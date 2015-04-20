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      Professional LED-TV

      28HFL5010T/12

      Verbinden en beheren

      Met deze energiezuinige Hospitality TV profiteert u van ultramoderne connectiviteit en interactieve hotelinfopagina's terwijl de installatie en het beheer op afstand de laagste eigendomskosten garanderen

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      Professional LED-TV
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      Professional LED-TV

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      Verbinden en beheren

      om uw gasten ook in de toekomst een geavanceerde ervaring te bieden

      • 28 inch MediaSuite
      • LED
      • DVB-T2/T/C en IPTV
      SmartInstall voor eenvoudig installatie en onderhoud op afstand

      SmartInstall voor eenvoudig installatie en onderhoud op afstand

      Met SmartInstall kunt u uw TV's moeiteloos installeren en onderhouden. Met de eenvoudige internettool kunt u op afstand uw TV's configureren en installeren, dus zonder kamers te hoeven bezoeken. U bespaart zo tijd en hoeft uw gasten niet te storen. Van het bijwerken van de hotelinfopagina's tot het installeren van nieuwe kanalen, met SmartInstall kan het allemaal.

      SmartInfo voor interactieve hotelinfopagina's

      SmartInfo voor interactieve hotelinfopagina's

      Met SmartInfo kunt u uw gasten voorzien van informatie over het hotel of de stad. Zelfs wanneer de TV niet is verbonden met intranet of internet, hebben uw gasten toegang tot deze interactieve hotelinternetpagina. U kunt de informatie eenvoudig regelmatig bijwerken om uw gasten op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in uw hotel.

      Miracast en DirectShare voor het delen van films en muziek op uw TV

      Miracast en DirectShare voor het delen van films en muziek op uw TV

      Onze TV's geven uw gasten de vrijheid om te genieten van content op een grote TV, draadloos en zonder gedoe. Dankzij onze open systeembenadering kunnen we gebruikers van zowel iOS als Android van dienst zijn en onze compatibiliteit voortdurend uitbreiden. Ons beveiligd delen beschermt uw gasten. Foto's, films en muziek kunnen allemaal worden gedeeld op onze TV's via Miracast en DirectShare!

      MyChoice-compatibiliteit voor periodieke inkomsten

      MyChoice-compatibiliteit voor periodieke inkomsten

      MyChoice biedt een eenvoudige en betaalbare manier om uw gasten de belangrijkste TV-zenders te bieden. Daarnaast levert het een extra inkomstenbron op waarmee u uw oorspronkelijke investering kunt terugverdienen.

      LED-TV voor een geweldig contrast

      Dankzij LED-achtergrondverlichting profiteert u niet alleen van een laag energieverbruik en slanke vormgeving, maar bovendien van een hoge helderheid, ongelofelijk contrast en levendige kleuren.

      Smart TV-apps met veel speciale services voor hotels

      Philips Smart TV-apps bieden u een steeds groter aantal toepassingen: van YouTube tot socialenetwerkapps en nog veel meer. De speciale versie is afgestemd op gebruik in hotels en heeft een aantal extra voordelen, zoals het veilig verwijderen van gastinformatie na gebruik en het tegenhouden van onwettige inhoud zodat deze uw bedrijf niet kan beschadigen.

      AppControl om eenvoudig apps toe te voegen, te sorteren en te verwijderen

      Met AppControl geeft u uw gasten de TV-toepassingen van hun dromen. U kunt apps toevoegen, verwijderen en sorteren zoals u dat wilt. Beter nog, u kunt nu deze instellingen naar andere TV's klonen zonder dat u de andere TV hoeft te installeren! U kunt zelfs verschillende profielen aanmaken en tussendoor veranderingen doorvoeren. Wilt u in uw suites de video-apps met hoge bandbreedte gebruiken en in de andere kamers de apps met lage bandbreedte? Geen probleem. AppControl maakt het u en uw gast makkelijk.

      Geïntegreerd IPTV-systeem voor optimale interactiviteit

      Bespaar kosten en voorkom kabelwirwar. Bij onze nieuwe Smart TV's kan uw hotelsysteem rechtstreeks worden geïntegreerd op de TV. Voor bijvoorbeeld interactieve kanalen, video-on-demand, interactieve hotelmenu's en informatie en onlinebestelsystemen hoeft er geen externe box aan de TV te worden gekoppeld. Inhoud kan gewoon via coaxkabels worden verstuurd, maar u kunt ook via uw internetnetwerk TV-kanalen of video-on-demand rechtstreeks op de TV ontvangen. Via ons partnernetwerk is er een portal beschikbaar die aan uw wensen is aangepast.

      Geïntegreerde Wi-Fi voor draadloos gebruik van Smart TV

      Uw Philips Smart TV met geïntegreerde Wi-Fi biedt u draadloze toegang tot heel veel inhoud.

      Serial Xpress Protocol voor interactieve systemen

      De TV kan worden aangesloten op externe decoders en set-top boxes van alle grote providers van interactieve systemen via het Serial Xpress Protocol (SXP).

      Tijdsweergave op het scherm biedt uw gasten optimaal gemak

      Met de nieuwe tijdsweergave op het scherm kunnen gasten gemakkelijk de tijd in de gaten houden. Met een druk op de knop wordt de klok op het TV-scherm getoond, waarbij beter zicht wordt gecombineerd met lager energieverbruik.

      Laag energieverbruik

      De TV's van Philips zijn zo ontworpen dat ze een minimaal energieverbruik hebben. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten.

      Technische specificaties

      • Beeld/scherm

        Beeldformaat
        16:9
        Schermdiagonaal (inch)
        28  inch
        Schermdiagonaal (centimeters)
        70  cm
        Display
        LED HD-TV
        Schermresolutie
        1366 x 768p
        Helderheid
        310  cd/m²
        Beeldverbetering
        • 200 Hz Perfect Motion Rate
        • Pixel Plus HD
        Kijkhoek
        178º (H)/178º (V)

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Digitale TV
        DVB-T/T2/C
        Videoweergave
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        Analoge TV
        PAL
        IP-weergave
        • Multicast
        • Unicast

      • Kenmerken

        Gebruiksgemak
        • Beeldstijl
        • Geluidstijl
        Digitale diensten
        • 8d EPG
        • Nu & Straks
        • MHEG
        • Teletekst
        • HbbTV
        Lokale bediening
        Aan-uitschakelaar (zijkant)

      • Hospitality-functies

        Hotelmodus
        • Lokaal vergrendelbare bediening
        • Menuvergrendeling
        • Vergrendeling installatiemenu
        • Volumebeperking
        Gevangenismodus
        • hoge beveiligingsmodus
        • TXT/MHEG/USB/EPG/Ondertitelingsvergendeling
        Timer
        • Sleeptimer
        • Wekker
        • Wekker met zender
        • Wekgeluiden
        Inschakelbediening
        • Zender
        • Functie
        • Beeldformaat
        • Volume
        Antidiefstal
        • Antidiefstalbeveiliging voor batterijen
        • Kensington-slot
        Energiebeheer
        • Automatische inschakeling
        • Milieuvriendelijk/snel opstarten
        • WoLAN
        Apps
        • AppControl
        • Cloud-apps
        Uw logo
        • SmartInfo
        • Welkomstlogo
        • Welkomstbericht
        • Aangepaste Smart TV-achtergrond
        • Aanpasbaar dashboard (HTML)
        • IPTV-systeem
        Klok
        • Klok in stand-bymodus
        • Afstandsbedieningsknop die oplicht in het donker
        • Klok op het scherm
        • Optionele externe klok
        SmartInfo
        • HTML5-browser
        • Interactieve sjablonen
        • Diapresentatie
        Kloon- en firmware-update
        Direct klonen
        CMND&Control
        • Offline zendereditor
        • Offline instellingeneditor
        • Real-time TV-status (IP)
        • Beheer op afstand via IP/RF
        • CMND&Create
        • Beheer van TV-groepen
        Controle
        • Automatische zenderupdate blokkeren
        • Serial Xpress Protocol
        • JSON API voor TV-bediening JAPIT
        Interactieve DRM
        • VSecure
        • Streamen via PlayReady
        Omzet genereren
        • App-inkomsten
        • MyChoice
        Afstandsbediening
        • Geschikt voor kabelkoord
        • Detectie laag batterijniveau
        • Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening
        Zenders
        Gecombineerde lijst

      • Functies voor de gezondheidszorg

        Controle
        • Afstandsbediening voor meerdere apparaten
        • Compatibel met Healthcare-afstandsbediening
        • Compatibel met verpleegoproepsystemen
        Comfort
        • Hoofdtelefoonuitgang
        • Onafhankelijke demping van hoofdluidspreker
        Veiligheid
        • Dubbele isolatie van klasse II
        • Vlamvertragend

      • Multimedia

        Ondersteunde videoformaten
        • Indelingen: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Containers: AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • QuickTime
        • TS
        • WMV
        Ondersteunde muziekindelingen
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (versie 2 tot versie 9.2)
        Ondersteunde ondertitelindelingen
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Ondersteunde afbeeldingsindelingen
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Ondersteunde videoresolutie op USB
        tot 1920 x 1080p bij 60 Hz
        Multimedia-aansluitingen
        • USB
        • LAN

      • Audio

        Uitgangsvermogen geluidsweergave
        10 (2x5)  W
        Badkamerluidspreker-uitgang
        1,5 W Mono 8 ohm
        Luidsprekers
        • 2.0
        • Naar beneden gericht
        Audiofuncties
        • AVL
        • Incredible Surround
        • Dynamische bas
        • Dolby MS10

      • Vermogen

        Netspanning
        AC 220-240 V; 50-60 Hz
        Omgevingstemperatuur
        0 °C tot 40 °C
        Stroomverbruik in stand-bystand
        < 0,3 W
        Energieklasse
        A+
        Europees energielabel (vermogen)
        19  W
        Functies voor energiebesparing
        Eco-modus
        Jaarlijks energieverbruik
        28  kWh

      • Accessoires

        Inclusief
        • Afstandsbediening 22AV1409A/12
        • Tafelstandaard
        • 2 AAA-batterijen
        • Garantiekaart
        • Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens
        • Voedingskabel
        Optioneel
        • Externe klok 22AV1120C/00
        • Healthcare-afstandsbediening 22AV1109H/12
        • Afstandsbediening instellen 22AV9573A

      • Draadloze connectiviteit

        Draadloos LAN
        802.11 b/g/n
        Wi-Fi Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Aansluitingen zijkant

        Common interface-sleuf
        CI+ 1.3
        HDMI2
        HDMI 1.4 met
        Hoofdtelefoonuitgang
        Mini-aansluiting
        USB1
        USB 2.0

      • Aansluitingen achterkant

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Badkamerluidspreker-uitgang
        Mini-aansluiting
        Component
        YPbPr + L/R cinch
        AV-ingang
        CVBS gedeeld met YPbPr
        DVI Audio-IN
        Mini-aansluiting
        Externe voeding
        • 12 V / 15 W
        • Mini-aansluiting
        Externe bediening
        RJ-48
        Antenne
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4 met
        Digitale audio-uitgang
        Optisch
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        VGA-ingang
        15-pins D-Sub

      • Connectiviteitsverbeteringen

        RJ48
        • IR-In/Uit
        • Seriële Xpress-interface
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Afspelen met één druk op de knop
        • Stand-bymodus
        • Doorvoer afstandsbediening
        • Audiobediening systeem
        LAN
        Wekfunctie via LAN
        HDMI
        • ARC (alle poorten)
        • DVI (alle poorten)
        Scart
        Scartkabel voor inschakelen

      • Ontwerp/Design

        Kleur
        Zwart

      • Afmetingen

        Breedte van het apparaat
        635  mm
        Hoogte van het apparaat
        393  mm
        Diepte van het apparaat
        62/74  mm
        Gewicht van het product
        4,5  kg
        Breedte van het apparaat (met standaard)
        635  mm
        Hoogte van het apparaat (met standaard)
        438  mm
        Diepte van het apparaat (met standaard)
        190  mm
        Gewicht (incl. standaard)
        5.1  kg
        Geschikt voor wandmontage
        • 100 x 100 mm
        • M4

      Wat zit er in de doos?

      Andere items in de doos

      • Batterijen voor afstandsbediening
      • Afstandsbediening
      • Garantiekaart
      • Voedingskabel
      • Tafelstandaard
      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

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      • Beschikbaarheid van de functies is afhankelijk van implementatie gekozen door de systeemspecialist.
      • Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld is gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
      • Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.

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