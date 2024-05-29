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Quick-Cross

Support catheter

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Quick-Cross support catheters were the first support catheters designed around the wire to receive FDA clearance. Since clearance in 2004, the market-leading Quick-Cross product line has helped thousands of physicians cross tortuous anatomy, allowed for exchange of guidewires, and provided a conduit for delivery of saline and diagnostic contrast agents.

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Kenmerken
Translucent shaft

Translucent shaft

Easy visualization of blood within the catheter confirms luminal access.

Translucent shaft

Easy visualization of blood within the catheter confirms luminal access.

Translucent shaft

Easy visualization of blood within the catheter confirms luminal access.
Three radiopaque markers

Three radiopaque markers

Distinct radiopaque markers confirms catheter positioning.

Three radiopaque markers

Distinct radiopaque markers confirms catheter positioning.

Three radiopaque markers

Distinct radiopaque markers confirms catheter positioning.
Hydrophilic coating

Hydrophilic coating

The hydrophilic coating allows for smooth tracking.

Hydrophilic coating

The hydrophilic coating allows for smooth tracking.

Hydrophilic coating

The hydrophilic coating allows for smooth tracking.
Low profile tapered tip

Low profile tapered tip

Seamless catheter-to-guidewire transition facilitates crossing of challenging lesions and allows for tracking through tortuous anatomy and diffuse disease.

Low profile tapered tip

Seamless catheter-to-guidewire transition facilitates crossing of challenging lesions and allows for tracking through tortuous anatomy and diffuse disease.

Low profile tapered tip

Seamless catheter-to-guidewire transition facilitates crossing of challenging lesions and allows for tracking through tortuous anatomy and diffuse disease.
  • Translucent shaft
  • Three radiopaque markers
  • Hydrophilic coating
  • Low profile tapered tip
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Translucent shaft

Translucent shaft

Easy visualization of blood within the catheter confirms luminal access.

Translucent shaft

Easy visualization of blood within the catheter confirms luminal access.

Translucent shaft

Easy visualization of blood within the catheter confirms luminal access.
Three radiopaque markers

Three radiopaque markers

Distinct radiopaque markers confirms catheter positioning.

Three radiopaque markers

Distinct radiopaque markers confirms catheter positioning.

Three radiopaque markers

Distinct radiopaque markers confirms catheter positioning.
Hydrophilic coating

Hydrophilic coating

The hydrophilic coating allows for smooth tracking.

Hydrophilic coating

The hydrophilic coating allows for smooth tracking.

Hydrophilic coating

The hydrophilic coating allows for smooth tracking.
Low profile tapered tip

Low profile tapered tip

Seamless catheter-to-guidewire transition facilitates crossing of challenging lesions and allows for tracking through tortuous anatomy and diffuse disease.

Low profile tapered tip

Seamless catheter-to-guidewire transition facilitates crossing of challenging lesions and allows for tracking through tortuous anatomy and diffuse disease.

Low profile tapered tip

Seamless catheter-to-guidewire transition facilitates crossing of challenging lesions and allows for tracking through tortuous anatomy and diffuse disease.

Documentatie

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

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Brochure (1)

Brochure

Technische specificaties

Model number 518-032
Model number 518-032
Distal tip profile
  • 1.5F / 0.020"
Distal shaft outer diameter
  • 0.026"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0.014"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.039"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-065
Model number 518-065
Distal tip profile
  • 1.5F / 0.020 "
Distal shaft outer diameter
  • 0.026"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0.014"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.039"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-033
Model number 518-033
Distal tip profile
  • 1.8F / 0.023"
Distal shaft outer diameter
  • 0.03"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0.018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-034
Model number 518-034
Distal tip profile
  • 1.8F / 0.023"
Distal shaft outer diameter
  • 0.03"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0.018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-035
Model number 518-035
Distal tip profile
  • 1.8 / 0.023 F / in
Distal shaft outer diameter
  • 0.03 in
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0.018 in
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.044 in
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-066
Model number 518-066
Distal tip profile
  • 3.1F / 0.041"
Distal shaft outer diameter
  • 0.05"
Working length
  • 65 cm
Guidewire compatibility
  • 0.035"
Guide compatibility
  • 6F
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0.063"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-036
Model number 518-036
Distal tip profile
  • 3.1F / 0.041"
Distal shaft outer diameter
  • 0.05"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0.035"
Guide compatibility
  • 6F
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0.063"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-037
Model number 518-037
Distal tip profile
  • 3.1F / 0.041"
Distal shaft outer diameter
  • 0.05"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0.035"
Guide compatibility
  • 6F
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0.063"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-038
Model number 518-038
Distal tip profile
  • 3.1F / 0.041"
Distal shaft outer diameter
  • 0.05"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0.035"
Guide compatibility
  • 6F
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0.063"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-032
Model number 518-032
Distal tip profile
  • 1.5F / 0.020"
Distal shaft outer diameter
  • 0.026"
Model number 518-065
Model number 518-065
Distal tip profile
  • 1.5F / 0.020 "
Distal shaft outer diameter
  • 0.026"
Bekijk alle specificaties
Model number 518-032
Model number 518-032
Distal tip profile
  • 1.5F / 0.020"
Distal shaft outer diameter
  • 0.026"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0.014"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.039"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-065
Model number 518-065
Distal tip profile
  • 1.5F / 0.020 "
Distal shaft outer diameter
  • 0.026"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0.014"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.039"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-033
Model number 518-033
Distal tip profile
  • 1.8F / 0.023"
Distal shaft outer diameter
  • 0.03"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0.018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-034
Model number 518-034
Distal tip profile
  • 1.8F / 0.023"
Distal shaft outer diameter
  • 0.03"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0.018"
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.044"
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-035
Model number 518-035
Distal tip profile
  • 1.8 / 0.023 F / in
Distal shaft outer diameter
  • 0.03 in
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0.018 in
Guide compatibility
  • 5F
Sheath compatibility
  • 4F
Proximal shaft diameter
  • 0.044 in
Radiopaque marker spacing
  • 15 mm
Model number 518-066
Model number 518-066
Distal tip profile
  • 3.1F / 0.041"
Distal shaft outer diameter
  • 0.05"
Working length
  • 65 cm
Guidewire compatibility
  • 0.035"
Guide compatibility
  • 6F
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0.063"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-036
Model number 518-036
Distal tip profile
  • 3.1F / 0.041"
Distal shaft outer diameter
  • 0.05"
Working length
  • 90 cm
Guidewire compatibility
  • 0.035"
Guide compatibility
  • 6F
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0.063"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-037
Model number 518-037
Distal tip profile
  • 3.1F / 0.041"
Distal shaft outer diameter
  • 0.05"
Working length
  • 135 cm
Guidewire compatibility
  • 0.035"
Guide compatibility
  • 6F
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0.063"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
Model number 518-038
Model number 518-038
Distal tip profile
  • 3.1F / 0.041"
Distal shaft outer diameter
  • 0.05"
Working length
  • 150 cm
Guidewire compatibility
  • 0.035"
Guide compatibility
  • 6F
Sheath compatibility
  • 5F
Proximal shaft diameter
  • 0.063"
Radiopaque marker spacing
  • 50 mm
  • *Product availability is subject to country regulatory clearance. Please contact your local sales representative to check the availability in your country.
  • Quick-Cross is distributed by LifeSystems in Australia and New Zealand.
  • Always read the label and follow the directions for use.
  • Philips medical devices should only be used by physicians and teams trained in interventional techniques, including training in the use of this device.
  • Philips reserves the right to change product specifications without prior notification.
  • ©2025 Koniklijke Philips N.V. All rights reserved. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

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