Sluit naadloos aan op smart home-netwerken

Compatibiliteit met Matter Smart Home brengt draadloze integratie naar je bestaande slimme thuisnetwerk en microfoon met groot bereik. Druk gewoon op de knop op de afstandsbediening en spreek om de TV te bedienen vanuit de Matter Smart Home-app of geïntegreerde Alexa. Dim de lampen. Pas je thermostaat aan. Je kunt zelfs de Philips Ambilight TV inschakelen. Een enkele opdracht doet het allemaal. De TV is ook compatibel met Google-smartspeakers en Apple AirPlay.