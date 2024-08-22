Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Alle series
Houder voor keukenmachineaccessoires
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
CP9092
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
De nieuwe Viva-keukenmachine wordt geleverd met een kom van 2,1 liter, een blender van 1,75 liter, een maalmolen en een citruspers. Dankzij de accessoires en hulpstukken beschikt u over meer dan 30 functies. Met PowerChop-technologie voor perfecte hakresultaten.
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.