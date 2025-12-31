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Niet meer leverbaar
FC8010/01
FC9333/09R1
FC9334/09R1
FC9330/09R1
FC9331/09R1
FC9332/09R1
FC9333/09
1x allergiefilter
1x wasbaar motorfilter
1x wasbaar schuimrubber filter
De set bevat 1 allergiefilter. Het filter vangt zelfs het fijnste stof op voordat de lucht terug in de kamer komt. Hierdoor krijgt u een schone en stofvrije lucht in uw huis. We raden aan om het filter een keer per jaar te vervangen.
De set bevat 1 wasbaar motorfilter. Dit zorgt voor een hoog filterniveau en voorkomt dat fijn stof bij de motor komt en deze beschadigt. Het filter kan worden gewassen en we raden aan om het een keer per jaar te vervangen.
De set bevat 1 motorinvoerfilter (schuimrubber). Dit filter biedt extra bescherming aan de motor en moet naast het wasbare motorfilter worden geplaatst. Het filter kan worden gewassen en we raden aan om het een keer per jaar te vervangen.
Recensies
Compatibel met de volgende Philips-collecties: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516