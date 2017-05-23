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Washable Breast Pads

Soft and gentle reusable breast pads

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Support for lactating mothers with breast pads that have an attractive outer layer and an absorbent inner layer to protect from leaks. These pads are machine washable and dryable.

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Kenmerken
Soft and comfortable
Soft and comfortable

Soft and comfortable

Philips Avent washable breast pads have a non-allergenic brushed cotton lining which is soft and gentle against a nursing mother’s breast. They feature an absorbent layer, which draws moisture away from the skin.

Soft and comfortable

Soft and comfortable
Philips Avent washable breast pads have a non-allergenic brushed cotton lining which is soft and gentle against a nursing mother’s breast. They feature an absorbent layer, which draws moisture away from the skin.

Soft and comfortable

Philips Avent washable breast pads have a non-allergenic brushed cotton lining which is soft and gentle against a nursing mother’s breast. They feature an absorbent layer, which draws moisture away from the skin.
Meer informatie
Soft and comfortable
Soft and comfortable

Soft and comfortable

Philips Avent washable breast pads have a non-allergenic brushed cotton lining which is soft and gentle against a nursing mother’s breast. They feature an absorbent layer, which draws moisture away from the skin.
Designed to look pretty
Designed to look pretty

Designed to look pretty

Philips Avent washable breast pads feature an attractive lace outer layer, which gives them a feminine appearance and helps prevents slippage. Pads are machine washable and dryable in the laundry bag provided. They are the perfect professional healthcare solution for nursing mothers.

Designed to look pretty

Designed to look pretty
Philips Avent washable breast pads feature an attractive lace outer layer, which gives them a feminine appearance and helps prevents slippage. Pads are machine washable and dryable in the laundry bag provided. They are the perfect professional healthcare solution for nursing mothers.

Designed to look pretty

Philips Avent washable breast pads feature an attractive lace outer layer, which gives them a feminine appearance and helps prevents slippage. Pads are machine washable and dryable in the laundry bag provided. They are the perfect professional healthcare solution for nursing mothers.
Meer informatie
Designed to look pretty
Designed to look pretty

Designed to look pretty

Philips Avent washable breast pads feature an attractive lace outer layer, which gives them a feminine appearance and helps prevents slippage. Pads are machine washable and dryable in the laundry bag provided. They are the perfect professional healthcare solution for nursing mothers.
  • Soft and comfortable
  • Designed to look pretty
Bekijk alle kenmerken
Soft and comfortable
Soft and comfortable

Soft and comfortable

Philips Avent washable breast pads have a non-allergenic brushed cotton lining which is soft and gentle against a nursing mother’s breast. They feature an absorbent layer, which draws moisture away from the skin.

Soft and comfortable

Soft and comfortable
Philips Avent washable breast pads have a non-allergenic brushed cotton lining which is soft and gentle against a nursing mother’s breast. They feature an absorbent layer, which draws moisture away from the skin.

Soft and comfortable

Philips Avent washable breast pads have a non-allergenic brushed cotton lining which is soft and gentle against a nursing mother’s breast. They feature an absorbent layer, which draws moisture away from the skin.
Meer informatie
Soft and comfortable
Soft and comfortable

Soft and comfortable

Philips Avent washable breast pads have a non-allergenic brushed cotton lining which is soft and gentle against a nursing mother’s breast. They feature an absorbent layer, which draws moisture away from the skin.
Designed to look pretty
Designed to look pretty

Designed to look pretty

Philips Avent washable breast pads feature an attractive lace outer layer, which gives them a feminine appearance and helps prevents slippage. Pads are machine washable and dryable in the laundry bag provided. They are the perfect professional healthcare solution for nursing mothers.

Designed to look pretty

Designed to look pretty
Philips Avent washable breast pads feature an attractive lace outer layer, which gives them a feminine appearance and helps prevents slippage. Pads are machine washable and dryable in the laundry bag provided. They are the perfect professional healthcare solution for nursing mothers.

Designed to look pretty

Philips Avent washable breast pads feature an attractive lace outer layer, which gives them a feminine appearance and helps prevents slippage. Pads are machine washable and dryable in the laundry bag provided. They are the perfect professional healthcare solution for nursing mothers.
Meer informatie
Designed to look pretty
Designed to look pretty

Designed to look pretty

Philips Avent washable breast pads feature an attractive lace outer layer, which gives them a feminine appearance and helps prevents slippage. Pads are machine washable and dryable in the laundry bag provided. They are the perfect professional healthcare solution for nursing mothers.

Documentatie

Specificatie (1)

Specificatie

Specificatie (1)

Specificatie

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Specificatie (1)

Specificatie

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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