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Jouw verbonden kookpartner voor gezonde maaltijden
De Philips Airfryer XXL Connected uit de 5000-serie is uw dagelijkse kookpartner voor het bereiden van probleemloze, voedzame en heerlijke maaltijden voor de hele familie, elke dag van de week.
Verbinding met HomeID
16-in-1 Airfryer
7,2 l (1,4 kg)
Rapid Air-technologie
Inclusief bakplaat
De intuïtieve HomeID-app sluit naadloos aan op uw Airfryer en wordt daardoor een onmisbare metgezel voor uw maaltijden. U kunt nog veel meer doen dan alleen gezond frituren: u kunt interessante en smaakvolle nieuwe recepten ontdekken en zelfs uw kookkunsten op afstand in de gaten houden via de app.
De nieuwe Philips Airfryer XXL Connected uit de 5000-serie beschikt over 16 verschillende bereidingsfuncties: frituren, bakken, grillen, braden, drogen, roosteren, ontdooien, opwarmen, fermenteren en nog veel meer.
Ontdek honderden heerlijke, snelle en gezonde recepten voor uw Airfryer. HomeID-recepten worden samengesteld door voedingsexperts, zodat u elke dag moeiteloos de juiste keuze kunt maken.
4.4
van 5
329
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Mina Baert
02/01/2025
België
Geverifieerde koper
5000xxl
Ik kan niet werken via wifi , ik krijg geen code via mail? Er zat ook geen boekje bij voor dingen klaar te maken ?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD9285/96R1 Airfryer XXL Connected uit de 5000-serie - refurbished
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HD9285/96R1 Airfryer XXL Connected uit de 5000-serie - refurbished
Airoman
15/12/2024
België
Geverifieerde koper
Tevreden van het resultaat.
Al jaren een airfryeren en altijd tevreden met het geen hij moet doen voor ons . Bij alle gerechten mag je de tijd die zogezegd nodig is halveren Ook de frieten vinden wij lekker genoeg en moeten zeker niet de speciale airfryer soort zijn .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airfryer HD9285/90 XXL Connected uit de 5000-serie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airfryer HD9285/90 XXL Connected uit de 5000-serie
RicDepic
17/07/2024
België
Geverifieerde koper
Airfryer XXL
Geweldig. Zeer tevreden, had ik veel eerder moeten aanschaffen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airfryer HD9285/90 XXL Connected uit de 5000-serie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Airfryer HD9285/90 XXL Connected uit de 5000-serie
Aantal recepten verschilt mogelijk per land
In vergelijking met verse frietjes bereid in een conventionele Philips-friteuse
Gemiddelde percentages gebaseerd op interne labmetingen met de producten HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880