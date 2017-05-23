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These ultra-soft breast shells are worn inside a nursing mother’s bra to protect her nipples from chafing and prevent breast milk leakage.
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Protects sore or cracked nipples
Protects sore or cracked nipples
Protects sore or cracked nipples
Protects sore or cracked nipples
Collects leaking breast milk
Collects leaking breast milk
Collects leaking breast milk
Collects leaking breast milk
Easy to use
Easy to use
Easy to use
Easy to use
Protects sore or cracked nipples
Protects sore or cracked nipples
Protects sore or cracked nipples
Protects sore or cracked nipples
Collects leaking breast milk
Collects leaking breast milk
Collects leaking breast milk
Collects leaking breast milk
Easy to use
Easy to use
Easy to use
Easy to use
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Support for lactating mothers with breast pads that have an attractive outer layer and an absorbent inner layer to protect from leaks. These pads are machine washable and dryable.
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Give nursing mothers relief from sore or cracked nipples with these soft, ultra-thin, odorless, medical grade silicone nipple protectors.
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These disposable pads, available in daytime or overnight style, help keep a nursing mother’s breasts comfortable and dry.
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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
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