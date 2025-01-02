[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] We konden met deze Aifryer voor heel het gezin makkelijk eten klaarmaken in 1 keer. Er is geen voorverwarmen nodig, wat in combinatie met de kracht ervoor zorgt dat je gerecht snel klaar is. Ook vonden we de bijgevoegde gerechten in de app handig voor inspiratie wat je er allemaal mee kan doen.