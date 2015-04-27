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    • Ongekende functionaliteit voor uw gasten Ongekende functionaliteit voor uw gasten Ongekende functionaliteit voor uw gasten

      Professional LED-TV

      40HFL3010T/12

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Ongekende functionaliteit voor uw gasten

      Met deze energiezuinige LED-TV geniet u van de voordelen van Hospitality TV. Geef uw gasten de gelegenheid om premiuminhoud te kopen, informeer ze via hotelinfopagina's en gebruik de nieuwste technologie voor bediening op afstand voor moeiteloze installatie en controle.

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      Professional LED-TV
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      Professional LED-TV

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      Ongekende functionaliteit voor uw gasten

      Met handige hotelinfopagina's

      • 40 inch EasySuite
      • LED
      • DVB-T2/T/C
      MyChoice-compatibiliteit voor periodieke inkomsten

      MyChoice-compatibiliteit voor periodieke inkomsten

      MyChoice biedt een eenvoudige en betaalbare manier om uw gasten de belangrijkste TV-zenders te bieden. Daarnaast levert het een extra inkomstenbron op waarmee u uw oorspronkelijke investering kunt terugverdienen.

      SmartInstall voor eenvoudig installatie en onderhoud op afstand

      SmartInstall voor eenvoudig installatie en onderhoud op afstand

      Met SmartInstall kunt u uw TV's moeiteloos installeren en onderhouden. Met de eenvoudige internettool kunt u op afstand uw TV's configureren en installeren, dus zonder kamers te hoeven bezoeken. U bespaart zo tijd en hoeft uw gasten niet te storen. Van het bijwerken van de hotelinfopagina's tot het installeren van nieuwe kanalen, met SmartInstall kan het allemaal.

      SmartInfo voor interactieve hotelinfopagina's

      SmartInfo voor interactieve hotelinfopagina's

      Met SmartInfo kunt u uw gasten voorzien van informatie over het hotel of de stad. Zelfs wanneer de TV niet is verbonden met intranet of internet, hebben uw gasten toegang tot deze interactieve hotelinternetpagina. U kunt de informatie eenvoudig regelmatig bijwerken om uw gasten op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in uw hotel.

      Serial Xpress Protocol Easy voor interactieve systemen

      Serial Xpress Protocol Easy voor interactieve systemen

      Met Serial Xpress Protocol Easy kan een TV worden aangesloten op externe decoders en set-top boxes van alle grote providers van interactieve systemen.

      Full HD LED-TV - schitterende LED-beelden met ongelofelijk contrast

      Beeldkwaliteit is belangrijk. Normale HDTV's leveren kwaliteit, maar u verwacht meer. Stelt u zich eens voor: scherpe details met hoge helderheid, ongelofelijk contrast en realistische kleuren voor een levensecht beeld.

      Volledige hotel-, gezondheidszorg- en gevangenismodi

      Alle vereiste functies voor gebruik in een professionele omgeving, waar hogere eisen worden gesteld dan in een woonkamer. Van vergrendelen van volume en menu's tot zwaardere materiaaltests, energiebesparing, diefstalveilige afstandsbedieningen en speciale functies voor ziekenhuizen en gevangenissen die gebruik van specifieke toepassingen voor een kleine markt mogelijk maken.

      Extra hoofdtelefoonaansluiting voor een persoonlijke luisterervaring

      Dit luidsprekersysteem is voorzien van een extra hoofdtelefoonaansluiting. Sluit uw eigen hoofdtelefoon aan voor een nog persoonlijkere luisterervaring wanneer u dat wilt.

      Geoptimaliseerde geschiktheid voor verpleegster-oproep voor de gezondheidszorg

      De geschiktheid voor het verpleegster-oproepsysteem maakt Philips gezondheidszorg TV's een zeer geïntegreerd hulpmiddel dat niet alleen entertainmentopties voor de gebruiker/patiënt levert maar ook handige toegang geeft voor hulp in medische noodsituaties.

      Tijdsweergave op het scherm biedt uw gasten optimaal gemak

      Met de nieuwe tijdsweergave op het scherm kunnen gasten gemakkelijk de tijd in de gaten houden. Met een druk op de knop wordt de klok op het TV-scherm getoond, waarbij beter zicht wordt gecombineerd met lager energieverbruik.

      Milieuvriendelijk ontwerp en vlamvertragende behuizing

      Duurzaamheid is het kernwoord bij Philips. De TV's van het bedrijf worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons richten op milieuvriendelijke producten. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling. Daarnaast hebben Philips-TV's ook een speciale behuizing die is gemaakt van vlambestendig materiaal. Onafhankelijke testen door brandweerkorpsen hebben aangetoond dat TV's soms branden die zijn veroorzaakt door externe bronnen kunnen verergeren, maar een Philips-TV doet dat niet.

      Voorkom onbevoegd gebruik door vergrendelbare joystickbediening

      Door het uit- of inschakelen van de joystickvergrendeling kan de beheerder onbevoegd gebruik van de TV via de joystick voorkomen, wat de eigenaar kosten scheelt.

      Laag energieverbruik

      De TV's van Philips zijn zo ontworpen dat ze een minimaal energieverbruik hebben. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten.

      Technische specificaties

      • Beeld/scherm

        Beeldformaat
        16:9
        Schermdiagonaal (inch)
        40  inch
        Schermdiagonaal (centimeters)
        100  cm
        Display
        Full HD LED
        Schermresolutie
        1920 x 1080p
        Helderheid
        280  cd/m²
        Beeldverbetering
        • Pixel Plus HD
        • 200 Hz Perfect Motion Rate
        Kijkhoek
        176º (H)/176º (V)

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Digitale TV
        DVB-T/T2/C
        Videoweergave
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        Analoge TV
        PAL

      • Kenmerken

        Gebruiksgemak
        • Beeldstijl
        • Geluidstijl
        • Beeldformaat
        Digitale diensten
        • 8d EPG
        • Nu & Straks
        • MHEG
        • Teletekst
        • HbbTV
        Lokale bediening
        Joystick

      • Hospitality-functies

        Hotelmodus
        • Vergrendelbare joystickbediening
        • Menuvergrendeling
        • Vergrendeling installatiemenu
        • Volumebeperking
        Gevangenismodus
        • hoge beveiligingsmodus
        • TXT/MHEG/USB/EPG/Ondertitelingsvergendeling
        Timer
        • Sleeptimer
        • Wekker
        • Wekker met zender
        • Wekgeluiden
        Inschakelbediening
        • Zender
        • Functie
        • Beeldformaat
        • Volume
        Antidiefstal
        • Antidiefstalbeveiliging voor batterijen
        • Kensington-slot
        Energiebeheer
        • Automatische inschakeling
        • Milieuvriendelijk/snel opstarten
        Uw logo
        • SmartInfo
        • Welkomstlogo
        • Welkomstbericht
        • Aanpasbaar dashboard (HTML)
        Klok
        • Klok in stand-bymodus
        • Afstandsbedieningsknop die oplicht in het donker
        • Klok op het scherm
        • Optionele externe klok
        SmartInfo
        • HTML5-browser
        • Interactieve sjablonen
        • Diapresentatie
        Kloon- en firmware-update
        • Direct klonen
        • Via USB/RF
        CMND&Control
        • Offline zendereditor
        • Offline instellingeneditor
        • Beheer op afstand via RF
        • CMND&Create
        Controle
        • Automatische zenderupdate blokkeren
        • Serial Xpress Protocol
        Interactieve DRM
        VSecure
        Omzet genereren
        MyChoice
        Afstandsbediening
        • Geschikt voor kabelkoord
        • Detectie laag batterijniveau
        • Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening
        Zenders
        Gecombineerde lijst

      • Functies voor de gezondheidszorg

        Controle
        • Afstandsbediening voor meerdere apparaten
        • Compatibel met Healthcare-afstandsbediening
        • Compatibel met verpleegoproepsystemen
        Comfort
        • Hoofdtelefoonuitgang
        • Onafhankelijke demping van hoofdluidspreker
        Veiligheid
        • Dubbele isolatie van klasse II
        • Vlamvertragend

      • Multimedia

        Ondersteunde videoformaten
        • Indelingen: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Containers: AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • QuickTime
        • TS
        • WMV
        Ondersteunde muziekindelingen
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (versie 2 tot versie 9.2)
        Ondersteunde ondertitelindelingen
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Ondersteunde afbeeldingsindelingen
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Ondersteunde videoresolutie op USB
        tot 1920 x 1080p bij 60 Hz
        Multimedia-aansluitingen
        USB

      • Audio

        Uitgangsvermogen geluidsweergave
        20 (2x10)  W
        Badkamerluidspreker-uitgang
        1,5 W Mono 8 ohm
        Luidsprekers
        • 2.0
        • Naar beneden gericht
        Audiofuncties
        • AVL
        • Incredible Surround
        • Dynamische bas
        • Dolby MS10

      • Vermogen

        Netspanning
        AC 220-240 V; 50-60 Hz
        Omgevingstemperatuur
        0 °C tot 40 °C
        Stroomverbruik in stand-bystand
        < 0,3 W
        Energieklasse
        A++
        Europees energielabel (vermogen)
        30  W
        Functies voor energiebesparing
        Eco-modus
        Jaarlijks energieverbruik
        44  kWh

      • Accessoires

        Inclusief
        • Afstandsbediening 22AV1409A/12
        • Tafelstandaard
        • 2 AAA-batterijen
        • Garantiekaart
        • Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
        • Voedingskabel
        Optioneel
        • Externe klok 22AV1120C/00
        • Healthcare-afstandsbediening 22AV1109H/12
        • Afstandsbediening instellen 22AV9573A

      • Aansluitingen zijkant

        Common interface-sleuf
        CI+ 1.3
        HDMI2
        HDMI 1.4 met
        Hoofdtelefoonuitgang
        Mini-aansluiting
        USB1
        USB 2.0

      • Aansluitingen achterkant

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Badkamerluidspreker-uitgang
        Mini-aansluiting
        Component
        YPbPr + L/R cinch
        AV-ingang
        CVBS gedeeld met YPbPr
        DVI Audio-IN
        Mini-aansluiting
        Externe bediening
        RJ-48
        Antenne
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4 met
        Digitale audio-uitgang
        Optisch
        VGA-ingang
        15-pins D-Sub

      • Connectiviteitsverbeteringen

        RJ48
        • IR-In/Uit
        • Seriële Xpress-interface
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Afspelen met één druk op de knop
        • Stand-bymodus
        • Doorvoer afstandsbediening
        • Audiobediening systeem
        HDMI
        • ARC (alle poorten)
        • DVI (alle poorten)
        Scart
        Scartkabel voor inschakelen

      • Ontwerp/Design

        Kleur
        Zwart

      • Afmetingen

        Breedte van het apparaat
        904  mm
        Hoogte van het apparaat
        512  mm
        Diepte van het apparaat
        64/77  mm
        Gewicht van het product
        7,6  kg
        Breedte van het apparaat (met standaard)
        904  mm
        Hoogte van het apparaat (met standaard)
        577  mm
        Diepte van het apparaat (met standaard)
        222  mm
        Gewicht (incl. standaard)
        9.5  kg
        Geschikt voor wandmontage
        • M4
        • 200 x 200 mm

      Wat zit er in de doos?

      Andere items in de doos

      • Batterijen voor afstandsbediening
      • Afstandsbediening
      • Garantiekaart
      • Voedingskabel
      • Tafelstandaard
      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

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      • Beschikbaarheid van de functies is afhankelijk van implementatie gekozen door de systeemspecialist.
      • Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld is gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
      • Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.

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