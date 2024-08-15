      PureProtect Water 3400-serie Slimme 2-in-1 luchtzuiveraar en bevochtiger

      AC3421/13

      Schone lucht en de ideale luchtvochtigheid binnen enkele minuten

      Bestrijd verontreinigende stoffen en droge lucht met ons 2-in-1-apparaat. Houd de lucht binnenhuis schoon, veilig en op de door u gewenste luchtvochtigheid. Dankzij het elegante design, de bediening via een slimme app en de hygiënische luchtbevochtiging is het apparaat uitermate geschikt voor babykamers of mensen met gevoelige luchtwegen.

      Schone lucht en de ideale luchtvochtigheid binnen enkele minuten

      Bevochtigt de lucht op natuurlijke en hygiënische wijze

      • Zuivert de lucht in ruimten tot 78 m²
      • HEPA-filter en actievekoolstoffilter
      • 650 ml/u bevochtiger
      • Waterreservoir van 3,2 liter
      Grondige reiniging van kamers tot 78 m²

      De luchtstroom van het apparaat bereikt elke hoek van de ruimte met een luchtzuiveringssnelheid (CADR) van 300 m³/u. Het kan moeiteloos grote ruimten van wel 78 m² aan (1) en kan een ruimte van 20 m² in slechts 10 minuten reinigen (2).

      3-laags HEPA-filtersysteem vangt 99,97% van de kleinste deeltjes op

      3-laags filtersysteem met een voorfilter, HEPA NanoProtect en Active Carbon vangt 99,97% van de deeltjes tot 0,003 micron op (3) - kleiner dan zelfs het kleinste bekende virus!

      Automatische bevochtiging tot 650 ml/u

      Bestrijd symptomen van droge lucht als een droge huid, droge lippen, geïrriteerde neus of keel met een snelle luchtzuivering van wel 650 ml/u (4). De vochtigheid wordt gedetecteerd en automatisch aangepast aan uw gewenste instellingen.

      Hygiënische bevochtiging met NanoCloud-technologie

      Er is geen technologie die schonere waterdamp levert dan NanoCloud. De ultrafijne mist is onzichtbaar voor het blote oog en zorgt ervoor dat bacteriën en resten moeilijk kunnen hechten. Bevochtig de lucht met tot wel 99,9% minder vrijgekomen bacteriën dan reguliere ultrasone bevochtigers, gewoon met kraanwater. (5)

      Vermindert effectief virussen als H1N1 (griep) in de lucht

      Verwijdert 99,9% van alle virusdeeltjes en bacteriën uit de lucht. Onafhankelijk getest op het verwijderen van H1N1 influenzavirus (6), stafylokokken (7) en 99,97% van SARS-CoV-2, de oorzaak van COVID-19 (8).

      Slaapstand voor uiterst stille werking

      Geniet van een ononderbroken nachtrust dankzij onze innovatieve zuiveraar. In de slaapmodus werkt hij met een geluidsniveau van 16,5 dB (9), wat stiller is dan gefluister. Bovendien wordt het digitale display gedimd, zodat u ook niet door licht wordt gestoord.

      Lager energieverbruik dan een lamp

      Geniet van schonere lucht en houd uw energierekening laag. Op maximale kracht gebruikt de luchtzuiveraar 43 W, wat minder is dan een gloeilamp.

      Detecteert intelligent de luchtkwaliteit binnenshuis en past zich daarop aan

      AeraSense-technologie scant de lucht 1000x per seconde om schadelijke, verontreinigende stoffen te detecteren en selecteert op intelligente wijze de beste instelling. Het apparaat geeft de luchtkwaliteit in realtime weer (PM 2,5), net als de luchtvochtigheid.

      Bedien uw zuiveraar met de Philips Air+-app

      Koppel de luchtzuiveraar met de Air+-app om de luchtkwaliteit binnen en buiten te controleren, het apparaat op afstand te bedienen en voor spraakopdrachten via Google en Alexa. Selecteer de Auto+-modus in de app om te profiteren van AI-technologie die zich aanpast aan uw routine, terwijl geluid en energieverbruik zo minimaal mogelijk blijven.

      Vangt geurtjes en gasvormige verontreinigende stoffen op

      De Active Carbon-laag vangt luchtjes op en verwijdert meer dan 90% van gasvormige verontreinigende stoffen die van invloed zijn op de lucht in huis (10): stikstofdioxide uit industriële en verkeersverontreiniging, tolueen of vluchtige organische stoffen (VOS) uit huisverf, schoonmaakmiddelen en meubels. Veilig en effectief: er worden geen ionen, chemische stoffen of ozon uitgestoten.

      Waterreservoir van 3,2 liter voor continue luchtvochtiging van wel 15 uur

      Haal comfortabel adem zonder het apparaat regelmatig opnieuw te vullen. Dankzij het grote waterreservoir van 3,2 liter kunt u het apparaat wel 15 uur ononderbroken gebruiken.

      Filters met lange levensduur tot wel 1 jaar

      De originele filters zorgen tot wel 1 jaar voor optimale prestaties (11), voor minder gedoe en lagere kosten. De zuiveraar berekent de levensduur van de filters en geeft een melding wanneer ze moeten worden vervangen.

      Creëer een schone en comfortabele slaapomgeving met een nachtlampje

      Stel een grondig luchtreinigingsprogramma in voor de slaapkamer voordat de kinderen naar bed gaan. Daarna wordt de stille slaapmodus geactiveerd en gaat er een nachtlampje aan. Kinderen voelen zich gerustgesteld en ouders kunnen rustig slapen.

      Technische specificaties

      • Algemene specificaties

        Producttype
        2-in-1 luchtzuiveraar en luchtbevochtiger
        Technologie
        HEPA NanoProtect, bevochtiging met damp
        Kleur
        Donkergrijs
        Hoofdmateriaal
        Plastic
        Secundair materiaal
        Gerecycled plastic (~30%)
        Internetverbinding
        Ja
        Wi-Fi-bereik
        2,4 GHz
        Spraakbediening
        Ja (Google, Alexa)
        Capaciteit waterreservoir
        3,2 l

      • Technische specificaties

        Maximaal vermogen
        43 W
        Luchtkwaliteitssensoren
        PM 2,5, temperatuur, luchtvochtigheid
        Min. geluidsniveau
        16,5 dB(A)
        Max. geluidsniveau
        51 dB(A)

      • Prestaties

        CADR (Clean air delivery rate) (deeltjes, GB/T)
        300 m³/u
        Filterlagen
        HEPA-filter, actievekoolstoffilter, voorfilter
        Filtratie van deeltjes
        99,97% tot 0,003 micron
        Bevochtigingsgraad
        650 ml/u
        Maximale grootte van ruimte
        78 m²

      • Gebruiksgemak

        Snoerlengte
        1,8 m
        Planner
        Ja (in app)
        Automatische modus
        Ja
        Slaapmodus
        Ja
        Snelheidsstanden
        Ja (5 niveaus)
        Sfeervol nachtlampje
        Ja
        Luchtkwaliteitsfeedback
        Kleurenring, numeriek
        Interface
        Digitaal (touch)
        Aanbevolen vervanging van filter
        1 jaar / 6 maanden
        Waarschuwing bij leeg waterreservoir
        Ja

      • Veiligheidsvoorziening

        Kinderslot
        Ja

      • Gewicht en afmetingen

        Hoogte van het product
        52 cm
        Gewicht van het product
        6,5 kg
        Breedte van het product
        28,5 cm
        Lengte van het product
        28,5 cm
        Lengte van de verpakking
        34,5 cm
        Breedte van de verpakking
        34,5 cm
        Hoogte van de verpakking
        56,3 cm
        Gewicht van de verpakking
        8,1 kg

      • Energie-efficiëntie

        Energieverbruik in stand-by
        <2 W
        Voltage
        100-240 V
        Frequentie
        50/60 Hz

      • Onderhoud

        Garantie
        2 jaar

      • Compatibiliteit

        Meegeleverde accessoires 1
        3-in-1 HEPA-filter
        Meegeleverde accessoires 2
        Bevochtigingsfilter
        Gerelateerde accessoires 1
        FY3400
        Gerelateerde accessoires 2
        FY3401

      • Land van herkomst

        Geproduceerd in
        China

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
      Clippin

      • (1) CADR getest volgens standaard GB/T18801-2022. Geschikt zuiveringsgebied berekend volgens standaard NRCC-54013.
      • (2) Berekend: ruimte van 48 m³, CADR van 300 m³/u
      • (3) Uit de lucht die door het filter stroomt, getest volgens DIN71460 met NaCl-aerosol van 0,003 µm en 0,3 µm, iUTA
      • (4) Getest door CVC volgens GB/T 23332-2018. Begintemperatuur van 23±2°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30±2% RH
      • (5) vergeleken met reguliere ultrasone bevochtigers zonder aanvullende technologie om de verspreiding van bacteriën te beperken, zoals getest door een onafhankelijk laboratorium
      • (6) Antibacteriële verwijderingsgraadtest uitgevoerd door Airmid Healthgroup Ltd., in een testkamer van 28,5 m³ met deeltjes influenza (H1N1), met het apparaat in turbomodus gedurende 30 tot 40 minuten
      • (7) Getest volgens GB21551.3-2010 met S. Albus, kamer van 30 m³, turbomodus gedurende 1 uur, laboratorium van een externe partij
      • (8) Antibacteriële verwijderingsgraadtest uitgevoerd door Antimikrop, in een testkamer van 30 m³ met deeltjes SARS-CoV-2, met het apparaat in turbomodus gedurende 1 uur.
      • (9) Geluidsdruk, IEC 60704, bij 1,5 m.
      • (10) Getest in een extern laboratorium volgens GB/T 18801-2022 in een kamer met TVOS, tolueen en stikstofdioxide: kamer van 30 m³, turbomodus gedurende 2 uur.
      • (11) Levensduur van filter is afhankelijk van de luchtkwaliteit en het gebruik.

