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Niet meer leverbaar
BRL170/00
Scheerapparaat met dubbel scheerblad
Geavanceerd scheersysteem
1 uur opladen + snel opladen
5 accessoires
De flexibele gebogen messen zijn 75% efficiënter dan traditionele ladyshave-messen*. Onder de beschermfolie volgen ze de contouren voor het gladste resultaat.
Terwijl u het scheerapparaat over uw lichaam leidt, beweegt het multiflex scheerhoofd met bewegende scheerbladen en flexibele hals mee voor optimaal contact met de huid. De dubbele scheerbladen zorgen ervoor dat er minder haren worden gemist.
De zachte, comfortabele kussentjes aan beide kanten van het scheerhoofd zorgen voor een vloeiende beweging en een zachte huid, vooral bij de rondingen van uw lichaam.
Prijzen
3.8
van 5
311
Reviews & awards
Cineke
18/05/2018
België
Geverifieerde koper
Beter dan ik had gedacht.
Ben er erg tevreden mee. Scheert heel kort tegen de huid . Had zo een goei resultaat niet verwacht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Prestige BRL180 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Prestige BRL180 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
mimi13
03/07/2016
België
Een echte aanrader
Is gemakkelijk in gebruik, het scheerblad beweegt flexibel met de huid mee en is zacht, geen last van irritaties, mijn huid voelt na het gebruik soepel en zacht! Echt een aanrader!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Prestige BRL160/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Prestige BRL160/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Pascalleke
23/06/2016
België
prima toestel
Dit is een prima toestel voor de moderne vrouw met weinig tijd. Op enkele minuten heb je super gladde benen. Het toestel is zeer gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand. Een aanrader.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog