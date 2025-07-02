Gebruikt waterbadverwarming volgens ziekenhuisnormen

Verwarm melk zoals verpleegkundigen dat doen in ziekenhuizen, met waterbadverwarming. In vergelijking met andere methodes behoudt deze beter de melkproteïnen, die essentieel zijn voor de opbouw van het immuunsysteem van je baby. Dankzij onze milde en snelle technologie draag je bij elke voeding bij aan een gezonde ontwikkeling.