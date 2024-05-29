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Support Catheter

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Designed to support the most extreme cases with the ability to navigate and select. Its 45° angle provides directed access to branched anatomy and allows navigation through complex and diffuse disease. Its low-profile tapered tip ensures seamless catheter-to-guidewire transition.

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Kenmerken
Stainless steel braid

Stainless steel braid

Provides additional strength, torque and pushability.

Stainless steel braid

Provides additional strength, torque and pushability.

Stainless steel braid

Provides additional strength, torque and pushability.
45˚ angled tip

45˚ angled tip

Allows the ability to navigate through complex anatomy and diffuse disease.

45˚ angled tip

Allows the ability to navigate through complex anatomy and diffuse disease.

45˚ angled tip

Allows the ability to navigate through complex anatomy and diffuse disease.
Three radiopaque markers

Three radiopaque markers

Distinct radiopaque markers confirms catheter positioning.

Three radiopaque markers

Distinct radiopaque markers confirms catheter positioning.

Three radiopaque markers

Distinct radiopaque markers confirms catheter positioning.
Hydrophilic coating

Hydrophilic coating

The hydrophilic coating allows for smooth tracking.

Hydrophilic coating

The hydrophilic coating allows for smooth tracking.

Hydrophilic coating

The hydrophilic coating allows for smooth tracking.
Low profile tapered tip

Low profile tapered tip

Seamless catheter-to-guidewire transition facilitates crossing of challenging lesions, and allows for tracking through tortuous anatomy and diffuse disease.

Low profile tapered tip

Seamless catheter-to-guidewire transition facilitates crossing of challenging lesions, and allows for tracking through tortuous anatomy and diffuse disease.

Low profile tapered tip

Seamless catheter-to-guidewire transition facilitates crossing of challenging lesions, and allows for tracking through tortuous anatomy and diffuse disease.
  • Stainless steel braid
  • 45˚ angled tip
  • Three radiopaque markers
  • Hydrophilic coating
Bekijk alle kenmerken
Stainless steel braid

Stainless steel braid

Provides additional strength, torque and pushability.

Stainless steel braid

Provides additional strength, torque and pushability.

Stainless steel braid

Provides additional strength, torque and pushability.
45˚ angled tip

45˚ angled tip

Allows the ability to navigate through complex anatomy and diffuse disease.

45˚ angled tip

Allows the ability to navigate through complex anatomy and diffuse disease.

45˚ angled tip

Allows the ability to navigate through complex anatomy and diffuse disease.
Three radiopaque markers

Three radiopaque markers

Distinct radiopaque markers confirms catheter positioning.

Three radiopaque markers

Distinct radiopaque markers confirms catheter positioning.

Three radiopaque markers

Distinct radiopaque markers confirms catheter positioning.
Hydrophilic coating

Hydrophilic coating

The hydrophilic coating allows for smooth tracking.

Hydrophilic coating

The hydrophilic coating allows for smooth tracking.

Hydrophilic coating

The hydrophilic coating allows for smooth tracking.
Low profile tapered tip

Low profile tapered tip

Seamless catheter-to-guidewire transition facilitates crossing of challenging lesions, and allows for tracking through tortuous anatomy and diffuse disease.

Low profile tapered tip

Seamless catheter-to-guidewire transition facilitates crossing of challenging lesions, and allows for tracking through tortuous anatomy and diffuse disease.

Low profile tapered tip

Seamless catheter-to-guidewire transition facilitates crossing of challenging lesions, and allows for tracking through tortuous anatomy and diffuse disease.

Documentatie

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

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Brochure (1)

Brochure

Technische specificaties

Model number 518-085
Model number 518-085
Distal tip profile
  • 1.9F / 0.025"
Distal shaft outer diameter
  • 0.034"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0.014"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.042"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 15 mm
Model number 518-087
Model number 518-087
Distal tip profile
  • 1.9F / 0.025"
Distal shaft outer diameter
  • 0.034"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0.014"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.042"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-089
Model number 518-089
Distal tip profile
  • 2.1F / 0.028"
Distal shaft outer diameter
  • 0.038"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0.018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-091
Model number 518-091
Distal tip profile
  • 2.1F / 0.028"
Distal shaft outer diameter
  • 0.038"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0.018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-093
Model number 518-093
Distal tip profile
  • 2.1F / 0.028"
Distal shaft outer diameter
  • 0.038"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0.018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-077
Model number 518-077
Distal tip profile
  • 3.2F / 0.042"
Distal shaft outer diameter
  • 0.052"
Working length
  • 65 cm
Guidewire compatibility
  • 0.035"
Guide compatibility
  • N/A
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0.059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-079
Model number 518-079
Distal tip profile
  • 3.2F / 0.042"
Distal shaft outer diameter
  • 0.052"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0.035"
Guide compatibility
  • N/A
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0.059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-081
Model number 518-081
Distal tip profile
  • 3.2F / 0.042"
Distal shaft outer diameter
  • 0.052"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0.035"
Guide compatibility
  • N/A
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0.059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-083
Model number 518-083
Distal tip profile
  • 3.2F / 0.042"
Distal shaft outer diameter
  • 0.052"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0.035"
Guide compatibility
  • N/A
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0.059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-085
Model number 518-085
Distal tip profile
  • 1.9F / 0.025"
Distal shaft outer diameter
  • 0.034"
Model number 518-087
Model number 518-087
Distal tip profile
  • 1.9F / 0.025"
Distal shaft outer diameter
  • 0.034"
Bekijk alle specificaties
Model number 518-085
Model number 518-085
Distal tip profile
  • 1.9F / 0.025"
Distal shaft outer diameter
  • 0.034"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0.014"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.042"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 15 mm
Model number 518-087
Model number 518-087
Distal tip profile
  • 1.9F / 0.025"
Distal shaft outer diameter
  • 0.034"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0.014"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.042"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-089
Model number 518-089
Distal tip profile
  • 2.1F / 0.028"
Distal shaft outer diameter
  • 0.038"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0.018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-091
Model number 518-091
Distal tip profile
  • 2.1F / 0.028"
Distal shaft outer diameter
  • 0.038"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0.018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-093
Model number 518-093
Distal tip profile
  • 2.1F / 0.028"
Distal shaft outer diameter
  • 0.038"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0.018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-077
Model number 518-077
Distal tip profile
  • 3.2F / 0.042"
Distal shaft outer diameter
  • 0.052"
Working length
  • 65 cm
Guidewire compatibility
  • 0.035"
Guide compatibility
  • N/A
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0.059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-079
Model number 518-079
Distal tip profile
  • 3.2F / 0.042"
Distal shaft outer diameter
  • 0.052"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0.035"
Guide compatibility
  • N/A
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0.059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-081
Model number 518-081
Distal tip profile
  • 3.2F / 0.042"
Distal shaft outer diameter
  • 0.052"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0.035"
Guide compatibility
  • N/A
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0.059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Throw angle
  • 45°
Model number 518-083
Model number 518-083
Distal tip profile
  • 3.2F / 0.042"
Distal shaft outer diameter
  • 0.052"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0.035"
Guide compatibility
  • N/A
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0.059"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Throw angle
  • 45°
  • *Product availability is subject to country regulatory clearance. Please contact your local sales representative to check the availability in your country.
  • Quick-Cross Select is distributed by LifeSystems in Australia and New Zealand.
  • Always read the label and follow the directions for use.
  • Philips medical devices should only be used by physicians and teams trained in interventional techniques, including training in the use of this device.
  • Philips reserves the right to change product specifications without prior notification.
  • ©2025 Koniklijke Philips N.V. All rights reserved. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

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