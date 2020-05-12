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Niet meer leverbaar
GC8650/80
Druk tot 6,2 bar
Stoomstoot van 330 g
Draagvergrendeling
Vast waterreservoir van 2,5 l
U kunt nu strijken terwijl u met de rest van het gezin TV kijkt, zonder dat u last hebt van het geluid van de stoomgenerator. Silent Steam-technologie zorgt voor rustige en zeer krachtige stoomafgifte. De stoomgenerator is uitgerust met geluiddempende stoomfilters voor een vermindering van het stoomgeluid en met een geluiddempend platform om het geluid van de pomp in de voet te verminderen.
U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) Krachtige cyclonische stoomkamer die krachtig, consistent stoom levert, waardoor strijken eenvoudiger en sneller wordt.
Extreem langdurige stoomprestaties: de exclusieve Easy De-Calc-functie van Philips is ideaal om de gevolgen van hard water tegen te gaan en verlengt de levensduur van de stoomgenerator. Uw strijkijzer geeft middels een lampje en een geluid aan wanneer het apparaat moet worden gereinigd. Open de Easy De-Calc-knop wanneer het apparaat is afgekoeld en vang het vuile water met kalk op in een kop.
Prijzen
3.7
van 5
3
Reviews & awards
12/05/2020
Portugal
Geverifieerde koper
Facil e leve
Um dos pontos que mais gostei foi do ferro ser bastante leve. Sendo menos cansativo. Rápido a ficar operacional. Boa capacidade do jacto de vapor. Adorei a funcionalidade de poder retirar o deposito para encher.
Voordelen
Leve e rápido
Nadelen
modelo anterior tinha ficha de alimentação a condizer com a estrutura
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor
RosRui
23/08/2019
Portugal
Geverifieerde koper
Um Excelente ferro de jacto a vapor!
Excelente produto! Recomendo sem dúvida.Muito Prático e versátil de utilizar.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Ferro com gerador de vapor
Rigas4nn
27/05/2020
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Καλό για 2 χρόνια
Πολύ ωραίο εργαλείο. Αλλά μόλις τελείωσε η εγγύηση έφυγε για επισκευή...
Voordelen
Ελαφρύ ευχάριστο εργαλείο
Nadelen
Διάρκεια ζωής 2 έτη
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Aqua Silence GC8650/80 Σίδερο με γεννήτρια ατμού
in de categorie stoomgenerators met onbeperkte stoom onder druk