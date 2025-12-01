Laatste kans op Refurb Friday-deals
Dagen
Uren
Minuten
Seconden
Laatste kans op Refurb Friday-deals

Zoektermen

NL
FR
0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    • Krachtig en veelzijdig, in stijl Krachtig en veelzijdig, in stijl Krachtig en veelzijdig, in stijl

      1000-serie Staande ventilator

      CX1520/01

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Krachtig en veelzijdig, in stijl

      Ervaar krachtige, stille koeling met 3 snelheden, rotatie en het gemak van een timer en afstandsbediening. De aromadiffuser verspreidt uw favoriete geuren in de lucht. Hij is ontworpen voor kwaliteit en stabiliteit en zorgt dag in dag uit voor langdurig comfort.

      Bekijk alle voordelen

      Vergelijkbare producten

      Alle Ventilatoren weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Dit product
      1000-serie
      - {discount-value}

      1000-serie

      Staande ventilator

      totaal

      recurring payment

      Krachtig en veelzijdig, in stijl

      • Ventilatorluchtstroom van 3330 m³/u
      • Stil met 38 db (A)
      • Kantelbaar en draaiend
      • Diameter van de kop 45 cm
      Luchtstroom met groot bereik voor maximale koeling

      Luchtstroom met groot bereik voor maximale koeling

      Ervaar een verfrissende luchtstroom met een bereik van max. 30 meter voor een aangename bries in de hele kamer. Geniet overal van een constante koeling, of u nu dicht bij de ventilator bent of wat verder weg.

      Voldoende luchtstroom voor direct comfort

      Voldoende luchtstroom voor direct comfort

      Met een koelcapaciteit van 3330 m³/h zorgt deze ventilator voor een snelle luchtcirculatie om stagnatie te voorkomen, zodat u geniet van een frisse, comfortabele luchtstroom die elke hoek van uw kamer bereikt.

      Stille koeling op de laagste stand

      Stille koeling op de laagste stand

      Deze ventilator is ontworpen voor rustige omgevingen en werkt met 38 dB—vergelijkbaar met het geluid van lichte regen. Perfect tijdens het werken, lezen of slapen in een rustige en ongestoorde omgeving.

      Aanpasbare snelheidsstanden met afstandsbediening

      Aanpasbare snelheidsstanden met afstandsbediening

      Pas uw luchtstroom aan met drie snelheidsstanden, variërend van een zachte bries tot een krachtige luchtstroom. Gebruik de meegeleverde afstandsbediening om de instellingen eenvoudig vanaf elke plek in de kamer aan te passen.

      Aromatherapie-toevoeging om uw huis te verfrissen

      Aromatherapie-toevoeging om uw huis te verfrissen

      Verbeter de koelervaring door uw favoriete essentiële olie in de luchtstroom te verspreiden, voor een kalmerende en verfrissende sensorische ervaring. De optionele aromadiffusertoevoeging laat u de perfecte sfeer creëren voor ontspanning en welzijn (1).

      Handige timer voor automatische koeling

      Handige timer voor automatische koeling

      Met de ingebouwde timerfunctie kunt u de ventilator zo instellen dat hij automatisch wordt uitgeschakeld. Zo spaart u energie en ervaart u comfort zonder dat u de ventilator handmatig in moet stellen.

      Automatische rotatie- en kantelfunctie voor een gelijkmatige luchtstroom

      Automatische rotatie- en kantelfunctie voor een gelijkmatige luchtstroom

      Zorg voor een optimale luchtcirculatie met een draaihoek van 80° en een kantelbare kop van 30° om de luchtstroom gelijkmatig in je kamer te verdelen.

      In hoogte verstelbaar voor persoonlijk comfort

      In hoogte verstelbaar voor persoonlijk comfort

      Pas de ventilatorhoogte eenvoudig aan tussen 112 cm en 131 cm om de luchtstroom precies te richten op de gewenste plaats, of u nu zit, staat of ligt.

      Gemaakt om lang mee te gaan – grondig getest voor kwaliteit

      Gemaakt om lang mee te gaan – grondig getest voor kwaliteit

      Met meer dan 80 jaar ervaring in luchtverzorging voert Philips meer dan 110 rigoureuze tests uit voor gegarandeerde duurzaamheid en hoogwaardige prestaties, elk seizoen opnieuw.

      XL-basis voor meer stabiliteit

      XL-basis voor meer stabiliteit

      De extra grote basis biedt extra stabiliteit en zorgt ervoor dat het apparaat ook bij hogere snelheiden minimaal wiebelt voor een veiligere en betrouwbaardere koelervaring.

      Energiezuinige koeling voor alledaags gebruik

      Energiezuinige koeling voor alledaags gebruik

      De ventilator werkt met slechts 47 W en is 60 keer energiezuiniger dan een gangbare draagbare airconditioner. Zo zorgt hij voor aanzienlijk lagere stroomkosten en een verfrissend koelvermogen. Zorg voor koelte bij een minimaal energieverbruik.

      Eenvoudig te monteren en reinigen

      Eenvoudig te monteren en reinigen

      In slechts een paar stappen te monteren door het intuïtieve design. Moeiteloos te reinigen—veeg het oppervlak gewoon af met een vochtige doek voor het behoud van optimale prestaties.

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Producttype
        Staande ventilator
        Kleur
        Zwart
        Hoofdmateriaal
        Plastic
        Secundair materiaal
        Metaal

      • Technische specificaties

        Maximaal vermogen
        53 W
        Min. geluidsniveau
        38 dB (A)
        Max. geluidsniveau
        43 dB(A)

      • Prestaties

        Luchtstroom ventilator
        3330 m³/u

      • Gebruiksgemak

        Aromadiffuser
        Ja
        Snelheidsstanden
        3
        Timer
        Ja (1-12 uur)
        Snoerlengte
        1,8 m
        Oscillatie
        80°
        Verticaal kantelen
        30°
        Afstandsbediening
        Ja

      • Gewicht en afmetingen

        Diameter van de ventilator
        45 cm
        Lengte van het product
        45 cm
        Breedte van het product
        43 cm
        Hoogte van het product
        131 cm
        Gewicht van het product
        6,63 kg
        Lengte van de verpakking
        61 cm
        Breedte van de verpakking
        26,3 cm
        Hoogte van de verpakking
        50,5 cm
        Gewicht van de verpakking
        9,3 kg

      • Energiezuinigheid

        Energieverbruik in stand-by
        0,5 W
        Voltage
        220 V
        Frequentie
        50 Hz

      • Onderhoud

        Garantie
        2 jaar

      • Land van herkomst

        Geproduceerd in
        China

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • (1) Er zijn geen essentiële oliën inbegrepen bij dit product.

      Exclusieve aanbiedingen, speciaal voor u


      Een gezonde levensstijl begint hier. Meld je aan om te starten.

      € 10 korting op uw eerste aankoop.*

      Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.

      Tips voor een gezonde levensstijl.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
      Wat betekent dit?
      *Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.