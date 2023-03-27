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Dit product
Quick Clean Pod-cartridge
16,99 €
SH71
Vervangende scheerhoofden
33,69 €
€ 16,99
€ 16,99
XP9407/37
X9000/10
X9000/30
X9001/10
X9001/30
X9002/10
X9002/30
X9003/30
XP9200/30
XP9200/33
2 stuks
Tot 6 maanden hygiënisch scheren
Compatibel met Quick Clean Pod
De formule, verrijkt met actieve smeermiddelen, beschermt uw scheerhoofden tegen wrijving en slijtage, waardoor uw scheerapparaat langer optimaal blijft presteren.
De speciale geur van de schoonmaakcartridge ruikt fris en geeft u een schoon gevoel tijdens het scheren.
De huidvriendelijke reinigingsvloeistof is volledig alcoholvrij en is ontworpen om huidirritatie te voorkomen.
3.8
van 5
67
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Hadji Halef Omar
27/03/2023
België
Geverifieerde koper
Uitstekend
Ik heb alle series van Philips geprobeerd. Heeft me in de loop der jaren heel wat geld gekost natuurlijk. De 9000 serie is ideaal voor mij. Ik denk niet dat een man zich electrisch beter kan scheren dan met dit apparaat. Heb ook vruchteloos Braun en Remington aangekocht. Zonder het gewenste resultaat.
Voordelen
Heel het apparaat
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CC16/50 Quick Clean Pod-cartridge
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CC16/50 Quick Clean Pod-cartridge
Cyr13lGame
26/01/2025
Nederland
Vloeistof pot is verbeterd
Ik heb een extra Quick Clean Pod gekocht en toen viel mij op dat de pot waar de schoonmaak vloeistof in zit is verbeterd. Er zit nu aan de achterkant een extra gleuf waardoor de vloeistof waarschijnlijk beter terug loopt en de schoonmaak vloeistof ruikt nu anders. De schoonmaak resultaat is nog steeds even goed.
Voordelen
Werkt veel beter dan afspoelen onder de kraan.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
Frankkkkk
17/06/2024
Nederland
Top product.
Heb altijd philips scheerapparaten gehad. Dit is de beste tot nu toe. En het schoonmaken is een stuk gemakkelijker door het reinigingssysteem te gebruiken, apparaat is dan weer als nieuw en fris. Hij scheert perfect en glad.
Voordelen
Scheert zeer goed.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CC13/50 Quick Clean Pod-cartridge
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CC13/50 Quick Clean Pod-cartridge
Testresultaten gebaseerd op een extern testbureau, onder de laboratoriumomstandigheden, na 1 minuut gebruik, kan de cartridge de groei van Staphylococcus Aureus en Candida Albicans effectief voorkomen. De effectiviteit van de preventie van Staphylococcus aureus is 99.9%