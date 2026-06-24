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Houdt u van echte cappuccino's en lattes, maar niet van gedoe?
Doe uw favoriete bonen erin, beweeg de hendel, schuim uw melk zoals u het graag heeft - en geniet van uw cappuccino of latte. Baristina zorgt voor de espresso en het melkschuim, zodat u simpelweg kunt genieten van een heerlijke koffie.
Vers gemalen bonen en heerlijk opgeschuimde melk geven u het beste koffiearoma en de lekkerste smaak.
Heerlijk dik schuim, perfect dicht microschuim of gewoon warme melk. Met één druk op de knop.
Beweeg gewoon de hendel. Kies uw favoriete schuim en druk op de knop voor het stoompijpje.
Verwijder de portafilter. Haal het stoompijpje uit elkaar. Spoel beide af. Dat is alles - klaar voor gebruik!
Ideale maalgrootte. Precieze druk. Nauwkeurige dosering. Heerlijk schuim. Echte cappuccino en latte.
Vers gemalen bonen en heerlijk opgeschuimde melk geven u het beste koffiearoma en de lekkerste smaak. Door de bonen vlak voor het zetten te malen, wordt uw dagelijkse kopje iets bijzonders. Het is het verschil tussen koffie en écht goede koffie.
Heerlijk dik schuim, perfect dicht microschuim of gewoon warme melk. Met één druk op de knop. U kunt altijd uw favoriete melkdrank kiezen. Kies tussen een Cappuccino, Latte Macchiato of Café au Lait. Draai simpelweg de knop naar uw gewenste schuiminstelling en laat het slimme stoompijpje voor u opschuimen met één druk op de knop.
Beweeg gewoon de hendel. Kies uw favoriete schuim en druk op de knop voor het stoompijpje. Baristina maalt, tampt en zet automatisch uw koffie - en schuimt ook op. U heeft geen barista-vaardigheden nodig. Alles wordt voor u geregeld, zodat u simpelweg kunt genieten van uw cappuccino of latte.
4.7
van 5
105
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
ArieFok
24/06/2026
Nederland
Lekker en makkelijk koffiezetten
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik heb vorige maand dit apparaat gekocht en sindsdien dagelijks gebruikt. Hij maakt een stuk minder geluid als mijn oude machine en is erg makkelijk in gebruik! Ook de melkbereidingen gingen moeiteloos, erg fool-proof. Je moet wel even wachten tot de melkopschuimer klaar is totdat je koffie kan zetten, dat heb ik wel eens anders gezien. Wat wel fijn is dat veel onderdelen in de vaatwasser kunnen, daardoor kan ik hem makkelijk schoonhouden. Had graag 4,5 sterren gegeven!
Deze review is gemaakt voor Baristina Latte BAR400/60 Koffie met Porties
Deze review is gemaakt voor Baristina Latte BAR400/60 Koffie met Porties
Hannekee
23/06/2026
Nederland
Goede koffie, goede cappuccino, geen rommel.
Wat een fantastisch apparaat. Hij is klein, elegant en werkt perfect. Geen rommel of nattigheid meer in het apparaat. En ontzettend gemakkelijk in gebruik. Ik was met name benieuwd naar de kwaliteit van het melkschuim voor de cappuccino. En die heeft mij ontzettend positief verrast. Waar ik tot voor kort nog altijd de aparte nespresso melkopschuimer gebruikte kan deze nu de deur uit. De cappuchino smaakt naar die uit een goede koffietent. En ook de espresso is van hoge kwaliteit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baristina Latte BAR401/03 Portioned Coffee
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baristina Latte BAR401/03 Portioned Coffee
Mark Rombaut
18/06/2026
Nederland
Een echte eye-catcher met uitstekende prestaties
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Na enkele weken gebruik van de Philips Baristina Latte Zwart BAR400/60 kan ik zeggen dat ik zeer tevreden ben met deze koffiemachine. Vanaf het eerste gebruik valt op hoe eenvoudig alles werkt. De machine is ontworpen met gebruiksgemak als prioriteit, waardoor je zonder ingewikkelde instellingen of handleidingen snel een heerlijke kop koffie kunt zetten. Wat ik vooral waardeer is dat de machine verse koffiebonen gebruikt en deze direct maalt voor elke kop koffie. Hierdoor krijg je een volle, verse koffiesmaak die duidelijk beter is dan bij veel standaard koffiezetapparaten. Ook de melkfunctie werkt uitstekend. Het bereiden van cappuccino's en latte macchiato's gaat snel en eenvoudig, terwijl het resultaat qua smaak en presentatie verrassend goed is voor een compacte machine. De kwaliteit van de koffie is consistent hoog. Of je nu kiest voor een espresso, een gewone koffie of een melkvariant, de machine levert keer op keer een smakelijk resultaat. Daarnaast is het mogelijk om de koffie naar eigen voorkeur aan te passen, wat een fijne extra is voor liefhebbers van verschillende koffiesterktes. Een ander groot pluspunt is het onderhoud. Veel volautomatische koffiemachines kunnen behoorlijk tijdrovend zijn om schoon te maken, maar bij de Baristina valt dat erg mee. De onderdelen zijn eenvoudig toegankelijk en snel te reinigen. Hierdoor blijft de machine hygiënisch zonder dat het veel tijd kost. Qua design scoort deze machine ook hoog. De zwarte uitvoering oogt modern, luxe en strak. Het apparaat neemt relatief weinig ruimte in beslag en trekt regelmatig positieve reacties van bezoekers. Het is echt een mooie toevoeging aan de keuken en zeker een eye-catcher. Is de prijs hoog? Ja, dat vind ik wel. Toch heb ik na gebruik het gevoel dat de prijs grotendeels wordt gerechtvaardigd door de bouwkwaliteit, het gebruiksgemak, de kwaliteit van de koffie en het fraaie ontwerp. Je merkt dat Philips aandacht heeft besteed aan zowel de techniek als de gebruikerservaring. Kortom: de Philips Baristina Latte Zwart BAR400/60 combineert uitstekende koffie, eenvoudige bediening, een goede melkfunctie, makkelijk onderhoud en een stijlvol ontwerp in één apparaat. Ondanks de stevige aanschafprijs ben ik zeer tevreden met mijn aankoop en zou ik deze machine zeker aanbevelen aan iedereen die thuis wil genieten van kwalitatieve koffie zonder ingewikkelde instellingen of veel onderhoud.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baristina Latte BAR400/60 Koffie met Porties
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Baristina Latte BAR400/60 Koffie met Porties
A+ energielabel volgens Zwitserse energie-efficiëntienormen.
Met uitzondering van de onderdelen die in contact komen met water of koffie.