philips Airfryer?
Waarom moet ik de etenswaren in mijn Philips Airfryer schudden?
Moet ik de Philips Airfryer voorverwarmen?
Wat voor voedsel kan ik maken in mijn Philips Airfryer?
Hoe reinig ik mijn Philips Airfryer?
Waar vind ik de HomeID-app?
Mijn Philips-keukenapparaat kan mijn Wi-Fi-thuisnetwerk niet vinden
Ik kan het Philips-keukenapparaat niet verbinden met de HomeID-app
De aan-uitknop van de Philips Airfryer schakelt niet uit
Ik kan het Philips-keukenapparaat niet verbinden met de NutriU-app
Hoe verwijder ik de mand uit de pan van de Philips Airfryer?
Mijn Philips Airfryer geeft streepjes of een E1-foutcode weer
Mijn Philips HomeID-app is afgesloten of gecrasht
Mijn Philips Airfryer wordt niet weergegeven in de lijst met modellen in de HomeID-app
De coating van de pan of mand van mijn Philips Airfryer bladdert af
Mijn Philips Airfryer maakt een geluid
Mijn zelfgemaakte frites uit de Philips Airfryer zijn niet naar verwachting
Er komt witte rook uit mijn Philips Airfryer
De Philips Airfryer werkt niet of gaat niet aan