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  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
  • Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer

8000-serieHandstomer

GC800/80

1
| (1) Beoordeling

1 Prijs

Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer
De nieuwe Philips 8000-serie verwijdert snel en moeiteloos kreuken uit uw dagelijkse outfit. Werkt op tot 5 kledingstukken tegelijk en er is geen strijkplank nodig. Kan veilig op alle stoffen worden gebruikt, zelfs op fijne stoffen. Gegarandeerd geen schroeiplekken of glimmende plekken.
Bekijk alle voordelen

Geen strijkplank nodig.

Krachtig en handig voor snelle resultaten, elke dag weer

  • Stoom liggende of hangende kleding

  • Stomen tot 32g/min.

  • De-Calc-technologie

  • Gegarandeerd geen brandplekken

Krachtige stoom van 32 g/min voor snelle resultaten

Krachtige stoom van 32 g/min voor snelle resultaten

Krachtige stoom tot 32 g/min voor snelle resultaten, elke dag weer.

Binnen 60 seconden gebruiksklaar

Binnen 60 seconden gebruiksklaar

Binnen 60 seconden gebruiksklaar.

Verwarmingsplaat voor snelle resultaten

Verwarmingsplaat voor snelle resultaten

Stoom uw outfit in slechts 3 minuten**. De verwarmingsplaat voorkomt condensvorming op uw kleding voor snelle resultaten.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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1.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
3
2

16/08/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Απαράδεκτο

Πολύ αδύναμη και όχι σταθερή ροή του ατμού. Κακό αποτέλεσμα στο σιδέρωμα με τσακίσματα και ζάρες να παραμένουν σε πουκάμισα και μπλουζάκια.

Deze review is gemaakt voor Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού

Deze review is gemaakt voor Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού

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Voorwaarden

  1. 10 seconden stationair getest door een externe partij op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.

  2. Katoenen dames-t-shirt en rok op knielengte, getest door Philips Lab met maximale stoomsterkte