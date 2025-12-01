Zoektermen
Winkelwagen
Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.
CX1520/01
Krachtig en veelzijdig, in stijl
Ervaar krachtige, stille koeling met 3 snelheden, rotatie en het gemak van een timer en afstandsbediening. De aromadiffuser verspreidt uw favoriete geuren in de lucht. Hij is ontworpen voor kwaliteit en stabiliteit en zorgt dag in dag uit voor langdurig comfort.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Staande ventilator
totaal
recurring payment
Ervaar een verfrissende luchtstroom met een bereik van max. 30 meter voor een aangename bries in de hele kamer. Geniet overal van een constante koeling, of u nu dicht bij de ventilator bent of wat verder weg.
Met een koelcapaciteit van 3330 m³/h zorgt deze ventilator voor een snelle luchtcirculatie om stagnatie te voorkomen, zodat u geniet van een frisse, comfortabele luchtstroom die elke hoek van uw kamer bereikt.
Deze ventilator is ontworpen voor rustige omgevingen en werkt met 38 dB—vergelijkbaar met het geluid van lichte regen. Perfect tijdens het werken, lezen of slapen in een rustige en ongestoorde omgeving.
Pas uw luchtstroom aan met drie snelheidsstanden, variërend van een zachte bries tot een krachtige luchtstroom. Gebruik de meegeleverde afstandsbediening om de instellingen eenvoudig vanaf elke plek in de kamer aan te passen.
Verbeter de koelervaring door uw favoriete essentiële olie in de luchtstroom te verspreiden, voor een kalmerende en verfrissende sensorische ervaring. De optionele aromadiffusertoevoeging laat u de perfecte sfeer creëren voor ontspanning en welzijn (1).
Met de ingebouwde timerfunctie kunt u de ventilator zo instellen dat hij automatisch wordt uitgeschakeld. Zo spaart u energie en ervaart u comfort zonder dat u de ventilator handmatig in moet stellen.
Zorg voor een optimale luchtcirculatie met een draaihoek van 80° en een kantelbare kop van 30° om de luchtstroom gelijkmatig in je kamer te verdelen.
Pas de ventilatorhoogte eenvoudig aan tussen 112 cm en 131 cm om de luchtstroom precies te richten op de gewenste plaats, of u nu zit, staat of ligt.
Met meer dan 80 jaar ervaring in luchtverzorging voert Philips meer dan 110 rigoureuze tests uit voor gegarandeerde duurzaamheid en hoogwaardige prestaties, elk seizoen opnieuw.
De extra grote basis biedt extra stabiliteit en zorgt ervoor dat het apparaat ook bij hogere snelheiden minimaal wiebelt voor een veiligere en betrouwbaardere koelervaring.
De ventilator werkt met slechts 47 W en is 60 keer energiezuiniger dan een gangbare draagbare airconditioner. Zo zorgt hij voor aanzienlijk lagere stroomkosten en een verfrissend koelvermogen. Zorg voor koelte bij een minimaal energieverbruik.
In slechts een paar stappen te monteren door het intuïtieve design. Moeiteloos te reinigen—veeg het oppervlak gewoon af met een vochtige doek voor het behoud van optimale prestaties.
Algemene specificaties
Technische specificaties
Prestaties
Gebruiksgemak
Gewicht en afmetingen
Energiezuinigheid
Onderhoud
Land van herkomst
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.