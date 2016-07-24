Volledige hotel-, gezondheidszorg- en gevangenismodi

Alle vereiste functies voor gebruik in een professionele omgeving, waar hogere eisen worden gesteld dan in een woonkamer. Van vergrendelen van volume en menu's tot zwaardere materiaaltests, energiebesparing, diefstalveilige afstandsbedieningen en speciale functies voor ziekenhuizen en gevangenissen die gebruik van specifieke toepassingen voor een kleine markt mogelijk maken.