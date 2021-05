5 belangrijke feiten over alarmmoeheid





Als je bedenkt dat patiënten, personeel en familieleden dagelijks aan wel 700 alarmen kunnen worden blootgesteld, 2 is het niet verwonderlijk dat alarmmoeheid een ernstig probleem is. Toch zijn er maar weinig ziekenhuizen die over doeltreffende programma's beschikken om “alarmvervuiling” tegen te gaan. Bovendien is er geen heldere op feiten gebaseerde best practice: geen enkele patiënt of afdeling is immers precies hetzelfde. Inzicht in de omvang van het probleem is een belangrijke eerste stap. Deze feiten uit recent onderzoek vormen daarbij een uitstekend uitgangspunt voor u en uw collega's.



