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Comfort Breast Shells

Ultra-soft shells for nipple protection

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These ultra-soft breast shells are worn inside a nursing mother’s bra to protect her nipples from chafing and prevent breast milk leakage.

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Kenmerken
Protects sore or cracked nipples
Protects sore or cracked nipples

Protects sore or cracked nipples

Philips Avent ‘ventilated’ shells are worn inside the bra to protect sore or cracked nipples from chafing, while allowing air to circulate. This helps nipples heal more quickly. The gentle pressure can also help ease engorgement. These shells are not made with BPA, DEHP, or natural rubber latex.

Protects sore or cracked nipples

Protects sore or cracked nipples
Philips Avent ‘ventilated’ shells are worn inside the bra to protect sore or cracked nipples from chafing, while allowing air to circulate. This helps nipples heal more quickly. The gentle pressure can also help ease engorgement. These shells are not made with BPA, DEHP, or natural rubber latex.

Protects sore or cracked nipples

Philips Avent ‘ventilated’ shells are worn inside the bra to protect sore or cracked nipples from chafing, while allowing air to circulate. This helps nipples heal more quickly. The gentle pressure can also help ease engorgement. These shells are not made with BPA, DEHP, or natural rubber latex.
Meer informatie
Protects sore or cracked nipples
Protects sore or cracked nipples

Protects sore or cracked nipples

Philips Avent ‘ventilated’ shells are worn inside the bra to protect sore or cracked nipples from chafing, while allowing air to circulate. This helps nipples heal more quickly. The gentle pressure can also help ease engorgement. These shells are not made with BPA, DEHP, or natural rubber latex.
Collects leaking breast milk
Collects leaking breast milk

Collects leaking breast milk

When mothers are feeding or expressing, the Philips Avent breast milk collection shells (no ventilation holes) can be used to collect leaking breast milk. Include in your professional advice to mothers that only milk collected using sanitized breast milk collection shells should be stored for later use.

Collects leaking breast milk

Collects leaking breast milk
When mothers are feeding or expressing, the Philips Avent breast milk collection shells (no ventilation holes) can be used to collect leaking breast milk. Include in your professional advice to mothers that only milk collected using sanitized breast milk collection shells should be stored for later use.

Collects leaking breast milk

When mothers are feeding or expressing, the Philips Avent breast milk collection shells (no ventilation holes) can be used to collect leaking breast milk. Include in your professional advice to mothers that only milk collected using sanitized breast milk collection shells should be stored for later use.
Meer informatie
Collects leaking breast milk
Collects leaking breast milk

Collects leaking breast milk

When mothers are feeding or expressing, the Philips Avent breast milk collection shells (no ventilation holes) can be used to collect leaking breast milk. Include in your professional advice to mothers that only milk collected using sanitized breast milk collection shells should be stored for later use.
Easy to use
Easy to use

Easy to use

A Philips Avent Comfort Breast Shell consists of two parts – the shell (either ventilated or breast milk collection shell) and the ultra-soft backing cushion. The soft silicone back cushion lies against the mother’s breast and the polypropylene shell simply snaps over top. Remember to recommend to mothers that breast shells be worn for a maximum of 40 minutes at a time so they do not cause undue pressure on milk ducts.

Easy to use

Easy to use
A Philips Avent Comfort Breast Shell consists of two parts – the shell (either ventilated or breast milk collection shell) and the ultra-soft backing cushion. The soft silicone back cushion lies against the mother’s breast and the polypropylene shell simply snaps over top. Remember to recommend to mothers that breast shells be worn for a maximum of 40 minutes at a time so they do not cause undue pressure on milk ducts.

Easy to use

A Philips Avent Comfort Breast Shell consists of two parts – the shell (either ventilated or breast milk collection shell) and the ultra-soft backing cushion. The soft silicone back cushion lies against the mother’s breast and the polypropylene shell simply snaps over top. Remember to recommend to mothers that breast shells be worn for a maximum of 40 minutes at a time so they do not cause undue pressure on milk ducts.
Meer informatie
Easy to use
Easy to use

Easy to use

A Philips Avent Comfort Breast Shell consists of two parts – the shell (either ventilated or breast milk collection shell) and the ultra-soft backing cushion. The soft silicone back cushion lies against the mother’s breast and the polypropylene shell simply snaps over top. Remember to recommend to mothers that breast shells be worn for a maximum of 40 minutes at a time so they do not cause undue pressure on milk ducts.
  • Protects sore or cracked nipples
  • Collects leaking breast milk
  • Easy to use
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Protects sore or cracked nipples
Protects sore or cracked nipples

Protects sore or cracked nipples

Philips Avent ‘ventilated’ shells are worn inside the bra to protect sore or cracked nipples from chafing, while allowing air to circulate. This helps nipples heal more quickly. The gentle pressure can also help ease engorgement. These shells are not made with BPA, DEHP, or natural rubber latex.

Protects sore or cracked nipples

Protects sore or cracked nipples
Philips Avent ‘ventilated’ shells are worn inside the bra to protect sore or cracked nipples from chafing, while allowing air to circulate. This helps nipples heal more quickly. The gentle pressure can also help ease engorgement. These shells are not made with BPA, DEHP, or natural rubber latex.

Protects sore or cracked nipples

Philips Avent ‘ventilated’ shells are worn inside the bra to protect sore or cracked nipples from chafing, while allowing air to circulate. This helps nipples heal more quickly. The gentle pressure can also help ease engorgement. These shells are not made with BPA, DEHP, or natural rubber latex.
Meer informatie
Protects sore or cracked nipples
Protects sore or cracked nipples

Protects sore or cracked nipples

Philips Avent ‘ventilated’ shells are worn inside the bra to protect sore or cracked nipples from chafing, while allowing air to circulate. This helps nipples heal more quickly. The gentle pressure can also help ease engorgement. These shells are not made with BPA, DEHP, or natural rubber latex.
Collects leaking breast milk
Collects leaking breast milk

Collects leaking breast milk

When mothers are feeding or expressing, the Philips Avent breast milk collection shells (no ventilation holes) can be used to collect leaking breast milk. Include in your professional advice to mothers that only milk collected using sanitized breast milk collection shells should be stored for later use.

Collects leaking breast milk

Collects leaking breast milk
When mothers are feeding or expressing, the Philips Avent breast milk collection shells (no ventilation holes) can be used to collect leaking breast milk. Include in your professional advice to mothers that only milk collected using sanitized breast milk collection shells should be stored for later use.

Collects leaking breast milk

When mothers are feeding or expressing, the Philips Avent breast milk collection shells (no ventilation holes) can be used to collect leaking breast milk. Include in your professional advice to mothers that only milk collected using sanitized breast milk collection shells should be stored for later use.
Meer informatie
Collects leaking breast milk
Collects leaking breast milk

Collects leaking breast milk

When mothers are feeding or expressing, the Philips Avent breast milk collection shells (no ventilation holes) can be used to collect leaking breast milk. Include in your professional advice to mothers that only milk collected using sanitized breast milk collection shells should be stored for later use.
Easy to use
Easy to use

Easy to use

A Philips Avent Comfort Breast Shell consists of two parts – the shell (either ventilated or breast milk collection shell) and the ultra-soft backing cushion. The soft silicone back cushion lies against the mother’s breast and the polypropylene shell simply snaps over top. Remember to recommend to mothers that breast shells be worn for a maximum of 40 minutes at a time so they do not cause undue pressure on milk ducts.

Easy to use

Easy to use
A Philips Avent Comfort Breast Shell consists of two parts – the shell (either ventilated or breast milk collection shell) and the ultra-soft backing cushion. The soft silicone back cushion lies against the mother’s breast and the polypropylene shell simply snaps over top. Remember to recommend to mothers that breast shells be worn for a maximum of 40 minutes at a time so they do not cause undue pressure on milk ducts.

Easy to use

A Philips Avent Comfort Breast Shell consists of two parts – the shell (either ventilated or breast milk collection shell) and the ultra-soft backing cushion. The soft silicone back cushion lies against the mother’s breast and the polypropylene shell simply snaps over top. Remember to recommend to mothers that breast shells be worn for a maximum of 40 minutes at a time so they do not cause undue pressure on milk ducts.
Meer informatie
Easy to use
Easy to use

Easy to use

A Philips Avent Comfort Breast Shell consists of two parts – the shell (either ventilated or breast milk collection shell) and the ultra-soft backing cushion. The soft silicone back cushion lies against the mother’s breast and the polypropylene shell simply snaps over top. Remember to recommend to mothers that breast shells be worn for a maximum of 40 minutes at a time so they do not cause undue pressure on milk ducts.

Documentatie

Specificatie (1)

Specificatie

Specificatie (1)

Specificatie

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Specificatie (1)

Specificatie

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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