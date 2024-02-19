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Dynamic Coronary Roadmap

See clearly, guide confidently

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Dynamic Coronary Roadmap, a technology that creates a motion-compensated, real-time view of coronary arteries by superimposing a highlighted coronary angiogram onto a live 2D fluoroscopic image. This colored roadmap adjusts automatically, providing continuous visual feedback on the positioning of wires and catheters during PCI procedures.

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Kenmerken
Real-time guidance
Real-time guidance

Real-time guidance

Dynamic Coronary Roadmap provides real-time, automatic, motion-compensated coronary imaging for live guidance of wires and intra-coronary devices, and has been proven to reduce contrast agent usage by 28.8% [1].

Real-time guidance

Real-time guidance
Dynamic Coronary Roadmap provides real-time, automatic, motion-compensated coronary imaging for live guidance of wires and intra-coronary devices, and has been proven to reduce contrast agent usage by 28.8% [1].

Real-time guidance

Dynamic Coronary Roadmap provides real-time, automatic, motion-compensated coronary imaging for live guidance of wires and intra-coronary devices, and has been proven to reduce contrast agent usage by 28.8% [1].
Meer informatie
Real-time guidance
Real-time guidance

Real-time guidance

Dynamic Coronary Roadmap provides real-time, automatic, motion-compensated coronary imaging for live guidance of wires and intra-coronary devices, and has been proven to reduce contrast agent usage by 28.8% [1].
Confident navigation
Navigate with confidence

Navigate with confidence

Navigate coronary arteries efficiently and with confidence. Dynamic Coronary Roadmap provides a complete overview of the coronary arteries to confidently position the device.

Navigate with confidence

Navigate with confidence
Navigate coronary arteries efficiently and with confidence. Dynamic Coronary Roadmap provides a complete overview of the coronary arteries to confidently position the device.

Navigate with confidence

Navigate coronary arteries efficiently and with confidence. Dynamic Coronary Roadmap provides a complete overview of the coronary arteries to confidently position the device.
Meer informatie
Confident navigation
Navigate with confidence

Navigate with confidence

Navigate coronary arteries efficiently and with confidence. Dynamic Coronary Roadmap provides a complete overview of the coronary arteries to confidently position the device.
Seamless integration
Seamless integration

Seamless integration

Dynamic Coronary Roadmap integrates seamlessly into the standard of care workflow and in daily clinical practice. It is a fully integrated system, featuring automatic storage and easy re-display of previously acquired roadmaps to enhance procedure efficiency without changing the current workflow.

Seamless integration

Seamless integration
Dynamic Coronary Roadmap integrates seamlessly into the standard of care workflow and in daily clinical practice. It is a fully integrated system, featuring automatic storage and easy re-display of previously acquired roadmaps to enhance procedure efficiency without changing the current workflow.

Seamless integration

Dynamic Coronary Roadmap integrates seamlessly into the standard of care workflow and in daily clinical practice. It is a fully integrated system, featuring automatic storage and easy re-display of previously acquired roadmaps to enhance procedure efficiency without changing the current workflow.
Meer informatie
Seamless integration
Seamless integration

Seamless integration

Dynamic Coronary Roadmap integrates seamlessly into the standard of care workflow and in daily clinical practice. It is a fully integrated system, featuring automatic storage and easy re-display of previously acquired roadmaps to enhance procedure efficiency without changing the current workflow.
  • Real-time guidance
  • Confident navigation
  • Seamless integration
Bekijk alle kenmerken
Real-time guidance
Real-time guidance

Real-time guidance

Dynamic Coronary Roadmap provides real-time, automatic, motion-compensated coronary imaging for live guidance of wires and intra-coronary devices, and has been proven to reduce contrast agent usage by 28.8% [1].

Real-time guidance

Real-time guidance
Dynamic Coronary Roadmap provides real-time, automatic, motion-compensated coronary imaging for live guidance of wires and intra-coronary devices, and has been proven to reduce contrast agent usage by 28.8% [1].

Real-time guidance

Dynamic Coronary Roadmap provides real-time, automatic, motion-compensated coronary imaging for live guidance of wires and intra-coronary devices, and has been proven to reduce contrast agent usage by 28.8% [1].
Meer informatie
Real-time guidance
Real-time guidance

Real-time guidance

Dynamic Coronary Roadmap provides real-time, automatic, motion-compensated coronary imaging for live guidance of wires and intra-coronary devices, and has been proven to reduce contrast agent usage by 28.8% [1].
Confident navigation
Navigate with confidence

Navigate with confidence

Navigate coronary arteries efficiently and with confidence. Dynamic Coronary Roadmap provides a complete overview of the coronary arteries to confidently position the device.

Navigate with confidence

Navigate with confidence
Navigate coronary arteries efficiently and with confidence. Dynamic Coronary Roadmap provides a complete overview of the coronary arteries to confidently position the device.

Navigate with confidence

Navigate coronary arteries efficiently and with confidence. Dynamic Coronary Roadmap provides a complete overview of the coronary arteries to confidently position the device.
Meer informatie
Confident navigation
Navigate with confidence

Navigate with confidence

Navigate coronary arteries efficiently and with confidence. Dynamic Coronary Roadmap provides a complete overview of the coronary arteries to confidently position the device.
Seamless integration
Seamless integration

Seamless integration

Dynamic Coronary Roadmap integrates seamlessly into the standard of care workflow and in daily clinical practice. It is a fully integrated system, featuring automatic storage and easy re-display of previously acquired roadmaps to enhance procedure efficiency without changing the current workflow.

Seamless integration

Seamless integration
Dynamic Coronary Roadmap integrates seamlessly into the standard of care workflow and in daily clinical practice. It is a fully integrated system, featuring automatic storage and easy re-display of previously acquired roadmaps to enhance procedure efficiency without changing the current workflow.

Seamless integration

Dynamic Coronary Roadmap integrates seamlessly into the standard of care workflow and in daily clinical practice. It is a fully integrated system, featuring automatic storage and easy re-display of previously acquired roadmaps to enhance procedure efficiency without changing the current workflow.
Meer informatie
Seamless integration
Seamless integration

Seamless integration

Dynamic Coronary Roadmap integrates seamlessly into the standard of care workflow and in daily clinical practice. It is a fully integrated system, featuring automatic storage and easy re-display of previously acquired roadmaps to enhance procedure efficiency without changing the current workflow.
  • Dynamic Coronary Roadmap versus standard angiography for percutaneous coronary intervention: the randomised, multicentre DCR4 Contrast trial www.documents.philips.com/assets/20240219/0e2a77c4a6904c6eaae3b11b00df6861.pdf

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

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