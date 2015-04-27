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40HFL3010T/12
Ongekende functionaliteit voor uw gasten
Met deze energiezuinige LED-TV geniet u van de voordelen van Hospitality TV. Geef uw gasten de gelegenheid om premiuminhoud te kopen, informeer ze via hotelinfopagina's en gebruik de nieuwste technologie voor bediening op afstand voor moeiteloze installatie en controle.Bekijk alle voordelen
Dit product is helaas niet meer beschikbaar
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Professional LED-TV
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MyChoice biedt een eenvoudige en betaalbare manier om uw gasten de belangrijkste TV-zenders te bieden. Daarnaast levert het een extra inkomstenbron op waarmee u uw oorspronkelijke investering kunt terugverdienen.
Met SmartInstall kunt u uw TV's moeiteloos installeren en onderhouden. Met de eenvoudige internettool kunt u op afstand uw TV's configureren en installeren, dus zonder kamers te hoeven bezoeken. U bespaart zo tijd en hoeft uw gasten niet te storen. Van het bijwerken van de hotelinfopagina's tot het installeren van nieuwe kanalen, met SmartInstall kan het allemaal.
Met SmartInfo kunt u uw gasten voorzien van informatie over het hotel of de stad. Zelfs wanneer de TV niet is verbonden met intranet of internet, hebben uw gasten toegang tot deze interactieve hotelinternetpagina. U kunt de informatie eenvoudig regelmatig bijwerken om uw gasten op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in uw hotel.
Met Serial Xpress Protocol Easy kan een TV worden aangesloten op externe decoders en set-top boxes van alle grote providers van interactieve systemen.
Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.
Alle vereiste functies voor gebruik in een professionele omgeving, waar hogere eisen worden gesteld dan in een woonkamer. Van vergrendelen van volume en menu's tot zwaardere materiaaltests, energiebesparing, diefstalveilige afstandsbedieningen en speciale functies voor ziekenhuizen en gevangenissen die gebruik van specifieke toepassingen voor een kleine markt mogelijk maken.
Dit luidsprekersysteem is voorzien van een extra hoofdtelefoonaansluiting. Sluit uw eigen hoofdtelefoon aan voor een nog persoonlijkere luisterervaring wanneer u dat wilt.
De geschiktheid voor het verpleegster-oproepsysteem maakt Philips gezondheidszorg TV's een zeer geïntegreerd hulpmiddel dat niet alleen entertainmentopties voor de gebruiker/patiënt levert maar ook handige toegang geeft voor hulp in medische noodsituaties.
Met de nieuwe tijdsweergave op het scherm kunnen gasten gemakkelijk de tijd in de gaten houden. Met een druk op de knop wordt de klok op het TV-scherm getoond, waarbij beter zicht wordt gecombineerd met lager energieverbruik.
Duurzaamheid is het kernwoord bij Philips. De TV's van het bedrijf worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons richten op milieuvriendelijke producten. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling. Daarnaast hebben Philips-TV's ook een speciale behuizing die is gemaakt van vlambestendig materiaal. Onafhankelijke testen door brandweerkorpsen hebben aangetoond dat TV's soms branden die zijn veroorzaakt door externe bronnen kunnen verergeren, maar een Philips-TV doet dat niet.
Door het uit- of inschakelen van de joystickvergrendeling kan de beheerder onbevoegd gebruik van de TV via de joystick voorkomen, wat de eigenaar kosten scheelt.
De TV's van Philips zijn zo ontworpen dat ze een minimaal energieverbruik hebben. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten.
Beeld/scherm
Tuner/ontvangst/transmissie
Kenmerken
Hospitality-functies
Functies voor de gezondheidszorg
Multimedia
Audio
Vermogen
Accessoires
Aansluitingen zijkant
Aansluitingen achterkant
Connectiviteitsverbeteringen
Ontwerp/Design
Afmetingen
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