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Set vervangende allergiefilters voor de Philips PowerPro Compact en PowerPro City. De set bevat de motor- en uitblaasfilters. U wordt aangeraden de filters eens per jaar te vervangen.

  • PDF bestand
  • 31 March 2024

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