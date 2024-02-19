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Dynamic Coronary Roadmap, a technology that creates a motion-compensated, real-time view of coronary arteries by superimposing a highlighted coronary angiogram onto a live 2D fluoroscopic image. This colored roadmap adjusts automatically, providing continuous visual feedback on the positioning of wires and catheters during PCI procedures.
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Elevate your interventional cardiology capabilities with the Azurion 5 with 12'' flat detector. This high performance image-guided therapy solution allows interventional teams to perform challenging cardiac interventions. Seamlessly control all relevant applications at tableside for a consistent user experience, excellent lab performance and patient care.
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Elevate your interventional cardiology capabilities with the Azurion 7 with 12'' flat detector. This high-performance image-guided therapy solution allows interventional teams to perform challenging cardiac interventions. Seamlessly control all relevant applications at tableside for a consistent user experience, excellent lab performance and patient care.
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Experience outstanding interventional cardiac and vascular performance on the Azurion 7 Series with 20'' flat detector. This industry-leading image-guided therapy solution enables your teams to benefit from superb consistency and efficiency as they perform diverse vascular and cardiac procedures. You can seamlessly control all relevant applications from a single touch screen a tableside, to help make fast, informed decisions in the sterile field.
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