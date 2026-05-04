      Torenventilator 5000-serie Torenventilator

      CX5550/01

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Krachtiger en toch stiller koelen (1)

      Geniet van krachtige koeling met minimaal geluid en energieverbruik. Ervaar een verfrissende luchtstroom die de hele kamer koelt, en creëer een rustgevende sfeer door uw favoriete essentiële oliën toe te voegen aan de bries.

      Torenventilator 5000-serie

      40% stiller met SilentWings-technologie (1)

      • Sterke luchtstroom van 2.370 m³/h
      • Uiterst stille werking
      • Laag energieverbruik
      • Afstandsbediening
      Krachtige luchtstroom voor maximaal comfort

      Deze bladloze ventilator levert een sterke luchtstroom van 2.370 m³/u om uw hele ruimte snel te koelen. Hij verspreidt koele lucht verder en breder (1), met luchtsnelheden tot 8,1 m/s.

      Fluisterstille bries, met SilentWings-technologie

      Ervaar 40% stillere koeling (1), tot slechts 24 dB (2). Met een luchtuitlaat geïnspireerd op vliegtuigvleugel-aerodynamica is deze ventilator perfect voor een rustgevende slaap, werk of totale ontspanning.

      Comfort op maat voor elke behoefte

      Kies uit 3 modi (Handmatig, Natuurlijke Bries, Geavanceerde Slaap) en 5 snelheidsniveaus voor gepersonaliseerde koeling. Van een zachte bries tot krachtige luchtstroom, geniet de hele dag van moeiteloos comfort.

      Brede oscillatie voor koeling in de hele kamer

      Met 80° oscillatie verspreidt deze ventilator lucht naar elke hoek van de kamer – zodat u zich verfrist voelt, waar u ook bent.

      Laag energieverbruik

      Met maximaal 48W verbruikt hij minder energie dan een traditionele gloeilamp – houdt u koel terwijl u bespaart op energiekosten.

      Blijf 's nachts koel met de stille slaapmodus

      De geavanceerde slaapmodus verlaagt geleidelijk de luchtstroomsnelheid elke 30 minuten en dimt de displayverlichting, waardoor u natuurlijk in slaap valt terwijl u 's nachts energie bespaart.

      Kalmerende aromatherapie

      Verbeter uw welzijn door uw favoriete essentiële oliën aan de bries toe te voegen voor een kalmerende ervaring.

      Timerfunctie om energie en moeite te besparen

      Gebruik de 9-uurs timer om de ventilator automatisch uit te schakelen na uw gekozen tijdsduur. Geniet van verkoelend comfort zonder dat u hoeft op te staan of zich zorgen hoeft te maken over het uitzetten.

      Eenvoudige bediening met afstandsbediening en touchpanel

      Pas uw torenventilator eenvoudig aan met het intuïtieve touchpanel of de afstandsbediening, voor gemakkelijke bediening vanaf elke plek in de kamer.

      Voel de wind met de Natural Breeze-modus

      Deze modus past de ventilatorsnelheden dynamisch aan om de natuurlijke beweging van lucht na te bootsen en zorgt voor een kalmerende bries in de kamer.

      Slank en ruimtebesparend ontwerp

      Elegant, slank ontwerp dat in elke kamer past. Plaats hem in een hoek of tegen een muur om ruimte te besparen terwijl uw huis koel en stijlvol blijft.

      Eenvoudige montage zonder gereedschap

      In enkele seconden opgezet zonder schroeven of gedoe. De ventilator is ontworpen voor gemak, kan moeiteloos in elkaar worden gezet en is direct klaar voor gebruik.

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Producttype
        Torenventilator
        Kleur
        Houtskoolgrijs
        Hoofdmateriaal
        Plastic
        Motor
        AC-motor

      • Technische specificaties

        Maximaal vermogen
        48 W
        Min. geluidsniveau
        24 dB(A)
        Max. geluidsniveau
        44 dB(A)

      • Prestaties

        Luchtstroom ventilator
        2370 m³/h
        Luchtsnelheid
        8,1 m/s

      • Gebruiksgemak

        Slaapmodus
        Ja
        Natuurlijke windmodus
        Ja
        Handmatige modus
        Ja
        Aromadiffuser
        Ja
        Snelheidsstanden
        Ja (5 niveaus)
        Timer
        1-9 uur
        Snoerlengte
        1,8 m
        Oscillatie
        80°
        Interface
        Aanraakdisplay
        Afstandsbediening
        Ja

      • Gewicht en afmetingen

        Lengte van het product
        17,2 cm
        Breedte van het product
        15,8 cm
        Hoogte van het product
        106,0 cm
        Gewicht van het product
        4,9 kg
        Lengte van de verpakking
        25,7 cm
        Breedte van de verpakking
        25,0 cm
        Hoogte van de verpakking
        111,0 cm
        Gewicht van de verpakking
        7,0 kg

      • Energie-efficiëntie

        Energieverbruik in stand-by
        < 0,5 W
        Voltage
        220-240 V
        Frequentie
        50/60 Hz

      • Onderhoud

        Garantie
        2 jaar

      • Compatibiliteit

        Meegeleverde accessoires 1
        Aromapads
        Gerelateerde accessoires 1
        FY5100

      • Land van herkomst

        Geproduceerd in
        China

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • (1) vs. voorganger CX5535
      • (2) Getest op de laagste snelheidsinstellingen

