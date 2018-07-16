Designed to support the most extreme cases, the Quick-Cross Extreme support catheter platform has a new level of strength. The stainless steel braid provides enhanced strength, torque and pushability. It includes three evenly spaced radiopaque markers assisting in the assessment of lesion geometry and enabling confirmation of catheter positioning.
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*Product availability is subject to country regulatory clearance. Please contact your local sales representative to check the availability in your country.
Quick-Cross Extreme is distributed by LifeSystems in Australia and New Zealand.
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.