Ik heb de 3410 met snoer sinds een half jaar, na 20 jaar een type met 'voorzetstukken' die ineens breken. Dit model was even leren hanteren maar gaat dan lekker en fluisterzacht. Die te openen scheerkop is een vondst. Ik leer nog bij: als er ophoping van haar is tussen of onder dat ene voorzetstuk doet ie z'n werk niet bij mijn zeer korte haar. Vandaag bezocht ik de site gewoon om te zien of ik bij ontij weer aan dit model kan komen. Jawel, en het voorzetstuk is ook al bij te bestellen.