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Handleidingen en documentatie

User Manual Philips Fryer

  • PDF bestand, 3.1 MB
  • 11 March 2024

Deze Philips-friteuse met het Cool Zone-systeem zorgt ervoor dat er geen voedseldeeltjes verbranden, waardoor de olie langer meegaat. Gefrituurde etenswaren hebben nog nooit zo lekker gesmaakt! Alle onderdelen, behalve het bedieningspaneel, kunnen eenvoudig worden schoongemaakt in de vaatwasmachine.

  • PDF bestand
  • 31 March 2024

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