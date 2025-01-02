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AirfryerXXL Connected uit de 5000-serie

HD9285/00

4.4

| (329) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Jouw verbonden kookpartner voor gezonde maaltijden

De Philips Airfryer XXL Connected uit de 5000-serie is uw dagelijkse kookpartner voor het bereiden van probleemloze, voedzame en heerlijke maaltijden voor de hele familie, elke dag van de week.

Bekijk alle voordelen

Koppelen met de HomeID-app

Jouw verbonden kookpartner voor gezonde maaltijden

  • Verbinding met HomeID

  • 16-in-1 Airfryer

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Rapid Air-technologie

  • Inclusief bakplaat

Uw verbonden keukenpartner voor gezonde gezinsmaaltijden

Uw verbonden keukenpartner voor gezonde gezinsmaaltijden

De intuïtieve HomeID-app sluit naadloos aan op uw Airfryer en wordt daardoor een onmisbare metgezel voor uw maaltijden. U kunt nog veel meer doen dan alleen gezond frituren: u kunt interessante en smaakvolle nieuwe recepten ontdekken en zelfs uw kookkunsten op afstand in de gaten houden via de app.

Volledige veelzijdigheid en multifunctionaliteit, alles-in-één-airfryer

Volledige veelzijdigheid en multifunctionaliteit, alles-in-één-airfryer

De nieuwe Philips Airfryer XXL Connected uit de 5000-serie beschikt over 16 verschillende bereidingsfuncties: frituren, bakken, grillen, braden, drogen, roosteren, ontdooien, opwarmen, fermenteren en nog veel meer.

Heerlijke Airfryer-recepten voor een gezond dagelijks leven

Heerlijke Airfryer-recepten voor een gezond dagelijks leven

Ontdek honderden heerlijke, snelle en gezonde recepten voor uw Airfryer. HomeID-recepten worden samengesteld door voedingsexperts, zodat u elke dag moeiteloos de juiste keuze kunt maken.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

329

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

02/01/2025

België

België

Geverifieerde koper

5000xxl

Ik kan niet werken via wifi , ik krijg geen code via mail? Er zat ook geen boekje bij voor dingen klaar te maken ?

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD9285/96R1 Airfryer XXL Connected uit de 5000-serie - refurbished

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HD9285/96R1 Airfryer XXL Connected uit de 5000-serie - refurbished

15/12/2024

België

België

Geverifieerde koper

Tevreden van het resultaat.

Al jaren een airfryeren en altijd tevreden met het geen hij moet doen voor ons . Bij alle gerechten mag je de tijd die zogezegd nodig is halveren Ook de frieten vinden wij lekker genoeg en moeten zeker niet de speciale airfryer soort zijn .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airfryer HD9285/90 XXL Connected uit de 5000-serie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airfryer HD9285/90 XXL Connected uit de 5000-serie

17/07/2024

België

België

Geverifieerde koper

Airfryer XXL

Geweldig. Zeer tevreden, had ik veel eerder moeten aanschaffen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airfryer HD9285/90 XXL Connected uit de 5000-serie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Airfryer HD9285/90 XXL Connected uit de 5000-serie

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Aantal recepten verschilt mogelijk per land

  2. In vergelijking met verse frietjes bereid in een conventionele Philips-friteuse

  3. Gemiddelde percentages gebaseerd op interne labmetingen met de producten HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880