SmartUniformity voor consistente beelden

Verschillen in de helderheid en kleur op LCD-schermen zijn een veelvoorkomend fenomeen. De Philips SmartUniformity-modus zorgt voor nauwkeurige beelden op het gebied van helderheid; die noodzakelijk zijn voor fotografie, ontwerp en afdrukken. Met een meeteenheid voor kleur voor het aanpassen van de kleurnauwkeurigheid, is deze modus gekalibreerd om te voldoen aan de gemiddelde uniformiteit in helderheid die hoger is dan 95%. Door deze modus te selecteren worden uniforme en nauwkeurige beelden geproduceerd.