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  • Groots geluid in klein formaat
  • Groots geluid in klein formaat
  • Groots geluid in klein formaat
  • Groots geluid in klein formaat
  • Groots geluid in klein formaat
  • Groots geluid in klein formaat
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Niet meer leverbaar

draadloze draagbare luidspreker

BT50B/00

4.2
| (14) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Aqua
Aqua
Grijs
Grijs
Wit
Wit
Zwart
Zwart
Groots geluid in klein formaat
Geniet van het leven en stream draadloos muziek vanaf een compacte, ronde, gemakkelijk mee te nemen luidspreker. De heldere kleuren passen perfect bij elke stijl en dankzij de ingebouwde, oplaadbare accu kunt u overal en altijd naar uw muziek luisteren.
Bekijk alle voordelen

Groots geluid in klein formaat

  • Bluetooth®

  • Oplaadbare batterij

  • 2 W

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek

Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek

Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met verschillende ingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Met deze ingebouwde functie wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervorming door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe leger de batterij, hoe minder muzikale pieken een draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek vervormingsvrij.

Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

14

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

3
2

21/06/2018

België

België

Geverifieerde koper

kleine gespierde

Mooi geluid. Handig overal heel discreet te plaatsen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT50G draadloze draagbare luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT50G draadloze draagbare luidspreker

11/10/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great speaker

Just bought this. Connected it via Bluetooth and it worked instantly. Good volume and sound quality

Deze review is gemaakt voor BT50B wireless portable speaker

Deze review is gemaakt voor BT50B wireless portable speaker

05/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great portable speaker

Very pleaseed with the ease of use and the power this small speaker emits

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT50B wireless portable speaker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor BT50B wireless portable speaker

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