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HD-camcorder
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
CAM100PK/00
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Alles (5)
Waarom gaat de Philips-camcorder vanzelf uit?
De systeemvereisten voor Philips ArcSoft-software.
Ondersteunt mijn Philips-camcorder een SDHC-kaart?
SD-kaart als standaardopslaglocatie instellen op de camcorder.
Hoe kan ik mijn Philips-camcorder opladen?
Video/foto gemaakt met de camcorder is niet in kleur.
Video gemaakt met mijn Philips-camcorder wordt vervormd weergegeven op TV.
Video/Foto gemaakt met de Philips-recorder is onscherp.