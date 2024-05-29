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TightRail Sub-C

Mechanical rotating dilator sheath

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TightRail Sub-C is specifically designed for the challenges of the subclavian region, including vessel entry when fibrosis and calcium are present.

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Kenmerken
Efficient dilation
Efficient dilation

Efficient dilation

Re-designed blade and low profile tip for efficient dilation in the subclavian region

Efficient dilation

Efficient dilation
Re-designed blade and low profile tip for efficient dilation in the subclavian region

Efficient dilation

Re-designed blade and low profile tip for efficient dilation in the subclavian region
Meer informatie
Efficient dilation
Efficient dilation

Efficient dilation

Re-designed blade and low profile tip for efficient dilation in the subclavian region
Pushability
Pushability

Pushability

A short, stiff shaft at base for pushability

Pushability

Pushability
A short, stiff shaft at base for pushability

Pushability

A short, stiff shaft at base for pushability
Meer informatie
Pushability
Pushability

Pushability

A short, stiff shaft at base for pushability
Trackability
Trackability

Trackability

A flexible tip for trackability and ease of navigation under the clavicle

Trackability

Trackability
A flexible tip for trackability and ease of navigation under the clavicle

Trackability

A flexible tip for trackability and ease of navigation under the clavicle
Meer informatie
Trackability
Trackability

Trackability

A flexible tip for trackability and ease of navigation under the clavicle
Safety
Safety

Safety

A shielded rotational blade to minimize risk to vessels and adjacent leads

Safety

Safety
A shielded rotational blade to minimize risk to vessels and adjacent leads

Safety

A shielded rotational blade to minimize risk to vessels and adjacent leads
Meer informatie
Safety
Safety

Safety

A shielded rotational blade to minimize risk to vessels and adjacent leads
  • Efficient dilation
  • Pushability
  • Trackability
  • Safety
Bekijk alle kenmerken
Efficient dilation
Efficient dilation

Efficient dilation

Re-designed blade and low profile tip for efficient dilation in the subclavian region

Efficient dilation

Efficient dilation
Re-designed blade and low profile tip for efficient dilation in the subclavian region

Efficient dilation

Re-designed blade and low profile tip for efficient dilation in the subclavian region
Meer informatie
Efficient dilation
Efficient dilation

Efficient dilation

Re-designed blade and low profile tip for efficient dilation in the subclavian region
Pushability
Pushability

Pushability

A short, stiff shaft at base for pushability

Pushability

Pushability
A short, stiff shaft at base for pushability

Pushability

A short, stiff shaft at base for pushability
Meer informatie
Pushability
Pushability

Pushability

A short, stiff shaft at base for pushability
Trackability
Trackability

Trackability

A flexible tip for trackability and ease of navigation under the clavicle

Trackability

Trackability
A flexible tip for trackability and ease of navigation under the clavicle

Trackability

A flexible tip for trackability and ease of navigation under the clavicle
Meer informatie
Trackability
Trackability

Trackability

A flexible tip for trackability and ease of navigation under the clavicle
Safety
Safety

Safety

A shielded rotational blade to minimize risk to vessels and adjacent leads

Safety

Safety
A shielded rotational blade to minimize risk to vessels and adjacent leads

Safety

A shielded rotational blade to minimize risk to vessels and adjacent leads
Meer informatie
Safety
Safety

Safety

A shielded rotational blade to minimize risk to vessels and adjacent leads

Documentatie

Brochure (2)

Brochure

Brochure (2)

Brochure

Bekijk alle documentatie

Brochure (2)

Brochure

Technische specificaties

Model number 560-009
Model number 560-009
Size
  • 9F
Device inner diameter
  • 9.1F / 0.119" / 3.0 mm
Device outer diameter
  • 14.4F / 0.187" / 4.8 mm
Outer sheath outer diameter
  • 18.9F / 0.245" / 6.3 mm
Working length
  • 6.1" / 15.5 cm
Model number 560-011
Model number 560-011
Size
  • 11F
Device inner diameter
  • 11.1F / 0.145" / 3.6 mm
Device outer diameter
  • 16.4F / 0.213" / 5.5 mm
Outer sheath outer diameter
  • 20.9F / 0.271" / 6.9 mm
Working length
  • 6.1" / 15.5 cm
Model number 560-013
Model number 560-013
Size
  • 13F
Device inner diameter
  • 13.1F / 0.171" / 4.3 mm
Device outer diameter
  • 18.4F / 0.239" / 6.1 mm
Outer sheath outer diameter
  • 22.9F / 0.297" / 7.6 mm
Working length
  • 6.1" / 15.5 cm
Model number 560-009
Model number 560-009
Size
  • 9F
Device inner diameter
  • 9.1F / 0.119" / 3.0 mm
Model number 560-011
Model number 560-011
Size
  • 11F
Device inner diameter
  • 11.1F / 0.145" / 3.6 mm
Bekijk alle specificaties
Model number 560-009
Model number 560-009
Size
  • 9F
Device inner diameter
  • 9.1F / 0.119" / 3.0 mm
Device outer diameter
  • 14.4F / 0.187" / 4.8 mm
Outer sheath outer diameter
  • 18.9F / 0.245" / 6.3 mm
Working length
  • 6.1" / 15.5 cm
Model number 560-011
Model number 560-011
Size
  • 11F
Device inner diameter
  • 11.1F / 0.145" / 3.6 mm
Device outer diameter
  • 16.4F / 0.213" / 5.5 mm
Outer sheath outer diameter
  • 20.9F / 0.271" / 6.9 mm
Working length
  • 6.1" / 15.5 cm
Model number 560-013
Model number 560-013
Size
  • 13F
Device inner diameter
  • 13.1F / 0.171" / 4.3 mm
Device outer diameter
  • 18.4F / 0.239" / 6.1 mm
Outer sheath outer diameter
  • 22.9F / 0.297" / 7.6 mm
Working length
  • 6.1" / 15.5 cm
  • Product availability is subject to country regulatory clearance. Please contact your local sales representative to check the availability in your country.
  • TightRail is distributed by LifeSystems in Australia.
  • Always read the label and follow the directions for use.
  • Philips medical devices should only be used by physicians and teams trained in interventional techniques, including training in the use of this device.
  • Philips reserves the right to change product specifications without prior notification.
  • ©2025 Koniklijke Philips N.V. All rights reserved. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

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