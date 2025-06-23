Philips-ondersteuning Hoe knip ik mijn haar met een Philips-groomer of -tondeuse?

Philips-tondeuses zijn ideaal voor het knippen van uw eigen haar of dat van vrienden of familieleden. In dit artikel geven we informatie over het knippen van uw eigen haar en enkele praktische tips.

Opmerking: Sommige multigroomers van Philips hebben hulpstukken voor het knippen van hoofdhaar. De informatie in dit artikel is ook relevant voor multigroomers, maar mogelijk moet u het advies aanpassen aan uw apparaat.

Voordat u het apparaat gebruikt Zorg dat u over alle juiste apparatuur beschikt voordat u uw haar gaat knippen. U hebt een Philips-tondeuse of een multigroomer met tondeusehulpstukken, een spiegel en handdoek nodig om uw nek en schouders te bedekken tijdens het trimmen.



Nat haar is lastiger te trimmen, omdat het aan uw huid blijft plakken en door het apparaat kan worden overgeslagen. Daarom raden we u aan uw haar te trimmen wanneer het volledig droog is.



Kam uw haar in de richting van uw natuurlijke haargroei.



Als u het haar van iemand anders knipt, zorg dan dat het hoofd zich op dezelfde hoogte bevindt als uw borst. Zo zijn alle delen van het hoofd goed zichtbaar en bereikbaar.



Opmerking: Baardtrimmers zijn alleen ontworpen om baardhaar te trimmen. We raden u af om het apparaat op andere lichaamsdelen zoals uw hoofd te gebruiken. Dit is omdat u niet de gewenste resultaten zult krijgen en uw huid hierdoor kan beschadigen. Gebruiksinstructies 1. Bevestig de gewenste trimkam op het handvat van de tondeuse. Als de opzetstukken niet goed zijn bevestigd, werkt de trimmer mogelijk niet of krijgt u niet het gewenste resultaat.



2. Kies de gewenste lengtestand. Hiervoor draait u aan het wieltje voor de lengtestand of bevestigt u de juiste opklikbare trimkam. Begin te trimmen op een hoge lengtestand om bekend te raken met het apparaat en verlaag de lengtestand geleidelijk tot u de gewenste haarlengte hebt bereikt.



3. Schakel het apparaat in.



4. Beweeg het apparaat voorzichtig en gestaag met lichte druk tegen de haargroeirichting in. Zorg dat de vlakke zijde van de trimkam steeds goed in contact blijft met de huid voor een gelijkmatig resultaat.



5. Druk de groomer niet te hard op uw scalp of huid. U kunt dan per ongeluk de instellingen wijzigen, wat kan leiden tot een ongelijkmatig trimresultaat.



Gebruik de trimmer zonder de trimkam om het haar dicht op de huid te trimmen (ongeveer 0,5 mm) of om de neklijn en bakkebaarden bij te werken en de trimmer in een hoek van 90 graden te houden. Beweeg de groomer met goed gecontroleerde bewegingen tegen de haargroeirichting in. Beweeg het scheerapparaat in verschillende richtingen om hardnekkig haar te verwijderen. Pas op wanneer u trimt zonder trimkam: het knipelement knipt iedere haar die het aanraakt.



6. Er kan zich haar ophopen in de haarkamer en de kam. Schud het haar regelmatig uit het apparaat. Als u klaar bent, schakelt u het apparaat uit en maakt u het apparaat, de kammen en de haarkamer schoon. Maak het product na ieder gebruik schoon. . Het haar van kinderen trimmen Philips heeft speciale tondeuses voor kinderen. Volg bij gebruik van deze tondeuses dezelfde instructies als bij tondeuses voor volwassenen, maar let op een paar extra dingen. Voor optimale veiligheid raden we u aan de tondeuse voor kinderen altijd met een trimkam te gebruiken.

Breng na het schoonmaken van de tondeuse ook een druppel olie aan op de snijtanden. Videotutorial voor een gemillimeterd kapsel Bekijk onze video over hoe u thuis een gemillimeterd kapsel kunt creëren met uw Philips-tondeuse. Videotutorial voor een kort kapsel Bekijk onze video over hoe u thuis een kort kapsel kunt creëren met uw Philips-tondeuse. Opmerking: trimmen zonder kam Het knipelement is de hoofdelement van de Philips-groomer. De trimmer heeft korte, scherpe randen voor een snelle en strakke trimbeurt. Gebruik de trimmer zonder de trimkam om het haar dicht bij de huid te trimmen (tot een lengte van ongeveer 0,5 mm) of werk uw neklijn of bakkebaarden bij door de trimmer in een hoek van 90 graden ten opzichte van uw huid te houden. Wanneer u trimt zonder de kam, raden we u het volgende aan: Wees voorzichtig met de randen van de snijtanden.

Houd er rekening mee dat het knipelement elke haar verwijdert die het aanraakt.

Beweeg de groomer tegen de haargroeirichting in met goed gecontroleerde bewegingen en lichte druk.