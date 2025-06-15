Zoektermen
BT7670/15
Scherpe randen, minimale inspanning
Met zelfslijpende metalen mesjes, een brede trimmer en BeardSense-technologie krijgt u moeiteloos een scherp en gelijkmatig resultaat. De innovatieve haarverzamelaar zorgt bovendien voor minder geknoei tijdens het trimmen.Bekijk alle voordelen
Baardstyling met haaropvangsysteem
De zelfslijpende metalen mesjes zijn extra stevig voor maximale precisie tijdens het trimmen. Ze blijven net zo scherp als op dag één, zonder dat er mesolie nodig is. De anticorrosieve mesjes zijn ook gemakkelijk schoon te maken.
De precisieknop van de trimmer heeft 40 lengtestanden in stappen van 0,2 mm, zodat u uw baard precies kunt trimmen zoals u dat wilt.
Onze innovatieve en efficiënte haarverzamelaar vangt tot 80% van de getrimde haren op* voor minder geknoei tijdens het trimmen.
Met BeardSense-technologie scant onze trimmer de dichtheid van uw baard 125x per seconde om het vermogen op dichtere gebieden te verhogen voor het beste resultaat.
De geavanceerde Lift & Trim-kammen tillen de haren naar het mesje en trekken deze bij elke beweging omhoog voor een efficiënte trimbeurt en gelijkmatig resultaat.
De hoogwaardige, volledig metalen, brede trimmer helpt u bij het bijwerken van de randen en contouren van uw baard voor een scherp en strak resultaat.
De opzetbare precisietrimmer heeft een smal ontwerp en voegt moeiteloos extra definitie toe aan de details, waardoor u een nauwkeurigere look kunt creëren.
De kammen voor opscheren creëren schaduwen aan beide zijden van uw baard voor een perfect resultaat.
De trimmer is 100% afspoelbaar. U kunt hem gewoon onder de kraan afspoelen voor een nog eenvoudigere ontharingsroutine.
Dankzij onze ergonomische 360 graden Fine Line-handgreep is het apparaat gemakkelijk vast te houden en te hanteren, zodat u het comfort en de controle hebt die u nodig hebt voor een perfecte look.
Met de standaard kunt u uw apparaat eenvoudig opladen en opbergen, zodat het altijd klaar is voor gebruik.
Onze duurzame lithiumbatterij levert tot 120 minuten gebruikstijd met een snellaadoptie van 5 minuten**, voor een krachtige en constante trimervaring.
Dankzij de lichtindicator bent u volledig op de hoogte van de batterijstatus en of de batterij volledig is opgeladen, zodat u altijd klaar bent voor uw volgende ontharingssessie.
In het reisetui kunt u uw apparaat en alle hulpstukken die u nodig hebt op één plek opbergen voor een georganiseerde ontharingsroutine, thuis of onderweg.
