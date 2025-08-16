Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer

De nieuwe Philips 8000-serie verwijdert snel en moeiteloos kreuken uit uw dagelijkse outfit. Werkt op tot 5 kledingstukken tegelijk en er is geen strijkplank nodig. Kan veilig op alle stoffen worden gebruikt, zelfs op fijne stoffen. Gegarandeerd geen schroeiplekken of glimmende plekken.