Dit product komt in aanmerking voor btw-vrijstelling
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
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Hospitality TV
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Laat uw gasten versteld staan
van een slimmere Hospitality TV
40 inch EasySuite
Full HD
DVB-T2/T/C HEVC
CMND & Control: beheer moeiteloos uw TV's
Met CMND & Control kunt u vanaf een centrale locatie op afstand uw TV's configureren en installeren, zonder dat u de kamers hoeft te bezoeken. Update en beheer al uw schermen met minimale inspanning, zonder dat u uw gasten hoeft te storen.
CMND & Create: laat de informatie zien die u wilt, wanneer u wilt
Met CMND & Create kunt u de informatie laten zien die u wilt, wanneer u wilt. Met de contentmanagement-module van CMND maakt en distribueert u eenvoudig interactieve webpagina's met het hotellogo zodat uw gasten de meest recente informatie met de nieuwste ontwikkelingen in uw hotel te zien krijgen, alles in real-time.
MyChoice-compatibiliteit voor periodieke inkomsten
MyChoice biedt een eenvoudige en betaalbare manier om uw gasten de belangrijkste TV-zenders te bieden. Daarnaast levert het een extra inkomstenbron op waarmee u uw oorspronkelijke investering kunt terugverdienen.
Uw gasten worden begroet met een aanpasbare welkomstpagina
Telkens als de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomstpagina weergegeven. De welkomstpagina kan tijdens de installatie naar wens worden aangepast aan de hand van een eenvoudig welkomstbeeld in .png-formaat.
Volledige hotel-, gezondheidszorg- en gevangenismodi
Alle vereiste functies voor gebruik in een professionele omgeving, waar hogere eisen worden gesteld dan in een woonkamer. Van vergrendelen van volume en menu's tot zwaardere materiaaltests, energiebesparing, diefstalveilige afstandsbedieningen en speciale functies voor ziekenhuizen en gevangenissen die gebruik van specifieke toepassingen voor een kleine markt mogelijk maken.
Geoptimaliseerde geschiktheid voor verpleegster-oproep voor de gezondheidszorg
De geschiktheid voor het verpleegster-oproepsysteem maakt Philips gezondheidszorg TV's een zeer geïntegreerd hulpmiddel dat niet alleen entertainmentopties voor de gebruiker/patiënt levert maar ook handige toegang geeft voor hulp in medische noodsituaties.
Tijdsweergave op het scherm biedt uw gasten optimaal gemak
Met de nieuwe tijdsweergave op het scherm kunnen gasten gemakkelijk de tijd in de gaten houden. Met een druk op de knop wordt de klok op het TV-scherm getoond, waarbij beter zicht wordt gecombineerd met lager energieverbruik.
Wat u wilt, wanneer u wilt
Laat zien wat u wilt, wanneer u wilt met de geïntegreerde planner. U kunt maximaal 7 verschillende roosters met verschillende inhoud weergeven. Herhaal deze dagelijks of stel ze in voor bepaalde dagen zoals het weekend, aan u de keuze.
SmartInfo voor interactieve hotelinfopagina's
Met SmartInfo kunt u via SmartUI uw gasten voorzien van informatie over het hotel of de stad. Zelfs wanneer de TV niet is verbonden met intranet of internet, hebben uw gasten toegang tot deze interactieve hotelinternetpagina. U kunt de informatie eenvoudig regelmatig bijwerken om uw gasten op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in uw hotel.
Serial Xpress Protocol voor interactieve systemen
De TV kan worden aangesloten op externe decoders en set-top boxes van alle grote providers van interactieve systemen via het Serial Xpress Protocol (SXP).
Vergrendeling installatiemenu
Hiermee wordt niet-geautoriseerde toegang tot installatie- en configuratie-instellingen voorkomen zodat maximaal gebruiksgemak voor de gast kan worden gegarandeerd en onnodige kosten voor het opnieuw instellen kunnen worden voorkomen.
Extra hoofdtelefoonaansluiting voor een persoonlijke luisterervaring
Dit luidsprekersysteem is voorzien van een extra hoofdtelefoonaansluiting. Sluit uw eigen hoofdtelefoon aan voor een nog persoonlijkere luisterervaring wanneer u dat wilt.
Technische specificaties
Beeld/scherm
Beeldformaat
16:9
Schermdiagonaal (inch)
40
inch
Schermdiagonaal (centimeters)
102
cm
Display
Full HD LED
Schermresolutie
1920 x 1080p
Helderheid
280
cd/m²
Beeldverbetering
Pixel Plus HD
200 Hz Perfect Motion Rate
Kijkhoek
176º (H)/176º (V)
Tuner/ontvangst/transmissie
Digitale TV
DVB-T/T2/C
HEVC FHD (tot 1080p60)
Videoweergave
NTSC
PAL
SECAM
Analoge TV
PAL
Kenmerken
Gebruiksgemak
Beeldstijl
Geluidstijl
Beeldformaat
Onafhankelijke volumeregeling
Digitale diensten
8d EPG
Nu & Straks
MHEG
Teletekst
Lokale bediening
Joystick
Hospitality-functies
Hotelmodus
Vergrendelbare joystickbediening
Menuvergrendeling
Vergrendeling installatiemenu
Volumebeperking
Gevangenismodus
hoge beveiligingsmodus
TXT/MHEG/USB/EPG/Ondertitelingsvergendeling
Timer
Met planner (7x)
Sleeptimer
Wekker
Wekker met zender
Wekgeluiden
Inschakelbediening
Zender
Functie
Beeldstijl
Beeldformaat
Geluidstijl
Volume
Menutaal
Antidiefstal
Antidiefstalbeveiliging voor batterijen
Kensington-slot
Energiebeheer
Milieuvriendelijk/snel opstarten
Uw logo
SmartInfo
Welkomstlogo
Klok
Klok in stand-bymodus
Afstandsbedieningsknop die oplicht in het donker
Klok op het scherm
Optionele externe klok
SmartInfo
HTML5-browser
Interactieve sjablonen
Diapresentatie
Kloon- en firmware-update
Direct klonen
Via USB/RF
CMND&Control
Offline zendereditor
Offline instellingeneditor
Beheer op afstand via RF
CMND&Create
Controle
Automatische zenderupdate blokkeren
Serial Xpress Protocol
JSON API voor TV-bediening JAPIT
Interactieve DRM
VSecure
Omzet genereren
MyChoice
Afstandsbediening
Geschikt voor kabelkoord
Detectie laag batterijniveau
Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening
Zenders
Gecombineerde lijst
Thematische lijsten
Offline zendereditor
Functies voor de gezondheidszorg
Controle
Afstandsbediening voor meerdere apparaten
Compatibel met Healthcare-afstandsbediening
Compatibel met verpleegoproepsystemen
Comfort
Hoofdtelefoonuitgang
Onafhankelijke demping van hoofdluidspreker
Veiligheid
Dubbele isolatie van klasse II
Vlamvertragend
Multimedia
Ondersteunde videoformaten
Indelingen: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
Containers: AVI, MKV
MP4
MPG
TS
WMV
HEVC
Ondersteunde muziekindelingen
MP3
AAC
WAV
WMA (versie 2 tot versie 9.2)
Ondersteunde ondertitelindelingen
SRT
ASS
SMI
SSA SUB
TXT
Ondersteunde afbeeldingsindelingen
BMP
JPG
PNG
GIF
Ondersteunde videoresolutie op USB
tot 1920 x 1080p bij 60 Hz
Multimedia-aansluitingen
USB
Audio
Uitgangsvermogen geluidsweergave
16 (2x8)
W
Badkamerluidspreker-uitgang
1,5 W Mono 8 ohm
Luidsprekers
2.0
Naar beneden gericht
Audiofuncties
AVL
Incredible Surround
Dolby MS10
Vermogen
Netspanning
AC 220-240 V; 50-60 Hz
Omgevingstemperatuur
0 °C tot 40 °C
Stroomverbruik in stand-bystand
< 0,3 W
Energieklasse
A+
Europees energielabel (vermogen)
46
W
Functies voor energiebesparing
Eco-modus
Timer voor automatisch uitschakelen
Jaarlijks energieverbruik
68
kWh
Accessoires
Inclusief
Tafelstandaard
2 AAA-batterijen
Garantiekaart
Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens