EP8757/20
Geniet nu thuis van café-kwaliteit koffie
Geniet thuis van koffie van professionele kwaliteit met Philips Café Aromis. Maak meer dan 50 koffievariaties, van espresso tot cold brew, gemaakt met meer koffiebonen* voor die echte barista-smaak. Maak zijdezacht warm of koud melkschuim met LatteGo Pro en maak het eenvoudig schoon door het 10 seconden onder stromend water af te spoelen.Bekijk alle voordelen
Philips Volautomatische espressomachine
Het geheim van Café-kwaliteit koffie? De BrewExtract-technologie doseert en perst meer koffiebonen* in elk drankje om die onmiskenbare smaak, zoals in een koffiebar, uit uw espressomachine te halen. Uw koffie precies instellen zoals u wilt? Personaliseer uw drankje met behulp van 7 intensiteitsniveaus.
Koffie van professionele kwaliteit betekent ook zijdezacht melkschuim, zowel warm als koud. Dat is waar LatteGo Pro van pas komt. Het melksysteem levert kwaliteit melkschuim zoals in de koffiebar, van cappuccino tot iced latte. U kunt zowel zuivel als plantaardige melk gebruiken. Het systeem is vaatwasmachinebestendig en heeft geen slangen, wat betekent dat u het schoon kunt maken door het 10 seconden onder stromend water af te spoelen. Ervaar nog beter melkschuim met LatteGo Pro: de innovatieve melkopschuimer in Philips espressomachines.
Verken meer dan 50 warme en koude koffiecreaties, van rijke espresso's tot verfrissende cold brews. Deze koffiemachine voor warme en koude dranken is de perfecte oplossing voor gezinnen en koffieliefhebbers die graag thuis de variëteit en kwaliteit van een koffiebar willen.
U kunt de LatteGo Pro in 10 seconden reinigen onder stromend water of in de vaatwasmachine. De zetgroep kan gewoon onder de kraan worden afgespoeld. Als het tijd is om een reinigingsprogramma, zoals ontkalken te draaien, leidt uw machine u door het proces heen.
Het intuïtieve TFT-aanraakscherm van 4,3 inch zorgt voor moeiteloos koffiezetten met één druk op de knop en gepersonaliseerde gebruikersprofielen. Dankzij de eenvoudige bediening is het heel eenvoudig voor iedereen in het huishouden om thuis van geweldige koffiecreatie te genieten.
Maak kennis met uw barista-assistent die ernaar streeft om elke dag uw koffie nog lekkerder te maken. U kunt hem gebruiken op uw machine of in de HomeID-app. Vertel hem welke koffiebonen u gebruikt en hij past automatisch de instellingen aan zodat u de beste extractie uit uw bonen krijgt. Met de barista-assistent kunt u de sterkte, het volume of de temperatuur aan uw voorkeuren aanpassen, zelfs als u op afstand koffie zet. Hij staat altijd voor u klaar zodat elk kopje koffie voelt alsof het is gezet door een echte barista in uw eigen keuken.
Ervaar een verfrissende cold brew met één druk op de knop. Gebalanceerd en soepel, eenvoudig bereid.
De gepatenteerde SilentBrew-technologie vermindert het geluid van de machine, zodat u comfortabel kunt genieten van het bereiden van heerlijk geurende koffiecreaties. De machines maken 40% minder geluid dan eerdere modellen en zijn voorzien van een Quiet Mark-certificering dankzij het gebruik van geluidsisolatie en stil malen van de koffiebonen.
Koffie van café-kwaliteit begint met versgemalen koffiebonen. Voeg uw favoriete bonen toe, selecteer uw favoriete koffie en laat de geïntegreerde molen dat onweerstaanbare aroma en die heerlijke geur vrijmaken. Personaliseer de maalgrootte met behulp van één van de 12 maalstanden, van fijn tot grof.
Geniet van meer smaak en sterke koffie zonder bitterheid met de mogelijkheid voor een extra shot. U kunt het toevoegen aan alle koffierecepten, behalve wanneer u de functie voor voorgemalen koffie gebruikt.
Gebruik de Eco-modus om het water- en energieverbruik te verlagen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de koffie. Met de Philips Café Aromis kunt u het licht en de bekerverlichting eerder dimmen dan de standaardtijd, minder water gebruiken tijdens het spoelen, sneller overschakelen naar de stand-bymodus of de helderheid dimmen.
Zet tot 5000 kopjes zonder te hoeven ontkalken met een AquaClean-filter. Het zuivert het water voordat het koffiezetten begint, zodat uw koffie meer smaak heeft.
Krijg koffieadvies, recepten en hulp direct via de HomeID-app — uw digitale barista tijdens elke stap.
De Philips Café Aromis koffiemachine met molen en melkopschuimer zet niet alleen heerlijke koffie, maar geeft uw keuken ook een upgrade. Een elegante afwerking, zachte rondingen en een intuïtief display zorgen voor een strak en mooie touch in uw huis.
Zet meer Café-kwaliteit koffie en vul minder vaak bij dankzij het royale waterreservoir van 1,9 l. Dat is een heerlijke koffie voor het hele gezin of als u bezoek heeft.
