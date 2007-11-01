Andere items in de doos
- Tafelstandaard
- AC-netsnoer
- VGA-kabel
- Afstandsbediening
- Batterijen voor afstandsbediening
- Snelstartgids
- HDMI-DVI-adaptersnoer
- Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
- Optionele accessoires: SmartLoader 22AV1135
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BDL4231C/00
Innovatief scherm voor overdekte openbare ruimten
Houd uw kosten in de hand met deze 42 inch LCD-monitor die via het netwerk kan worden bestuurd. Dit model biedt een scala aan functies voor de meest veeleisende toepassingen voor gebruik in openbare ruimten en door bedrijven, of u het nu in een netwerk of als zelfstandig scherm gebruikt.Bekijk alle voordelen
Dit product is helaas niet meer beschikbaar
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
LCD-monitor
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HDMI brengt een ongecomprimeerde digitale RGB-verbinding tot stand tussen bron en scherm. Doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden geconverteerd, behoudt het beeld zijn kwaliteit. Het signaal wordt dus niet afgezwakt en het beeld blijft helder en trillingsvrij. HDMI stemt met het bronapparaat de beste uitvoerresolutie af. De HDMI-ingang is volledig compatibel met DVI-bronnen maar kan ook digitale audio aan. Er wordt gebruikgemaakt van HDCP-kopieerbeveiliging.
De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u het energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.
Het brede LCD-scherm heeft een XGA-resolutie van 1366 x 768 pixels. WXGA-monitoren hoeven niet geïnterlinieerd te zijn, wat de schermprestaties verbetert en voor een nauwkeurigere kleurweergave zorgt.
In een netwerk wilt u de mogelijkheid hebben de opstartomstandigheden van alle schermen te besturen als deze opnieuw op netspanning worden aangesloten of nadat er een stroomstoring is geweest. Met RS232-opdrachten van Smart Control bent u flexibel met vier verschillende startinstellingen: vermogenstatus, ingangsbron, geluidsniveau en beeldformaat. Bij de vier instellingen kunt u ervoor kiezen dat de schermen de instellingen onthouden of een vaste instelling hebben als de netspanning opnieuw wordt aangesloten.
De lokale bedieningsknoppen van het scherm zijn dusdanig geplaatst dat deze minder zichtbaar zijn voor onmiddellijke toegang. Bovendien kunnen de sensor van de afstandsbediening en de lokale bedieningsknoppen via RS232 worden uitgeschakeld om te voorkomen dat anderen het scherm kunnen gebruiken in een openbare ruimte.
SmartCard Xpress is een uitbreidingssleuf die zorgt voor extra functies voor het scherm. Kaarten die zijn ontwikkeld door Philips en/of derden zijn ontworpen om de connectiviteit met het scherm via de sleuf te stroomlijnen, waardoor externe apparaten niet meer nodig zijn.
Door middel van beheer op afstand kan de gebruiker de displays via het RS232-protocol bedienen en instellen. Met CEC-opdrachten hebt u altijd volledige controle over alle displays in uw signage-netwerk.
Hiermee kunnen alle menu-instellingen van een scherm naar andere schermen worden gekopieerd. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd die nodig is voor de installatie aanzienlijk. Volledig draadloze werking.
Schermen van Philips worden zo ontworpen en geproduceerd dat ze voldoen aan de strenge RoHS-normen (European Community Restriction of Hazardous Substances). Deze normen beperken het gebruik van lood en andere giftige bestanddelen die schadelijk zijn voor het milieu.
Beeld/scherm
Connectiviteit
Comfort
Geluid
Vermogen
Ondersteunde beeldschermresolutie
Afmetingen
Technische specificaties
Tuner/ontvangst/transmissie
Accessoires
Diversen
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