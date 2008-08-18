Zoektermen

NL
FR
0

Winkelwagen

Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.

    • Innovatief scherm voor overdekte openbare ruimten Innovatief scherm voor overdekte openbare ruimten Innovatief scherm voor overdekte openbare ruimten

      LCD-monitor

      BDL3231C/00

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Innovatief scherm voor overdekte openbare ruimten

      Houd uw kosten in de hand met deze 32 inch LCD-monitor die via het netwerk kan worden bestuurd. Dit model biedt een scala aan functies voor de meest veeleisende toepassingen voor gebruik in openbare ruimten en door bedrijven, of u het nu in een netwerk of als zelfstandig scherm gebruikt.

      Bekijk alle voordelen

      Dit product is helaas niet meer beschikbaar

      Vergelijkbare producten

      Alle Niet-gecategoriseerd weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Dit product
      LCD-monitor
      - {discount-value}

      LCD-monitor

      totaal

      recurring payment

      Innovatief scherm voor overdekte openbare ruimten

      met SmartCard-sleuf

      • 32 inch
      • multimedia
      • HD Ready
      HDMI-ingang voor volledig digitale HD-verbinding in één kabel

      HDMI-ingang voor volledig digitale HD-verbinding in één kabel

      HDMI brengt een ongecomprimeerde digitale RGB-verbinding tot stand tussen bron en scherm. Doordat het signaal niet naar analoog hoeft te worden geconverteerd, behoudt het beeld zijn kwaliteit. Het signaal wordt dus niet afgezwakt en het beeld blijft helder en trillingsvrij. HDMI stemt met het bronapparaat de beste uitvoerresolutie af. De HDMI-ingang is volledig compatibel met DVI-bronnen maar kan ook digitale audio aan. Er wordt gebruikgemaakt van HDCP-kopieerbeveiliging.

      SmartPower voor energiebesparing

      SmartPower voor energiebesparing

      De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u het energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.

      Breed WXGA-scherm met een resolutie van 1366 x 768 voor een scherpere weergave

      Het brede LCD-scherm heeft een XGA-resolutie van 1366 x 768 pixels. WXGA-monitoren hoeven niet geïnterlinieerd te zijn, wat de schermprestaties verbetert en voor een nauwkeurigere kleurweergave zorgt.

      Verschillende startinstellingen kiezen met SmartControl

      In een netwerk wilt u de mogelijkheid hebben de opstartomstandigheden van alle schermen te besturen als deze opnieuw op netspanning worden aangesloten of nadat er een stroomstoring is geweest. Met RS232-opdrachten van Smart Control bent u flexibel met vier verschillende startinstellingen: vermogenstatus, ingangsbron, geluidsniveau en beeldformaat. Bij de vier instellingen kunt u ervoor kiezen dat de schermen de instellingen onthouden of een vaste instelling hebben als de netspanning opnieuw wordt aangesloten.

      Verborgen en vergrendelbare bedieningsknoppen

      De lokale bedieningsknoppen van het scherm zijn dusdanig geplaatst dat deze minder zichtbaar zijn voor onmiddellijke toegang. Bovendien kunnen de sensor van de afstandsbediening en de lokale bedieningsknoppen via RS232 worden uitgeschakeld om te voorkomen dat anderen het scherm kunnen gebruiken in een openbare ruimte.

      Ingebouwde SmartCard Xpress-uitbreidingssleuf

      SmartCard Xpress is een uitbreidingssleuf die zorgt voor extra functies voor het scherm. Kaarten die zijn ontwikkeld door Philips en/of derden zijn ontworpen om de connectiviteit met het scherm via de sleuf te stroomlijnen, waardoor externe apparaten niet meer nodig zijn.

      Beheer en configuratie op afstand via RS232

      Door middel van beheer op afstand kan de gebruiker de displays via het RS232-protocol bedienen en instellen. Met CEC-opdrachten hebt u altijd volledige controle over alle displays in uw signage-netwerk.

      Draadloze SmartLoader voor een snelle duplicatie

      Hiermee kunnen alle menu-instellingen van een scherm naar andere schermen worden gekopieerd. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd die nodig is voor de installatie aanzienlijk. Volledig draadloze werking.

      Voldoen aan RoHS-normen voor een beter milieu

      Schermen van Philips worden zo ontworpen en geproduceerd dat ze voldoen aan de strenge RoHS-normen (European Community Restriction of Hazardous Substances). Deze normen beperken het gebruik van lood en andere giftige bestanddelen die schadelijk zijn voor het milieu.

      Technische specificaties

      • Beeld/scherm

        Schermdiagonaal (centimeters)
        81  cm
        Schermdiagonaal (inch)
        32  inch
        Beeldformaat
        16:9
        Type LCD-scherm
        • 1366 x 768 pixels
        • Polarisator met antischittering
        Optimale resolutie
        1360 x 768 bij 60 Hz
        Helderheid
        500  cd/m²
        Schermkleuren
        16,7 miljoen kleuren
        Dynamisch schermcontrast
        3000:1
        Responstijd (normaal)
        8  ms
        Kijkhoek (horizontaal)
        178  graad
        Kijkhoek (verticaal)
        178  graad
        Beeldverbetering
        • 3:2/2:2 motion pull-down
        • 3D-combfilter
        • 3D MA-deinterlacing
        • Progressive Scan
        • Dynamisch-contrastverbetering
        Verticale scanfrequentie
        56 - 75 Hz
        Schermtype
        LCD WXGA Active Matrix TFT

      • Connectiviteit

        PC
        • 3,5 mm PC-audio-ingang x 1
        • RS232 D-Sub9
        • VGA-in D-Sub 15HD
        AV-ingang
        • HDMI x2
        • Component (YPbPr) x2
        • Audio (L/R) voor YPbPr 2x
        • Composite (CVBS) x 1
        • Audio (L/R) x 1
        • S-Video x 1
        Andere aansluitingen
        S/PDIF-uitgang (coaxiaal)
        Connectiviteitsverbeteringen
        • SmartCard-uitbreidingsslot
        • Externe luidsprekeraansluiting

      • Comfort

        Picture in Picture
        CVBS PIP op VGA-hoofdscherm
        Officiële goedkeuringen
        • CE-markering
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        • GOST
        • SEMKO
        Bestuurbaar vanaf het netwerk
        RS232
        VESA-standaard
        400 x 200 mm
        Aanpassingen van beeldformaat
        • 4:3
        • Breedbeeld
        • Ondertitelzoom
        • Superwide
        • Zoom 14:9
        • Zoom 16:9

      • Geluid

        Ingebouwde luidsprekers
        2
        Uitgangsvermogen (RMS)
        2 x 10 W
        Geluidsverbetering
        Smart Sound
        Geluidssysteem
        • Stereo
        • Mono

      • Vermogen

        Netspanning
        90 - 264 V AC, 50/60 Hz
        Verbruik (indien ingeschakeld)
        Normaal: 82 W (VGA) 109 W (video)
        Stroomverbruik in stand-bystand
        <3 W

      • Ondersteunde beeldschermresolutie

        Computerformaten
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        Videoformaten
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 60Hz

      • Afmetingen

        Diepte van de doos
        28  mm
        Hoogte van de doos
        61.2  mm
        Breedte van de doos
        90.1  mm
        Hoogte van het apparaat (met standaard)
        531  mm
        Hoogte apparaat (met standaard) (inch)
        20.9  inch
        Breedte van het apparaat
        792  mm
        Gewicht van het product
        12,67  kg
        Diepte van het apparaat (met standaard)
        205  mm
        Hoogte van het apparaat
        487  mm
        Diepte van het apparaat
        115  mm
        Diepte apparaat (met standaard) (inch)
        8.1  inch
        Breedte van het apparaat (inch)
        31,2  inch
        Hoogte van het apparaat (inch)
        19.2  inch
        Diepte van het apparaat (inch)
        4,5  inch
        Diepte van de doos (inch)
        11  inch
        Hoogte van de doos (inch)
        24.1  inch
        Breedte van de doos (inch)
        35.5  inch
        Gewicht van het product (lb)
        27,93  lb
        Gewicht (incl. verpakking)
        13,21  kg
        Gewicht (incl. verpakking) (lb)
        29,12
        MTBF
        100.000 (excl. CCFL 50.000) uur

      • Technische specificaties

        Bereik gebruikstemperatuur
        0 - 40  °C
        Relatieve vochtigheid
        5% - 90%

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Videoweergave
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • Tafelstandaard
        • AC-netsnoer
        • VGA-kabel
        • Afstandsbediening
        • Batterijen voor afstandsbediening
        • Snelstartgids
        • HDMI-DVI-adaptersnoer
        • Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
        Optionele accessoires
        SmartLoader 22AV1135

      • Diversen

        Scherpe kant
        Metallic Anthracite
        Garantie
        Europa/Noord-Amerika: 3 jaar, APMEA: 1 jaar

      Wat zit er in de doos?

      Andere items in de doos

      • Tafelstandaard
      • AC-netsnoer
      • VGA-kabel
      • Afstandsbediening
      • Batterijen voor afstandsbediening
      • Snelstartgids
      • HDMI-DVI-adaptersnoer
      • Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
      • Optionele accessoires: SmartLoader 22AV1135
      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      Exclusieve aanbiedingen, speciaal voor jou


      Een gezonde levensstijl begint hier. Meld je aan om te starten.

      € 10 korting op uw eerste aankoop.*

      Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.

      Tips voor een gezonde levensstijl.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over producten, diensten, evenementen en promoties van Philips. Ik kan me op elk moment gemakkelijk uitschrijven!
      Wat betekent dit?
      *Klik hier om onze algemene voorwaarden te lezen.
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.