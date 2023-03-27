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  • Dag in dag uit hygiënisch scheren
  • Dag in dag uit hygiënisch scheren
  • Dag in dag uit hygiënisch scheren
  • Dag in dag uit hygiënisch scheren
  • Dag in dag uit hygiënisch scheren
  • Dag in dag uit hygiënisch scheren
  • Dag in dag uit hygiënisch scheren
  • Dag in dag uit hygiënisch scheren
  • Dag in dag uit hygiënisch scheren
  • Dag in dag uit hygiënisch scheren

Quick Clean Pod-cartridge

CC12/50

3.8
| (67) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
Dag in dag uit hygiënisch scheren
Als u de Quick Clean Pod na elke scheerbeurt gebruikt, blijft uw scheerapparaat als nieuw en wordt afgeknipt haar effectief verwijderd. Uw scheerapparaat is 10 keer schoner dan wanneer u alleen water gebruikt*.
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Dit product

Quick Clean Pod-cartridge

Quick Clean Pod-cartridge

16,99 €

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10 keer effectiever dan reinigen met water*

Dag in dag uit hygiënisch scheren

  • 2 stuks

  • Tot 6 maanden hygiënisch scheren

  • Compatibel met Quick Clean Pod

Smeermiddelen zorgen voor optimale prestaties van uw scheerapparaat

Smeermiddelen zorgen voor optimale prestaties van uw scheerapparaat

De formule, verrijkt met actieve smeermiddelen, beschermt uw scheerhoofden tegen wrijving en slijtage, waardoor uw scheerapparaat langer optimaal blijft presteren.

Frisse geur voor een schoon aanvoelend scheerresultaat

Frisse geur voor een schoon aanvoelend scheerresultaat

De speciale geur van de schoonmaakcartridge ruikt fris en geeft u een schoon gevoel tijdens het scheren.

Volledig alcoholvrij

Volledig alcoholvrij

De huidvriendelijke reinigingsvloeistof is volledig alcoholvrij en is ontworpen om huidirritatie te voorkomen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

67

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

27/03/2023

België

België

Geverifieerde koper

Uitstekend

Ik heb alle series van Philips geprobeerd. Heeft me in de loop der jaren heel wat geld gekost natuurlijk. De 9000 serie is ideaal voor mij. Ik denk niet dat een man zich electrisch beter kan scheren dan met dit apparaat. Heb ook vruchteloos Braun en Remington aangekocht. Zonder het gewenste resultaat.

Voordelen

Heel het apparaat

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CC16/50 Quick Clean Pod-cartridge

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CC16/50 Quick Clean Pod-cartridge

26/01/2025

Nederland

Nederland

Vloeistof pot is verbeterd

Ik heb een extra Quick Clean Pod gekocht en toen viel mij op dat de pot waar de schoonmaak vloeistof in zit is verbeterd. Er zit nu aan de achterkant een extra gleuf waardoor de vloeistof waarschijnlijk beter terug loopt en de schoonmaak vloeistof ruikt nu anders. De schoonmaak resultaat is nog steeds even goed.

Voordelen

Werkt veel beter dan afspoelen onder de kraan.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod

17/06/2024

Nederland

Nederland

Top product.

Heb altijd philips scheerapparaten gehad. Dit is de beste tot nu toe. En het schoonmaken is een stuk gemakkelijker door het reinigingssysteem te gebruiken, apparaat is dan weer als nieuw en fris. Hij scheert perfect en glad.

Voordelen

Scheert zeer goed.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CC13/50 Quick Clean Pod-cartridge

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CC13/50 Quick Clean Pod-cartridge

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Testresultaten gebaseerd op een extern testbureau, onder de laboratoriumomstandigheden, na 1 minuut gebruik, kan de cartridge de groei van Staphylococcus Aureus en Candida Albicans effectief voorkomen. De effectiviteit van de preventie van Staphylococcus aureus is 99.9%