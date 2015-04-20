Andere items in de doos
- Batterijen voor afstandsbediening
- Afstandsbediening
- Garantiekaart
- Voedingskabel
- Tafelstandaard
Zoektermen
Winkelwagen
Er zitten momenteel geen artikels in uw winkelwagen.
40HFL5010T/12
Verbinden en beheren
Met deze energiezuinige Hospitality TV profiteert u van ultramoderne connectiviteit en interactieve hotelinfopagina's terwijl de installatie en het beheer op afstand de laagste eigendomskosten garanderenBekijk alle voordelen
Dit product is helaas niet meer beschikbaar
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Professional LED-TV
totaal
recurring payment
Met SmartInstall kunt u uw TV's moeiteloos installeren en onderhouden. Met de eenvoudige internettool kunt u op afstand uw TV's configureren en installeren, dus zonder kamers te hoeven bezoeken. U bespaart zo tijd en hoeft uw gasten niet te storen. Van het bijwerken van de hotelinfopagina's tot het installeren van nieuwe kanalen, met SmartInstall kan het allemaal.
Met SmartInfo kunt u uw gasten voorzien van informatie over het hotel of de stad. Zelfs wanneer de TV niet is verbonden met intranet of internet, hebben uw gasten toegang tot deze interactieve hotelinternetpagina. U kunt de informatie eenvoudig regelmatig bijwerken om uw gasten op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in uw hotel.
Onze TV's geven uw gasten de vrijheid om te genieten van content op een grote TV, draadloos en zonder gedoe. Dankzij onze open systeembenadering kunnen we gebruikers van zowel iOS als Android van dienst zijn en onze compatibiliteit voortdurend uitbreiden. Ons beveiligd delen beschermt uw gasten. Foto's, films en muziek kunnen allemaal worden gedeeld op onze TV's via Miracast en DirectShare!
MyChoice biedt een eenvoudige en betaalbare manier om uw gasten de belangrijkste TV-zenders te bieden. Daarnaast levert het een extra inkomstenbron op waarmee u uw oorspronkelijke investering kunt terugverdienen.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.
Philips Smart TV-apps bieden u een steeds groter aantal toepassingen: van YouTube tot socialenetwerkapps en nog veel meer. De speciale versie is afgestemd op gebruik in hotels en heeft een aantal extra voordelen, zoals het veilig verwijderen van gastinformatie na gebruik en het tegenhouden van onwettige inhoud zodat deze uw bedrijf niet kan beschadigen.
Met AppControl geeft u uw gasten de TV-toepassingen van hun dromen. U kunt apps toevoegen, verwijderen en sorteren zoals u dat wilt. Beter nog, u kunt nu deze instellingen naar andere TV's klonen zonder dat u de andere TV hoeft te installeren! U kunt zelfs verschillende profielen aanmaken en tussendoor veranderingen doorvoeren. Wilt u in uw suites de video-apps met hoge bandbreedte gebruiken en in de andere kamers de apps met lage bandbreedte? Geen probleem. AppControl maakt het u en uw gast makkelijk.
Bespaar kosten en voorkom kabelwirwar. Bij onze nieuwe Smart TV's kan uw hotelsysteem rechtstreeks worden geïntegreerd op de TV. Voor bijvoorbeeld interactieve kanalen, video-on-demand, interactieve hotelmenu's en informatie en onlinebestelsystemen hoeft er geen externe box aan de TV te worden gekoppeld. Inhoud kan gewoon via coaxkabels worden verstuurd, maar u kunt ook via uw internetnetwerk TV-kanalen of video-on-demand rechtstreeks op de TV ontvangen. Via ons partnernetwerk is er een portal beschikbaar die aan uw wensen is aangepast.
Uw Philips Smart TV met geïntegreerde Wi-Fi biedt u draadloze toegang tot heel veel inhoud.
De TV kan worden aangesloten op externe decoders en set-top boxes van alle grote providers van interactieve systemen via het Serial Xpress Protocol (SXP).
Met de nieuwe tijdsweergave op het scherm kunnen gasten gemakkelijk de tijd in de gaten houden. Met een druk op de knop wordt de klok op het TV-scherm getoond, waarbij beter zicht wordt gecombineerd met lager energieverbruik.
De TV's van Philips zijn zo ontworpen dat ze een minimaal energieverbruik hebben. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten.
Beeld/scherm
Tuner/ontvangst/transmissie
Kenmerken
Hospitality-functies
Functies voor de gezondheidszorg
Multimedia
Audio
Vermogen
Accessoires
Draadloze connectiviteit
Aansluitingen zijkant
Aansluitingen achterkant
Connectiviteitsverbeteringen
Ontwerp/Design
Afmetingen
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.