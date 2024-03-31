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Vervangingsset
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FC8010/01
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Set vervangende allergiefilters voor de Philips PowerPro Compact en PowerPro City. De set bevat de motor- en uitblaasfilters. U wordt aangeraden de filters eens per jaar te vervangen.
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