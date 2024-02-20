Philips-ondersteuning Mijn Philips HomeID-app is afgesloten of gecrasht

Als u merkt dat de HomeID-app regelmatig crasht, probeer dan de volgende opties één voor één uit:

1. Sluit en start de HomeID-app opnieuw.

2. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de HomeID-app hebt geïnstalleerd. Controleer op updates in de App Store.

3. Start uw telefoon opnieuw op.

4. Maak de cache van uw telefoon leeg ([Instellingen] (Settings) / HomeID / [Cache leegmaken] (Empty Cache))

5. Als laatste optie kunt u de HomeID-app verwijderen en opnieuw installeren

Als niets van het bovenstaande werkt, neem dan contact op met uw plaatselijke Philips Consumer Care Centre.

