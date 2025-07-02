De retroserie is geïnspireerd op iconen uit het verleden en haalt de stijl van onze grootouders naar het nu – met superlange batterijduur, Bluetooth voor streaming en windruisverminderende AI-microfoons. Hartstikke retro. Helemaal van nu.
Wat is Century?
Een driedelige collectie ter ere van 100 jaar Philips-geluid, met eerst de serie moderne retroproducten van dit jaar.
100 jaar innovatie
In 1927 zette Philips met de lancering van een radio de eerste stappen in de wereld van geluid. Dat betekende het begin van een eeuw innovatie die ons de cassette, boombox en CD opleverde – en nu Century.
Wordt vervolgd
De retroserie van dit jaar is het eerste deel van drie Century-series, die allemaal een eerbetoon zijn aan een ander deel van onze geschiedenis. Houd ons in de gaten, want er komt nog meer.
Klantenservice en ondersteuning
Krijg hulp met uw product, vind handleidingen, leer de beste tips en trucs en los problemen op
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.