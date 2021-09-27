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Predictive, proactive, and patient-centered. Philips eICU leverages critical care specific data, analytics, and decision support to help support your efforts to improve patient outcomes.
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Program features and services
Program features and services
Program features and services
Clinical program management
Clinical program management
Clinical program management
Experience and workflow design
Experience and workflow design
Experience and workflow design
Peer benchmarking
Peer benchmarking
Peer benchmarking
Advanced algorithms
Advanced algorithms
Advanced algorithms
Implementation services
Implementation services
Implementation services
Training and support
Training and support
Training and support
Program features and services
Program features and services
Program features and services
Clinical program management
Clinical program management
Clinical program management
Experience and workflow design
Experience and workflow design
Experience and workflow design
Peer benchmarking
Peer benchmarking
Peer benchmarking
Advanced algorithms
Advanced algorithms
Advanced algorithms
Implementation services
Implementation services
Implementation services
Training and support
Training and support
Training and support
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Turn data into actionable insights with eCareManager. Seamlessly connect inpatient care with remote experts, using timely insights, customizable alerts, and data-driven benchmarks to help you enhance patient care.
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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
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