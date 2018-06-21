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Niet meer leverbaar
Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.
Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met verschillende ingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Met deze ingebouwde functie wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe leger de batterij, hoe minder muzikale pieken een draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek vervormingsvrij.
4.2
van 5
14
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Ferre50
21/06/2018
België
Geverifieerde koper
kleine gespierde
Mooi geluid. Handig overal heel discreet te plaatsen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT50G draadloze draagbare luidspreker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT50G draadloze draagbare luidspreker
Mag981
11/10/2017
United Kingdom
Great speaker
Just bought this. Connected it via Bluetooth and it worked instantly. Good volume and sound quality
Deze review is gemaakt voor BT50B wireless portable speaker
Deze review is gemaakt voor BT50B wireless portable speaker
Andyl33
05/08/2017
United Kingdom
Great portable speaker
Very pleaseed with the ease of use and the power this small speaker emits
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT50B wireless portable speaker
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor BT50B wireless portable speaker