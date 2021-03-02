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Alle series

  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
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  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
  • Een snelle en gelijkmatige trimbeurt

Hairclipper series 3000Tondeuse

HC3530/15

4.1
| (490) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Een snelle en gelijkmatige trimbeurt
Met de Hairclipper 3000 van Philips trimt u uw haar snel en gelijkmatig. Met de 13 lengte-instellingen, Trim-n-Flow-technologie en DualCut-technologie krijgt u snel een gelijkmatig resultaat.
Bekijk alle voordelen

Sneller trimmen zonder verstopt te raken

Een snelle en gelijkmatige trimbeurt

  • Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes

  • 13 lengtestanden

  • 75 minuten draadloos gebruik/8 uur oplaadtijd

  • Incl. baardkam

Profiteer van een langere levensduur van de batterij dankzij het geoptimaliseerde ontwerp van DuraPower

Profiteer van een langere levensduur van de batterij dankzij het geoptimaliseerde ontwerp van DuraPower

Een apparaat waarop u altijd kunt vertrouwen voor een geweldige look. De DuraPower-technologie beschermt de motor en batterij tegen overbelasting, waardoor de tondeuse langer meegaat.

Pas de haarlengte eenvoudig aan van 0,5 mm tot 23 mm

Pas de haarlengte eenvoudig aan van 0,5 mm tot 23 mm

Eenvoudig en precies je haar op de juiste lengte brengen. Kies uit 12 instellingen tussen 1 mm en 23 mm in stappen van 2 mm. Verwijder voor een korter resultaat simpelweg de trimkam en trim heel precies op 0,5 mm.

Zelfslijpende stalen mesjes, smeren niet nodig

Zelfslijpende stalen mesjes, smeren niet nodig

Er goed uitzien was nog nooit zo makkelijk. Onze tondeuses hebben zelfslijpende mesjes die ontzettend lang meegaan, zodat je vanaf dag één tot meer dan vijf jaar later met de grootste precisie kunt blijven trimmen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

490

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

02/03/2021

België

België

Geverifieerde koper

Tevreden

De tondeuse werkt zoals verwacht. Zowel bij het trimmen van de baard als bij het opscheren van het haar. Gemakkelijk de mm in te stellen en duidelijk zichtbaar Het opzetstuk voor de baard en het opzetstuk voor het haar zijn gemakkelijk te wisselen

Voordelen

Gemakkelijk in te stellen. Mm duidelijk zichtbaar. Opzetstukken gemakkelijk te wisselen.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse

18/12/2020

België

België

Geverifieerde koper

Super toestel aan scherpe prijs

Ik gebruik deze wekelijks voor mijn baard en hoofdhaar Hij trimt perfect en heel vlot en egaal Hapert niet en geen verwondt niet

Voordelen

vlot en egaal

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse

12/09/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijne en handzame tondeuse

Fijne tondeuse omdat het een lichtgewicht is en heel snel en precies is.

Voordelen

Snel en precies.

Nadelen

Kan niet onder de douche.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3530/15 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3530/15 Tondeuse

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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