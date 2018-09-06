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Niet meer leverbaar
HC3410/85
HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*
De duurzame HAIRCLIPPER series 3000 is gemaakt om te presteren. Het innovatieve knipelement, de roestvrijstalen mesjes en verstelbare kam zijn ontworpen voor sneller en beter trimmen, keer op keer. Inclusief trimmer voor neus, oren en wenkbrauwen.
Roestvrijstalen messen
13 lengtestanden
Gebruik met snoer
Inclusief neushaartrimmer
Knip elk haartype met onze geavanceerde DualCut-technologie, met een dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving. Het innovatieve knipelement is ontworpen om haar twee keer zo snel te knippen als met gewone Philips-haartrimmers. Met de zekerheid van een robuuste stalen bescherming voor extra duurzaamheid.*
Zelfslijpende roestvrijstalen messen voor langdurige scherpte.
Stel eenvoudig de gewenste lengte in met de instelbare kam. Kies uit 12 vergrendelbare lengtestanden, van 1 mm tot 23 mm, met precies 2 mm tussen elke lengte. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.
3.6
van 5
31
Reviews & awards
Rob13250
06/09/2018
Nederland
een prettige tondeuse
voldoet aan alle eisen, werkt foutloos en voelt prettig aan
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse
Gany62
03/07/2018
Nederland
Werkt uitstekend
Trimt razendsnel en zonder problemen. De instelbare 'kam' voor de lengte werkt zeer nauwkeurig. Het apparaat is bovendien zeer makkelijk schoon te maken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3410/85 Tondeuse
Pacco 33
15/01/2020
Deutschland
sehr zufrieden
Familie, Freunde, Arbeitskolegen.....empfehlenswert
Voordelen
mit Phillips bin ich aufgewachsen....
Nadelen
keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider
Datum gebruik 2018-01-15
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3410/85 Haarschneider
Datum gebruik 2018-01-15
Vergeleken met het vorige Philips-model
5 jaar wereldwijde garantie - geldt alleen voor HC3410