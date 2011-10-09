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Niet meer leverbaar
Mooie momenten vastleggen en delen in HD
Met deze Philips-camcorder in zakformaat maakt u video's met één druk op de knop! Herleef die magische momenten in HD door ze op TV of online te delen. Dankzij de geïntegreerde USB-connector sluit u de camcorder probleemloos aan op uw PC/Mac.
Maak video's in High Definition (720p) met dezelfde kwaliteit als TV-uitzendingen in HD. “720” verwijst naar de schermresolutie en duidt het aantal horizontale lijnen op het scherm aan. “p” staat voor “progressive scan”, de weergave van de lijnen in elk frame. De 720p-videokwaliteit is veel beter dan die van normale mobiele telefoons en digitale camera's. De Philips-camcorder gebruikt bovendien hetzelfde videoformaat als Blu-ray Disc-spelers en -discs; H.264. Dit uiterst geavanceerde formaat staat garant voor een adembenemende HD-beeldkwaliteit, zodat u uw herinneringen haarscherp op video kunt vastleggen.
U hoeft nooit meer een bijzonder moment te missen. Dankzij de korte opstarttijd van de Philips-camcorder kunt u meteen gaan filmen. Geavanceerde voorzieningen, zoals de snelle processor en speciale signaalverwerking, zorgen ervoor dat de Philips-camcorder na slechts twee seconden is opgestart. De knoppen zijn uiterst gebruiksvriendelijk en u hoeft maar op één knop te drukken om in HD te filmen. Met de Philips-camcorder bent u altijd klaar om verrassende gebeurtenissen vast te leggen en hoeft u nooit meer iets te missen.
Met de ingebouwde Windows-software kunt u moeiteloos films naar websites als YouTube, Facebook, Twitter en Vimeo uploaden. Mac-gebruikers kunnen hun materiaal eenvoudig sorteren, bewerken en delen met iMovie uit het iLife-pakket. Door de geavanceerde compressietechniek zijn de HD-videobestanden (H.264) van de Philips-camcorder kleiner dan die van standaardcamcorders, digitale camera's en mobiele telefoons, zonder dat de videokwaliteit afneemt. U kunt uw materiaal dus sneller delen. Deze bestanden kunt u bovendien gebruiken in andere programma's, bijvoorbeeld iPhoto en Windows Movie Maker.
4.3
van 5
16
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Mytivity
09/10/2011
Nederland
Handige HD camera snel klaar voor gebruik en relatief goede opnames
Direct na ontvangst meteen gebruiksklaar. Simpel aanzetten kiezen voor foto of video en aan de slag. Bewegende objecten, spelende kinderen zijn goed vast te leggen. Bij weergave op TV of PC wordt je aangenaam verrast door de goede kwaliteit. Het is echt HD. Opnames bij vel zonlicht zijn lastig wanneer er lichte objecten of witte kleding samen met donkere vlakken aanwezig zijn. Het meegeleverd geheugen is snel vol. 32 minuten zijn zo voorbij. Echter dit kan worden uitgebreid tot vele uren video genot. Prima apparaatje, is de aanschafprijs meer dan waard.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM100PK HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM100PK HD-camcorder
Ewi2011
09/10/2011
Nederland
Fantastisch
Lekker klein, maar hele mooie foto's en filmpjes kan je er mee maken. Fijn is dat je zelf de grote van de kaart kan bepalen, dus groter meer foto's en film. Klein puntje van aandacht, de microfoon is wat zacht van geluid.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM100PK HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM100PK HD-camcorder
mitivity
13/07/2011
Nederland
Handig en goede prijs prestatie
Na ontvangst was de HD-camcorder CAM100PK/00 direct geschikt voor gebruik. Heldere beelden die later zeer goed terug zijn te zien op TV. Gekocht vanwege het snel kunnen gebruiken en daar voldoet hij volledig aan. De camcorder is niet te vergelijken met een duurdere Canon, Sony e.d. maar die hebben ook een heel andere doelgroep. Bij ons gaat het alleen maar om snel iets op te kunnen nemen bijv. wat kinderen doen en de eenvoudige bediening die nagenoeg monkeyproof is. Goed product
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM100PK HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM100PK HD-camcorder