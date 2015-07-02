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Niet meer leverbaar
HC3400/15
HAARTRIMMER 3000-serie - trimt twee keer zo snel*
De duurzame HAARTRIMMER 3000-serie is gemaakt om te presteren. Het innovatieve knipelement, de roestvrijstalen mesjes en verstelbare kam zijn ontworpen voor sneller en beter trimmen, keer op keer.
Roestvrijstalen messen
13 lengtestanden
Gebruik met snoer
Knip elk haartype met onze geavanceerde DualCut-technologie, met een dubbel geslepen knipelement voor minder wrijving. Het innovatieve knipelement is ontworpen om keer op keer te presteren, waarmee u twee keer sneller knipt dan met gewone Philips-haartrimmers.*
Zelfslijpende roestvrijstalen messen voor langdurige scherpte.
Stel eenvoudig de gewenste lengte in met de instelbare kam. Kies uit 12 vergrendelbare lengtestanden, van 1 mm tot 23 mm, met precies 2 mm tussen elke lengte. Of gebruik de trimmer zonder kam voor een glad trimresultaat van 0,5 mm.
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3.6
van 5
41
Reviews & awards
Loulou
02/07/2015
België
Geverifieerde koper
Doet alles wat men er van verwacht
Durf gerust stellen dat dit een van mijn beste aankopen geweest is kwestie van haartrimmer. Stil, snijden zonder probleem en zeer makkelijk regelbaar en zeker als pluspunt, op enkele seconden proper gemaakt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3400/15 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3400/15 Tondeuse
Sherlock
01/09/2017
Nederland
veel beter dan het opzetstuk-systeem
Ik heb de 3410 met snoer sinds een half jaar, na 20 jaar een type met 'voorzetstukken' die ineens breken. Dit model was even leren hanteren maar gaat dan lekker en fluisterzacht. Die te openen scheerkop is een vondst. Ik leer nog bij: als er ophoping van haar is tussen of onder dat ene voorzetstuk doet ie z'n werk niet bij mijn zeer korte haar. Vandaag bezocht ik de site gewoon om te zien of ik bij ontij weer aan dit model kan komen. Jawel, en het voorzetstuk is ook al bij te bestellen.
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Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3400/15 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3400/15 Tondeuse
fati
21/01/2015
Deutschland
Das produkt ist sehr handlich und sehr gut
Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät,was man nur verbessern könnte ist die akkulaufzeit aber sonst ist alles top
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Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3400/15 Haarschneider
Euromonitor International, aantal winkelverkopen in eenheden, elektrisch ontharen bestaande uit de combinatie van bodyshavers, elektrische gezichtsreinigers en haarverzorgingsapparaten, gegevens voor 2025.
Vergeleken met vorige Philips-model