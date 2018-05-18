Eens je doorhebt hoe het te gebruiken gaat het vlot. Ik ben erg tevreden over het design en over de verschillende accessoires die erbij worden geleverd. Het is erg handig dat je het zowel nat als droog kunt gebruiken en dat het toestel draadloos is. Normaal gezien heb ik veel last van rode bultjes op mijn oksels na het scheren, maar dit is niet het geval met dit toestel. Ik ben er dus erg tevreden over!