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Niet meer leverbaar

Hairclipper series 3000Tondeuse

HC3400/15

3.6

| (41) Reviews & awards

HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*

De duurzame HAARTRIMMER 3000-serie is gemaakt om te presteren. Het innovatieve knipelement, de roestvrijstalen mesjes en verstelbare kam zijn ontworpen voor sneller en beter trimmen, keer op keer.

Bekijk alle voordelen
Philips OneGrooming #1 Icon

's Werelds nummer 1 merk elektrische ontharingsproducten1

met DualCut-technologie voor sneller en beter trimmen

HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*

  • Roestvrijstalen messen

  • 13 lengtestanden

  • Gebruik met snoer

Dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving

Dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving

Knip elk haartype met onze geavanceerde DualCut-technologie, met een dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving. Het innovatieve knipelement is ontworpen om keer op keer te presteren, waarmee u twee keer sneller knipt dan met gewone Philips-haartrimmers.*

Zelfslijpende stalen messen voor langdurige scherpte

Zelfslijpende stalen messen voor langdurige scherpte

Zelfslijpende roestvrijstalen messen voor langdurige scherpte.

13 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengtestanden: 0,5 mm - 23 mm

13 eenvoudig selecteerbare en vergrendelbare lengtestanden: 0,5 mm - 23 mm

Stel eenvoudig de gewenste lengte in met de instelbare kam. Kies uit 12 vergrendelbare lengtestanden, van 1 mm tot 23 mm, met precies 2 mm tussen elke lengte. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.6

van 5

41

Reviews & awards

02/07/2015

België

België

Geverifieerde koper

Doet alles wat men er van verwacht

Durf gerust stellen dat dit een van mijn beste aankopen geweest is kwestie van haartrimmer. Stil, snijden zonder probleem en zeer makkelijk regelbaar en zeker als pluspunt, op enkele seconden proper gemaakt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3400/15 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3400/15 Tondeuse

01/09/2017

Nederland

Nederland

veel beter dan het opzetstuk-systeem

Ik heb de 3410 met snoer sinds een half jaar, na 20 jaar een type met 'voorzetstukken' die ineens breken. Dit model was even leren hanteren maar gaat dan lekker en fluisterzacht. Die te openen scheerkop is een vondst. Ik leer nog bij: als er ophoping van haar is tussen of onder dat ene voorzetstuk doet ie z'n werk niet bij mijn zeer korte haar. Vandaag bezocht ik de site gewoon om te zien of ik bij ontij weer aan dit model kan komen. Jawel, en het voorzetstuk is ook al bij te bestellen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3400/15 Tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3400/15 Tondeuse

21/01/2015

Deutschland

Deutschland

Das produkt ist sehr handlich und sehr gut

Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät,was man nur verbessern könnte ist die akkulaufzeit aber sonst ist alles top

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider

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Voorwaarden

  1. Euromonitor International, aantal winkelverkopen in eenheden, elektrisch ontharen bestaande uit de combinatie van bodyshavers, elektrische gezichtsreinigers en haarverzorgingsapparaten, gegevens voor 2025. 

  1. Vergeleken met vorige Philips-model