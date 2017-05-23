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2-in-1 Thermogel pads

Warm or cold reusable breast pads

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For nursing mothers, these breastfeeding thermogel pads are comfortable when used cold to sooth sore breasts or when warmed to help stimulate milk flow.

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Kenmerken
Warm use
Warm use

Warm use

Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads can be warmed to give an extra comfortable feel and to help stimulate mother’s milk flow before feeding. The pad can be heated by immersing in hot water for 10 minutes. It’s an effective, easy, and healthy solution for mothers.

Warm use

Warm use
Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads can be warmed to give an extra comfortable feel and to help stimulate mother’s milk flow before feeding. The pad can be heated by immersing in hot water for 10 minutes. It’s an effective, easy, and healthy solution for mothers.

Warm use

Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads can be warmed to give an extra comfortable feel and to help stimulate mother’s milk flow before feeding. The pad can be heated by immersing in hot water for 10 minutes. It’s an effective, easy, and healthy solution for mothers.
Meer informatie
Warm use
Warm use

Warm use

Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads can be warmed to give an extra comfortable feel and to help stimulate mother’s milk flow before feeding. The pad can be heated by immersing in hot water for 10 minutes. It’s an effective, easy, and healthy solution for mothers.
Cold use
Cold use

Cold use

The Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads can be placed in the refrigerator or freezer to be used cold. Nursing mothers can use the cold pads to soothe sore or engorged breasts. This is a real help for mothers, allowing them to breastfeed longer and easier.

Cold use

Cold use
The Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads can be placed in the refrigerator or freezer to be used cold. Nursing mothers can use the cold pads to soothe sore or engorged breasts. This is a real help for mothers, allowing them to breastfeed longer and easier.

Cold use

The Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads can be placed in the refrigerator or freezer to be used cold. Nursing mothers can use the cold pads to soothe sore or engorged breasts. This is a real help for mothers, allowing them to breastfeed longer and easier.
Meer informatie
Cold use
Cold use

Cold use

The Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads can be placed in the refrigerator or freezer to be used cold. Nursing mothers can use the cold pads to soothe sore or engorged breasts. This is a real help for mothers, allowing them to breastfeed longer and easier.
Comfortable design
Comfortable design

Comfortable design

The Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads make breastfeeding easier for nursing mothers and babies. The durable pads contain non-toxic thermogel for safety and come with soft sleeves for greater comfort on the skin.

Comfortable design

Comfortable design
The Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads make breastfeeding easier for nursing mothers and babies. The durable pads contain non-toxic thermogel for safety and come with soft sleeves for greater comfort on the skin.

Comfortable design

The Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads make breastfeeding easier for nursing mothers and babies. The durable pads contain non-toxic thermogel for safety and come with soft sleeves for greater comfort on the skin.
Meer informatie
Comfortable design
Comfortable design

Comfortable design

The Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads make breastfeeding easier for nursing mothers and babies. The durable pads contain non-toxic thermogel for safety and come with soft sleeves for greater comfort on the skin.
  • Warm use
  • Cold use
  • Comfortable design
Bekijk alle kenmerken
Warm use
Warm use

Warm use

Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads can be warmed to give an extra comfortable feel and to help stimulate mother’s milk flow before feeding. The pad can be heated by immersing in hot water for 10 minutes. It’s an effective, easy, and healthy solution for mothers.

Warm use

Warm use
Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads can be warmed to give an extra comfortable feel and to help stimulate mother’s milk flow before feeding. The pad can be heated by immersing in hot water for 10 minutes. It’s an effective, easy, and healthy solution for mothers.

Warm use

Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads can be warmed to give an extra comfortable feel and to help stimulate mother’s milk flow before feeding. The pad can be heated by immersing in hot water for 10 minutes. It’s an effective, easy, and healthy solution for mothers.
Meer informatie
Warm use
Warm use

Warm use

Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads can be warmed to give an extra comfortable feel and to help stimulate mother’s milk flow before feeding. The pad can be heated by immersing in hot water for 10 minutes. It’s an effective, easy, and healthy solution for mothers.
Cold use
Cold use

Cold use

The Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads can be placed in the refrigerator or freezer to be used cold. Nursing mothers can use the cold pads to soothe sore or engorged breasts. This is a real help for mothers, allowing them to breastfeed longer and easier.

Cold use

Cold use
The Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads can be placed in the refrigerator or freezer to be used cold. Nursing mothers can use the cold pads to soothe sore or engorged breasts. This is a real help for mothers, allowing them to breastfeed longer and easier.

Cold use

The Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads can be placed in the refrigerator or freezer to be used cold. Nursing mothers can use the cold pads to soothe sore or engorged breasts. This is a real help for mothers, allowing them to breastfeed longer and easier.
Meer informatie
Cold use
Cold use

Cold use

The Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads can be placed in the refrigerator or freezer to be used cold. Nursing mothers can use the cold pads to soothe sore or engorged breasts. This is a real help for mothers, allowing them to breastfeed longer and easier.
Comfortable design
Comfortable design

Comfortable design

The Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads make breastfeeding easier for nursing mothers and babies. The durable pads contain non-toxic thermogel for safety and come with soft sleeves for greater comfort on the skin.

Comfortable design

Comfortable design
The Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads make breastfeeding easier for nursing mothers and babies. The durable pads contain non-toxic thermogel for safety and come with soft sleeves for greater comfort on the skin.

Comfortable design

The Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads make breastfeeding easier for nursing mothers and babies. The durable pads contain non-toxic thermogel for safety and come with soft sleeves for greater comfort on the skin.
Meer informatie
Comfortable design
Comfortable design

Comfortable design

The Philips Avent 2-in-1 breastfeeding thermogel pads make breastfeeding easier for nursing mothers and babies. The durable pads contain non-toxic thermogel for safety and come with soft sleeves for greater comfort on the skin.

Documentatie

Specificatie (1)

Specificatie

Specificatie (1)

Specificatie

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Specificatie (1)

Specificatie

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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