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GC800/80
Stoom liggende of hangende kleding
Stomen tot 32g/min.
De-Calc-technologie
Gegarandeerd geen brandplekken
Krachtige stoom tot 32 g/min voor snelle resultaten, elke dag weer.
Binnen 60 seconden gebruiksklaar.
Stoom uw outfit in slechts 3 minuten**. De verwarmingsplaat voorkomt condensvorming op uw kleding voor snelle resultaten.
Prijzen
1.0
van 5
1
Beoordeling
flamingo_25
16/08/2025
Ελλάδα
Απαράδεκτο
Πολύ αδύναμη και όχι σταθερή ροή του ατμού. Κακό αποτέλεσμα στο σιδέρωμα με τσακίσματα και ζάρες να παραμένουν σε πουκάμισα και μπλουζάκια.
Deze review is gemaakt voor Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού
Deze review is gemaakt voor Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού
10 seconden stationair getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.
Katoenen dames-t-shirt en rok op knielengte, getest door Philips Lab met maximale stoomsterkte