The Philips RX PTCA Scoring Balloon Catheter – AngioSculpt Evo – is designed to be the most deliverable scoring balloon, with the power to safely dilate resistant lesions.¹ ² ³ *
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|Sheath size
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|Guidewire compatibility
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|Balloon length
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|Balloon diameter
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|Balloon length
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|Catheter length
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|Sheath size
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|Guidewire compatibility
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