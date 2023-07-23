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  • Overal makkelijk steriliseren
  • Overal makkelijk steriliseren
  • Overal makkelijk steriliseren

Philips AventMagnetronstoomsterilisator

SCF281/02

4.6
| (168) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Overal makkelijk steriliseren
Waar je ook naartoe gaat, je kunt de zuigflessen en accessoires van je baby snel en veilig steriliseren. Ons draagbare ontwerp is licht genoeg om mee te nemen en groot genoeg voor 4 flessen en accessoires
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Overal makkelijk steriliseren

  • Doodt 99,9% van de bacteriën

  • Steriliseert in 2 minuten

  • Voor 4 Philips Avent-flessen

  • Past in de meeste magnetrons

Magnetronstoomsterilisator, klaar in slechts 2 minuten

Magnetronstoomsterilisator, klaar in slechts 2 minuten

De magnetronstoomsterilisator kan worden gebruikt voor het steriliseren van babyflessen en andere producten in 2 minuten, het doden van 99,9% van ziektekiemen en bacteriën. De exacte duur van de cyclus is afhankelijk van het vermogen van je magnetron. 2 minuten bij 1200 - 1850 W, 4 minuten bij 850 - 1100 W, 6 minuten bij 500 - 800 W.

Doodt 99,9% van bacteriën*

Doodt 99,9% van bacteriën*

Van de magnetronstoomsterilisator is aangetoond dat 99,9% van de ziektekiemen en bacteriën wordt gedood.*

Inhoud blijft maximaal 24 uur steriel

Inhoud blijft maximaal 24 uur steriel

Bij een gesloten deksel blijft de inhoud tot 24 uur steriel.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

168

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

1

23/07/2023

Nederland

Nederland

Eenvoudig om te gebruiken

Ik heb zwaar copd en moet daarom dagelijks vier keer per dag vernevelen om nu om de vier dagen alles uit te koken is nogal een klus om dat ik ook aan de zuurstof zit water koken en zuurstof gaat niet samen op deze manier is het een fluitje van een cent.

Voordelen

Werkt prima

Nadelen

Niet

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF281/02 Magnetronstoomsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF281/02 Magnetronstoomsterilisator

26/05/2022

Nederland

Nederland

Hele fijne sterilisator

Wat een uitvinding, geen gedoe met pannen en uitkoken meer! Hij blijft ook heel erg mooi na een aantal keer gebruikt te zijn! Er passen fijn 4 flessen in en zowel andere merk flesjes kunnen hier ook gewoon in ‘wel liggend dan’ echt een aanrader!

Voordelen

Makkelijk in gebruik, blijft als nieuw

Nadelen

Eventueel handvaten zou fijn zijn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF281/02 Magnetronstoomsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF281/02 Magnetronstoomsterilisator

24/05/2022

Nederland

Nederland

Perfect!

Deze Magnetronsterilisator scheelt mij zo ontzettend veel tijd, heerlijk. We hebben de eerste paar dagen alles met een pan uitgekookt, wat een werk was dat. Nu omspoelen, laagje water erin, flessen en spenen erin (in de uitsparingen dus geen gehannes met omvallende flesjes) en hup, in de magnetron. Supersnel klaar en 24 uur steriel. Wat een verademing en met de gasprijzen tegenwoordig scheelt ons dit op den duur ook een hoop geld.

Voordelen

Snel, makkelijk in gebruik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF281/02 Magnetronstoomsterilisator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF281/02 Magnetronstoomsterilisator

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica en Listeria monocytogenes. De testresultaten worden geleverd door een onafhankelijk testlaboratorium.

  2. Tijdens de overgangsperiode kun je de oude verpakking of de nieuwe verpakking op basis van papier ontvangen