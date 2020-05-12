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  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken
  • Ultrasnel en stil strijken

Niet meer leverbaar

PerfectCare Aqua SilenceStoomgenerator

GC8650/80

3.7
| (3) Reviews & awards

1 Prijs

Ultrasnel en stil strijken
Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier... U kunt alle stoffen achter elkaar door strijken zonder iets te moeten instellen. Het Philips PerfectCare-strijkijzer biedt snel resultaat bij alle stoffen, zonder schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo gemakkelijk.
Bekijk alle voordelen

geen temperatuuraanpassing nodig

Ultrasnel en stil strijken

  • Druk tot 6,2 bar

  • Stoomstoot van 330 g

  • Draagvergrendeling

  • Vast waterreservoir van 2,5 l

Silent Steam-technologie: krachtige stoom met minimaal geluid

Silent Steam-technologie: krachtige stoom met minimaal geluid

U kunt nu strijken terwijl u met de rest van het gezin TV kijkt, zonder dat u last hebt van het geluid van de stoomgenerator. Silent Steam-technologie zorgt voor rustige en zeer krachtige stoomafgifte. De stoomgenerator is uitgerust met geluiddempende stoomfilters voor een vermindering van het stoomgeluid en met een geluiddempend platform om het geluid van de pomp in de voet te verminderen.

Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen

Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen

U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) Krachtige cyclonische stoomkamer die krachtig, consistent stoom levert, waardoor strijken eenvoudiger en sneller wordt.

Ontkalk uw apparaat effectief en eenvoudig voor een langere levensduur

Ontkalk uw apparaat effectief en eenvoudig voor een langere levensduur

Extreem langdurige stoomprestaties: de exclusieve Easy De-Calc-functie van Philips is ideaal om de gevolgen van hard water tegen te gaan en verlengt de levensduur van de stoomgenerator. Uw strijkijzer geeft middels een lampje en een geluid aan wanneer het apparaat moet worden gereinigd. Open de Easy De-Calc-knop wanneer het apparaat is afgekoeld en vang het vuile water met kalk op in een kop.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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3.7

van 5

3

Reviews & awards

3
1

12/05/2020

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Facil e leve

Um dos pontos que mais gostei foi do ferro ser bastante leve. Sendo menos cansativo. Rápido a ficar operacional. Boa capacidade do jacto de vapor. Adorei a funcionalidade de poder retirar o deposito para encher.

Voordelen

Leve e rápido

Nadelen

modelo anterior tinha ficha de alimentação a condizer com a estrutura

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor

23/08/2019

Portugal

Portugal

Geverifieerde koper

Um Excelente ferro de jacto a vapor!

Excelente produto! Recomendo sem dúvida.Muito Prático e versátil de utilizar.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor

27/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Καλό για 2 χρόνια

Πολύ ωραίο εργαλείο. Αλλά μόλις τελείωσε η εγγύηση έφυγε για επισκευή...

Voordelen

Ελαφρύ ευχάριστο εργαλείο

Nadelen

Διάρκεια ζωής 2 έτη

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Σίδερο με γεννήτρια ατμού

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. in de categorie stoomgenerators met onbeperkte stoom onder druk