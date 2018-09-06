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Niet meer leverbaar

Hairclipper series 3000Tondeuse

HC3410/85

3.6

| (31) Reviews & awards

HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*

De duurzame HAIRCLIPPER series 3000 is gemaakt om te presteren. Het innovatieve knipelement, de roestvrijstalen mesjes en verstelbare kam zijn ontworpen voor sneller en beter trimmen, keer op keer. Inclusief trimmer voor neus, oren en wenkbrauwen.

Bekijk alle voordelen

Met extra trimmer voor neus, oren en wenkbrauwen

HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*

  • Roestvrijstalen messen

  • 13 lengtestanden

  • Gebruik met snoer

  • Inclusief neushaartrimmer

Dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving

Dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving

Knip elk haartype met onze geavanceerde DualCut-technologie, met een dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving. Het innovatieve knipelement is ontworpen om haar twee keer zo snel te knippen als met gewone Philips-haartrimmers. Met de zekerheid van een robuuste stalen bescherming voor extra duurzaamheid.*

Zelfslijpende stalen messen voor langdurige scherpte

Zelfslijpende stalen messen voor langdurige scherpte

Zelfslijpende roestvrijstalen messen voor langdurige scherpte.

13 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengtestanden: 0,5 mm - 23 mm

13 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengtestanden: 0,5 mm - 23 mm

Stel eenvoudig de gewenste lengte in met de instelbare kam. Kies uit 12 vergrendelbare lengtestanden, van 1 mm tot 23 mm, met precies 2 mm tussen elke lengte. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.

Technische specificaties

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Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.6

van 5

31

Reviews & awards

06/09/2018

Nederland

Nederland

een prettige tondeuse

voldoet aan alle eisen, werkt foutloos en voelt prettig aan

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse

03/07/2018

Nederland

Nederland

Werkt uitstekend

Trimt razendsnel en zonder problemen. De instelbare 'kam' voor de lengte werkt zeer nauwkeurig. Het apparaat is bovendien zeer makkelijk schoon te maken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse

15/01/2020

Deutschland

Deutschland

sehr zufrieden

Familie, Freunde, Arbeitskolegen.....empfehlenswert

Voordelen

mit Phillips bin ich aufgewachsen....

Nadelen

keine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider

Datum gebruik 2018-01-15

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider

Datum gebruik 2018-01-15

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Vergeleken met het vorige Philips-model

  2. 5 jaar wereldwijde garantie - geldt alleen voor HC3410