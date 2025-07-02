Zoektermen

    Century

    Century

    Retrogeluid, helemaal van nu.

    The Tina – Moderne retrodraaitafel

    Een nieuwe draai aan een oude bekende.

    TAV9000D/10

    Geïnspireerd op de iconische Philips Philetta. Combineert krachtig geluid vol details met Bluetooth voor streaming en bediening via de app.

    Retro-assortiment

    Retro. Én modern.

    De retroserie is geïnspireerd op iconen uit het verleden en haalt de stijl van onze grootouders naar het nu – met superlange batterijduur, Bluetooth voor streaming en windruisverminderende AI-microfoons. Hartstikke retro. Helemaal van nu.

    Wat is Century?

    Wat is Century?

    Een driedelige collectie ter ere van 100 jaar Philips-geluid, met eerst de serie moderne retroproducten van dit jaar.

    100 jaar geleden zette Philips de eerste stappen in de wereld van geluid.

    100 jaar innovatie

    In 1927 zette Philips met de lancering van een radio de eerste stappen in de wereld van geluid. Dat betekende het begin van een eeuw innovatie die ons de cassette, boombox en CD opleverde – en nu Century.

    Artikel uit de retrocollectie van de eerste Century-serie.

    Wordt vervolgd

    De retroserie van dit jaar is het eerste deel van drie Century-series, die allemaal een eerbetoon zijn aan een ander deel van onze geschiedenis. Houd ons in de gaten, want er komt nog meer.

