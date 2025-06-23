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Philips-ondersteuning

Hoe knip ik mijn haar met een Philips-groomer of -tondeuse?

Philips-tondeuses zijn ideaal voor het knippen van uw eigen haar of dat van vrienden of familieleden. In dit artikel geven we informatie over het knippen van uw eigen haar en enkele praktische tips.

Opmerking: Sommige multigroomers van Philips hebben hulpstukken voor het knippen van hoofdhaar. De informatie in dit artikel is ook relevant voor multigroomers, maar mogelijk moet u het advies aanpassen aan uw apparaat.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: MG3915/15 , MG3940/15 , MG3930/15 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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