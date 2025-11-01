Bekijk hier ons beste deals voor huishoudelijke apparaten . Kortingen tot wel 30%! Shop Nu
Dagen
Uren
Minuten
Seconden
Bekijk hier ons beste deals voor huishoudelijke apparaten . Kortingen tot wel 30%! Shop Nu

Zoektermen

NL
FR
0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    • Geniet nu thuis van café-kwaliteit koffie Geniet nu thuis van café-kwaliteit koffie Geniet nu thuis van café-kwaliteit koffie
    • Play Pause

      Café Aromis 8000-serie Philips Volautomatische espressomachine

      EP8757/20

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Geniet nu thuis van café-kwaliteit koffie

      Geniet thuis van koffie van professionele kwaliteit met Philips Café Aromis. Maak meer dan 50 koffievariaties, van espresso tot cold brew, gemaakt met meer koffiebonen* voor die echte barista-smaak. Maak zijdezacht warm of koud melkschuim met LatteGo Pro en maak het eenvoudig schoon door het 10 seconden onder stromend water af te spoelen.

      Bekijk alle voordelen

      Vergelijkbare producten

      Alle Automatische espressomachines weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Bekijk alle onderdelen en accessoires
      Dit product
      Café Aromis 8000-serie
      - {discount-value}

      Café Aromis 8000-serie

      Philips Volautomatische espressomachine

      totaal

      recurring payment

      Geniet nu thuis van café-kwaliteit koffie

      Uw favoriete intensiteit, van espresso tot cold brew

      • Café-kwaliteit koffie met BrewExtract-technologie
      • Zijdezacht melkschuim met LatteGo Pro
      • Meer dan 50 warme en koude koffievariaties voor elke gelegenheid
      • Probleemloos reinigen
      • Gebruiksvriendelijk, intuïtief display
      Meer koffiebonen, meer intense smaak

      Meer koffiebonen, meer intense smaak

      Het geheim van Café-kwaliteit koffie? De BrewExtract-technologie doseert en perst meer koffiebonen* in elk drankje om die onmiskenbare smaak, zoals in een koffiebar, uit uw espressomachine te halen. Uw koffie precies instellen zoals u wilt? Personaliseer uw drankje met behulp van 7 intensiteitsniveaus.

      Zijdezacht melkschuim voor al uw favoriete koffievariaten

      Zijdezacht melkschuim voor al uw favoriete koffievariaten

      Koffie van professionele kwaliteit betekent ook zijdezacht melkschuim, zowel warm als koud. Dat is waar LatteGo Pro van pas komt. Het melksysteem levert kwaliteit melkschuim zoals in de koffiebar, van cappuccino tot iced latte. U kunt zowel zuivel als plantaardige melk gebruiken. Het systeem is vaatwasmachinebestendig en heeft geen slangen, wat betekent dat u het schoon kunt maken door het 10 seconden onder stromend water af te spoelen. Ervaar nog beter melkschuim met LatteGo Pro: de innovatieve melkopschuimer in Philips espressomachines.

      Meer dan 50 warme en koude koffievarianten voor elke gelegenheid

      Meer dan 50 warme en koude koffievarianten voor elke gelegenheid

      Verken meer dan 50 warme en koude koffiecreaties, van rijke espresso's tot verfrissende cold brews. Deze koffiemachine voor warme en koude dranken is de perfecte oplossing voor gezinnen en koffieliefhebbers die graag thuis de variëteit en kwaliteit van een koffiebar willen.

      Genieten van probleemloos schoonmaken

      Genieten van probleemloos schoonmaken

      U kunt de LatteGo Pro in 10 seconden reinigen onder stromend water of in de vaatwasmachine. De zetgroep kan gewoon onder de kraan worden afgespoeld. Als het tijd is om een reinigingsprogramma, zoals ontkalken te draaien, leidt uw machine u door het proces heen.

      Uw favoriete koffie met één druk op de knop

      Uw favoriete koffie met één druk op de knop

      Het intuïtieve TFT-aanraakscherm van 4,3 inch zorgt voor moeiteloos koffiezetten met één druk op de knop en gepersonaliseerde gebruikersprofielen. Dankzij de eenvoudige bediening is het heel eenvoudig voor iedereen in het huishouden om thuis van geweldige koffiecreatie te genieten.

      De barista bij u thuis

      De barista bij u thuis

      Maak kennis met uw barista-assistent die ernaar streeft om elke dag uw koffie nog lekkerder te maken. U kunt hem gebruiken op uw machine of in de HomeID-app. Vertel hem welke koffiebonen u gebruikt en hij past automatisch de instellingen aan zodat u de beste extractie uit uw bonen krijgt. Met de barista-assistent kunt u de sterkte, het volume of de temperatuur aan uw voorkeuren aanpassen, zelfs als u op afstand koffie zet. Hij staat altijd voor u klaar zodat elk kopje koffie voelt alsof het is gezet door een echte barista in uw eigen keuken.

      De authentieke smaak van Cold Brew

      De authentieke smaak van Cold Brew

      Ervaar een verfrissende cold brew met één druk op de knop. Gebalanceerd en soepel, eenvoudig bereid.

      40% stiller dankzij SilentBrew-technologie**

      40% stiller dankzij SilentBrew-technologie**

      De gepatenteerde SilentBrew-technologie vermindert het geluid van de machine, zodat u comfortabel kunt genieten van het bereiden van heerlijk geurende koffiecreaties. De machines maken 40% minder geluid dan eerdere modellen en zijn voorzien van een Quiet Mark-certificering dankzij het gebruik van geluidsisolatie en stil malen van de koffiebonen.

      Aromatische koffie van verse koffiebonen

      Aromatische koffie van verse koffiebonen

      Koffie van café-kwaliteit begint met versgemalen koffiebonen. Voeg uw favoriete bonen toe, selecteer uw favoriete koffie en laat de geïntegreerde molen dat onweerstaanbare aroma en die heerlijke geur vrijmaken. Personaliseer de maalgrootte met behulp van één van de 12 maalstanden, van fijn tot grof.

      Nog meer smaak dankzij de functie voor een extra shot

      Nog meer smaak dankzij de functie voor een extra shot

      Geniet van meer smaak en sterke koffie zonder bitterheid met de mogelijkheid voor een extra shot. U kunt het toevoegen aan alle koffierecepten, behalve wanneer u de functie voor voorgemalen koffie gebruikt.

      Bespaar op water- en energieverbruik met de Eco-modus

      Bespaar op water- en energieverbruik met de Eco-modus

      Gebruik de Eco-modus om het water- en energieverbruik te verlagen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de koffie. Met de Philips Café Aromis kunt u het licht en de bekerverlichting eerder dimmen dan de standaardtijd, minder water gebruiken tijdens het spoelen, sneller overschakelen naar de stand-bymodus of de helderheid dimmen.

      Tot wel 5000 kopjes*** zonder ontkalken dankzij AquaClean

      Tot wel 5000 kopjes*** zonder ontkalken dankzij AquaClean

      Zet tot 5000 kopjes zonder te hoeven ontkalken met een AquaClean-filter. Het zuivert het water voordat het koffiezetten begint, zodat uw koffie meer smaak heeft.

      Zet koffie op afstand en krijg tips via de HomeID-app

      Zet koffie op afstand en krijg tips via de HomeID-app

      Krijg koffieadvies, recepten en hulp direct via de HomeID-app — uw digitale barista tijdens elke stap.

      Ontworpen voor uw huis

      Ontworpen voor uw huis

      De Philips Café Aromis koffiemachine met molen en melkopschuimer zet niet alleen heerlijke koffie, maar geeft uw keuken ook een upgrade. Een elegante afwerking, zachte rondingen en een intuïtief display zorgen voor een strak en mooie touch in uw huis.

      Meer kopjes, minder vaak bijvullen

      Meer kopjes, minder vaak bijvullen

      Zet meer Café-kwaliteit koffie en vul minder vaak bij dankzij het royale waterreservoir van 1,9 l. Dat is een heerlijke koffie voor het hele gezin of als u bezoek heeft.

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Koffievariant
        Verse koffiebonen
        Betrokkenheid gebruiker
        Eén druk op de knop
        Voorgeprogrammeerde dranken
        54
        Aantal porties
        2
        Druk
        15 bar
        Geïntegreerde maalmolen
        Ja
        Maalstanden
        12
        Capaciteit bonencontainer
        275 g
        Melkopschuiming
        Ja
        Melkoptie
        LatteGo Pro
        Melkreservoir
        0,25 l
        Capaciteit waterreservoir
        1,9 l
        Profielen
        8
        Hoofdmateriaal
        Plastic
        Secundair materiaal
        Metaal
        Technologie
        BrewExtract-technologie, Bean Adjust, Quick Start, LatteGo Pro, SilentBrew
        Interface
        Intuïtief TFT-touchscreen 4,3''
        Garantie
        2 jaar
        Connectiviteit
        Ja
        Vaatwasmachinebestendige onderdelen
        Ja

      • Technische specificaties

        Energieklasse
        Klasse A
        Vermogen
        1500 W
        Voltage
        230 V
        Frequentie
        50 Hz
        Aantal in verpakking
        1

      • Veiligheidsvoorziening

        Automatische uitschakeltimer
        Ja
        Veiligheidscertificering
        Ja

      • Gewicht en afmetingen

        Lengte van het product
        452 mm
        Breedte van het product
        251 mm
        Hoogte van het product
        389 mm
        Gewicht van het product
        9,3 kg
        Lengte van de verpakking
        493 mm
        Breedte van de verpakking
        289 mm
        Hoogte van de verpakking
        473 mm
        Gewicht van de verpakking
        10-12,3 kg

      • Compatibiliteit

        Meegeleverde accessoires 1
        LatteGo Pro Hot
        Meegeleverde accessoires 2
        LatteGo Pro Cold
        Meegeleverde accessoires 3
        AquaClean-filter
        Meegeleverde accessoires 4
        Maatlepel
        Meegeleverde accessoires 5
        Teststrip voor waterhardheid
        Gerelateerde accessoires 1
        Koffieolieverwijderingstabletten
        Gerelateerde accessoires 2
        Espressomachineontkalker

      • Duurzaamheid

        Gebruiksaanwijzing
        > 75% gerecycled papier
        Verpakking
        > 95% gerecycled materiaal

      • Land van herkomst

        Geproduceerd in
        Roemenië

      • Energie-efficiëntie

        Energieverbruik in stand-bystand
        0,2 W
        Energieverbruik in uitgeschakelde modus
        n.v.t.
        Energieverbruik in netwerk-stand-by-stand
        0,4 W
        Tijd voordat automatisch wordt overgeschakeld naar stand-bystand
        15 min
        Tijd voordat automatisch wordt overgeschakeld naar uitschakelmodus
        n.v.t.
        Tijd voordat automatisch wordt overgeschakeld naar netwerk-stand-by-stand
        15 min
        Meetstandaard
        EN 50564:2011

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
      Clippin

      Vind reserveonderdelen of accessoires

      Ga naar de onderdelen en accessoires

      Onderdelen en accessoires

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • * In vergelijking met alle andere volautomatische espressomachines van Philips
      • ** In vergelijking met voorgaande Philips espressomachines
      • *** Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen koffievarianten en manier van het afspoelen en schoonmaken

      Exclusieve aanbiedingen, speciaal voor u


      Een gezonde levensstijl begint hier. Meld je aan om te starten.

      € 10 korting op uw eerste aankoop.*

      Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.

      Tips voor een gezonde levensstijl.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
      Wat betekent dit?
      *Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.