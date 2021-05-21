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Alle series

  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
  • Krachtig drogen bij een lagere temperatuur

Niet meer leverbaar

3000 SeriesFöhn

BHD302/10

4.5
| (675) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Krachtig drogen bij een lagere temperatuur
Het unieke design van het ThermoProtect-hulpstuk mengt warme en koele lucht op krachtige wijze voor dagelijkse verzorging.
Bekijk alle voordelen

met het ThermoProtect-hulpstuk

Krachtig drogen bij een lagere temperatuur

  • 1600 W

  • ThermoProtect-hulpstuk

  • 3 warmte- en snelheidsstanden

1600 W droogkracht

1600 W droogkracht

Deze föhn van 1600 W creëert een optimale luchtstroom voor prachtige resultaten, elke dag weer.

ThermoProtect-hulpstuk

ThermoProtect-hulpstuk

Het unieke ThermoProtect-hulpstuk mengt op krachtige wijze warme en koele lucht voor dagelijkse verzorging. De temperatuur is 10 °C lager terwijl je haar snel droogt.

3 warmte en snelheidsinstellingen

3 warmte en snelheidsinstellingen

Deze föhn heeft 3 vooraf geselecteerde combinaties voor warmte/snelheid, zodat je snel en eenvoudig de perfecte stijl kan creëren.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.5

van 5

675

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

21/05/2021

België

België

Snelle haardroger

Snelle droger. Deze föhn is een echt lichtgewicht, met lange snoer die je haren echt snel droogt. Je hebt de keuze tussen 3 warmte en snelheidsinstellingen. Het ThermoProtect hulpstuk mengt warme en koele lucht en het mondstuk is ideaal om je lange haren te brushen.

Voordelen

Licht lang snoer. Warme en koude lucht

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD302/10 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD302/10 Föhn

11/05/2021

België

België

Zeer goede haardroger

Kabelsnoer lang genoeg Koude lucht werkt zeer goed, ideaal met kinderen. Zeer licht om vast te houden

Voordelen

Zeer goed met koude luchtfunctie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD350/10 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD350/10 Föhn

07/05/2021

België

België

Geen buitenlucht drogen meer voor mij

Normaal laat ik mijn haren in de buitenlucht drogen. Omdat de warmte van föhnen schadelijk zijn en mijn haren zeer kroezelig maken. Maar met deze föhn kan ik de juiste temperatuur kiezen, waardoor dit niet meer schadelijk is voor mijn haar EN het zorgt voor genoeg volume. Wat wil een mens nog meer?

Voordelen

Zeer goede koude stand

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD350/10 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 Series BHD350/10 Föhn

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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