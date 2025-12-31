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Alle series

  • Vervangingsset voor allergiefilter voor PowerPro Compact*
  • Vervangingsset voor allergiefilter voor PowerPro Compact*
  • Vervangingsset voor allergiefilter voor PowerPro Compact*
  • Vervangingsset voor allergiefilter voor PowerPro Compact*
  • Vervangingsset voor allergiefilter voor PowerPro Compact*
  • Vervangingsset voor allergiefilter voor PowerPro Compact*
  • Vervangingsset voor allergiefilter voor PowerPro Compact*
  • Vervangingsset voor allergiefilter voor PowerPro Compact*

Niet meer leverbaar

Vervangingsset

FC8010/01

Vervangingsset voor allergiefilter voor PowerPro Compact*
Set vervangende allergiefilters voor de Philips PowerPro Compact en PowerPro City. De set bevat de motor- en uitblaasfilters. U wordt aangeraden de filters eens per jaar te vervangen.
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PowerPro Compact

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FC9332/09R1

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Stofzuiger zonder zak

FC9333/09

Originele vervangende filters van Philips

Vervangingsset voor allergiefilter voor PowerPro Compact*

  • 1x allergiefilter

  • 1x wasbaar motorfilter

  • 1x wasbaar schuimrubber filter

Allergiefilter voor uitstekende filtratie

Allergiefilter voor uitstekende filtratie

De set bevat 1 allergiefilter. Het filter vangt zelfs het fijnste stof op voordat de lucht terug in de kamer komt. Hierdoor krijgt u een schone en stofvrije lucht in uw huis. We raden aan om het filter een keer per jaar te vervangen.

Wasbaar motorinvoerfilter

Wasbaar motorinvoerfilter

De set bevat 1 wasbaar motorfilter. Dit zorgt voor een hoog filterniveau en voorkomt dat fijn stof bij de motor komt en deze beschadigt. Het filter kan worden gewassen en we raden aan om het een keer per jaar te vervangen.

Wasbaar schuimrubber motorfilter

Wasbaar schuimrubber motorfilter

De set bevat 1 motorinvoerfilter (schuimrubber). Dit filter biedt extra bescherming aan de motor en moet naast het wasbare motorfilter worden geplaatst. Het filter kan worden gewassen en we raden aan om het een keer per jaar te vervangen.

Technische specificaties

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Compatibel met de volgende Philips-collecties: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516