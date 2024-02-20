Philips-ondersteuning
Mijn Philips HomeID-app is afgesloten of gecrasht
Als u merkt dat de HomeID-app regelmatig crasht, probeer dan de volgende opties één voor één uit:
1. Sluit en start de HomeID-app opnieuw.
2. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de HomeID-app hebt geïnstalleerd. Controleer op updates in de App Store.
3. Start uw telefoon opnieuw op.
4. Maak de cache van uw telefoon leeg ([Instellingen] (Settings) / HomeID / [Cache leegmaken] (Empty Cache))
5. Als laatste optie kunt u de HomeID-app verwijderen en opnieuw installeren
Als niets van het bovenstaande werkt, neem dan contact op met uw plaatselijke Philips Consumer Care Centre.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: NA565/02 , HD9240/90R1 , NA543/00 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›