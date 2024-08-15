Zoektermen
Winkelwagen
Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.
AC3421/13
Schone lucht en de ideale luchtvochtigheid binnen enkele minuten
Bestrijd verontreinigende stoffen en droge lucht met ons 2-in-1-apparaat. Houd de lucht binnenhuis schoon, veilig en op de door u gewenste luchtvochtigheid. Dankzij het elegante design, de bediening via een slimme app en de hygiënische luchtbevochtiging is het apparaat uitermate geschikt voor babykamers of mensen met gevoelige luchtwegen.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product.
Slimme 2-in-1 luchtzuiveraar en bevochtiger
totaal
recurring payment
De luchtstroom van het apparaat bereikt elke hoek van de ruimte met een luchtzuiveringssnelheid (CADR) van 300 m³/u. Het kan moeiteloos grote ruimten van wel 78 m² aan (1) en kan een ruimte van 20 m² in slechts 10 minuten reinigen (2).
3-laags filtersysteem met een voorfilter, HEPA NanoProtect en Active Carbon vangt 99,97% van de deeltjes tot 0,003 micron op (3) - kleiner dan zelfs het kleinste bekende virus!
Bestrijd symptomen van droge lucht als een droge huid, droge lippen, geïrriteerde neus of keel met een snelle luchtzuivering van wel 650 ml/u (4). De vochtigheid wordt gedetecteerd en automatisch aangepast aan uw gewenste instellingen.
Er is geen technologie die schonere waterdamp levert dan NanoCloud. De ultrafijne mist is onzichtbaar voor het blote oog en zorgt ervoor dat bacteriën en resten moeilijk kunnen hechten. Bevochtig de lucht met tot wel 99,9% minder vrijgekomen bacteriën dan reguliere ultrasone bevochtigers, gewoon met kraanwater. (5)
Verwijdert 99,9% van alle virusdeeltjes en bacteriën uit de lucht. Onafhankelijk getest op het verwijderen van H1N1 influenzavirus (6), stafylokokken (7) en 99,97% van SARS-CoV-2, de oorzaak van COVID-19 (8).
Geniet van een ononderbroken nachtrust dankzij onze innovatieve zuiveraar. In de slaapmodus werkt hij met een geluidsniveau van 16,5 dB (9), wat stiller is dan gefluister. Bovendien wordt het digitale display gedimd, zodat u ook niet door licht wordt gestoord.
Geniet van schonere lucht en houd uw energierekening laag. Op maximale kracht gebruikt de luchtzuiveraar 43 W, wat minder is dan een gloeilamp.
AeraSense-technologie scant de lucht 1000x per seconde om schadelijke, verontreinigende stoffen te detecteren en selecteert op intelligente wijze de beste instelling. Het apparaat geeft de luchtkwaliteit in realtime weer (PM 2,5), net als de luchtvochtigheid.
Koppel de luchtzuiveraar met de Air+-app om de luchtkwaliteit binnen en buiten te controleren, het apparaat op afstand te bedienen en voor spraakopdrachten via Google en Alexa. Selecteer de Auto+-modus in de app om te profiteren van AI-technologie die zich aanpast aan uw routine, terwijl geluid en energieverbruik zo minimaal mogelijk blijven.
De Active Carbon-laag vangt luchtjes op en verwijdert meer dan 90% van gasvormige verontreinigende stoffen die van invloed zijn op de lucht in huis (10): stikstofdioxide uit industriële en verkeersverontreiniging, tolueen of vluchtige organische stoffen (VOS) uit huisverf, schoonmaakmiddelen en meubels. Veilig en effectief: er worden geen ionen, chemische stoffen of ozon uitgestoten.
Haal comfortabel adem zonder het apparaat regelmatig opnieuw te vullen. Dankzij het grote waterreservoir van 3,2 liter kunt u het apparaat wel 15 uur ononderbroken gebruiken.
De originele filters zorgen tot wel 1 jaar voor optimale prestaties (11), voor minder gedoe en lagere kosten. De zuiveraar berekent de levensduur van de filters en geeft een melding wanneer ze moeten worden vervangen.
Stel een grondig luchtreinigingsprogramma in voor de slaapkamer voordat de kinderen naar bed gaan. Daarna wordt de stille slaapmodus geactiveerd en gaat er een nachtlampje aan. Kinderen voelen zich gerustgesteld en ouders kunnen rustig slapen.
Algemene specificaties
Technische specificaties
Prestaties
Gebruiksgemak
Veiligheidsvoorziening
Gewicht en afmetingen
Energie-efficiëntie
Onderhoud
Compatibiliteit
Land van herkomst
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.