Zoektermen

NL
FR

DynaCAD Urology

Integrated planning for fusion biopsy

Bekijk soortgelijke producten

DynaCAD Urology is a purpose build solution that empowers urologists with a dedicated set of tools for utilizing multi-parametric MR data in fusion biopsy workflows. It also provides a solution for managing patients’ biopsy data in urology.

Neem contact op
Kenmerken
Use tools designed for urology
Use tools designed for urology

Use tools designed for urology

DynaCAD Urology works with DynaCAD Prostate, used in radiology, to provide urologists with an easy way to store, review and manage comprehensive diagnostic and therapeutic data. It provides viewing layouts and tools that are specifically dedicated for urological review.

Use tools designed for urology

Use tools designed for urology
DynaCAD Urology works with DynaCAD Prostate, used in radiology, to provide urologists with an easy way to store, review and manage comprehensive diagnostic and therapeutic data. It provides viewing layouts and tools that are specifically dedicated for urological review.

Use tools designed for urology

DynaCAD Urology works with DynaCAD Prostate, used in radiology, to provide urologists with an easy way to store, review and manage comprehensive diagnostic and therapeutic data. It provides viewing layouts and tools that are specifically dedicated for urological review.
Meer informatie
Use tools designed for urology
Use tools designed for urology

Use tools designed for urology

DynaCAD Urology works with DynaCAD Prostate, used in radiology, to provide urologists with an easy way to store, review and manage comprehensive diagnostic and therapeutic data. It provides viewing layouts and tools that are specifically dedicated for urological review.
Boost confidence for biopsies
Boost confidence for biopsies

Boost confidence for biopsies

Once radiology has defined the prostate boundary and targets using DynaCAD Prostate, DynaCAD Urology displays the resulting information for urological review. Dedicated tools allow you to edit the prostate segmentation if needed, and add targets based on prior biopsy procedure core locations. This creates a ready-to-use plan for fusion-guided biopsy using Philips UroNav.

Boost confidence for biopsies

Boost confidence for biopsies
Once radiology has defined the prostate boundary and targets using DynaCAD Prostate, DynaCAD Urology displays the resulting information for urological review. Dedicated tools allow you to edit the prostate segmentation if needed, and add targets based on prior biopsy procedure core locations. This creates a ready-to-use plan for fusion-guided biopsy using Philips UroNav.

Boost confidence for biopsies

Once radiology has defined the prostate boundary and targets using DynaCAD Prostate, DynaCAD Urology displays the resulting information for urological review. Dedicated tools allow you to edit the prostate segmentation if needed, and add targets based on prior biopsy procedure core locations. This creates a ready-to-use plan for fusion-guided biopsy using Philips UroNav.
Meer informatie
Boost confidence for biopsies
Boost confidence for biopsies

Boost confidence for biopsies

Once radiology has defined the prostate boundary and targets using DynaCAD Prostate, DynaCAD Urology displays the resulting information for urological review. Dedicated tools allow you to edit the prostate segmentation if needed, and add targets based on prior biopsy procedure core locations. This creates a ready-to-use plan for fusion-guided biopsy using Philips UroNav.
Seamless data export to external systems
Seamless data export to external systems

Seamless data export to external systems

DynaCAD Urology allows users to export unencrypted T2 MR images, gland and target segmentations and biopsy core locations to be used in external therapy planning and therapy systems. Exporting these from DynaCAD Urology streamlines the overall workflow by removing the need for Radiologists to segment the gland and targets separately for biopsy and therapy purposes.

Seamless data export to external systems

Seamless data export to external systems
DynaCAD Urology allows users to export unencrypted T2 MR images, gland and target segmentations and biopsy core locations to be used in external therapy planning and therapy systems. Exporting these from DynaCAD Urology streamlines the overall workflow by removing the need for Radiologists to segment the gland and targets separately for biopsy and therapy purposes.

Seamless data export to external systems

DynaCAD Urology allows users to export unencrypted T2 MR images, gland and target segmentations and biopsy core locations to be used in external therapy planning and therapy systems. Exporting these from DynaCAD Urology streamlines the overall workflow by removing the need for Radiologists to segment the gland and targets separately for biopsy and therapy purposes.
Meer informatie
Seamless data export to external systems
Seamless data export to external systems

Seamless data export to external systems

DynaCAD Urology allows users to export unencrypted T2 MR images, gland and target segmentations and biopsy core locations to be used in external therapy planning and therapy systems. Exporting these from DynaCAD Urology streamlines the overall workflow by removing the need for Radiologists to segment the gland and targets separately for biopsy and therapy purposes.
Streamline your workflow
Streamline your workflow

Streamline your workflow

An automatic exchange ensures that data moves quickly and reliably between the radiology and urology departments, bypassing possible delays such as when using discs or memory sticks. Secure network connectivity can also help enhance data integrity and safety – giving you the data you need for active surveillance, subsequent biopsy and therapy planning, and for follow-up.

Streamline your workflow

Streamline your workflow
An automatic exchange ensures that data moves quickly and reliably between the radiology and urology departments, bypassing possible delays such as when using discs or memory sticks. Secure network connectivity can also help enhance data integrity and safety – giving you the data you need for active surveillance, subsequent biopsy and therapy planning, and for follow-up.

Streamline your workflow

An automatic exchange ensures that data moves quickly and reliably between the radiology and urology departments, bypassing possible delays such as when using discs or memory sticks. Secure network connectivity can also help enhance data integrity and safety – giving you the data you need for active surveillance, subsequent biopsy and therapy planning, and for follow-up.
Meer informatie
Streamline your workflow
Streamline your workflow

Streamline your workflow

An automatic exchange ensures that data moves quickly and reliably between the radiology and urology departments, bypassing possible delays such as when using discs or memory sticks. Secure network connectivity can also help enhance data integrity and safety – giving you the data you need for active surveillance, subsequent biopsy and therapy planning, and for follow-up.
  • Use tools designed for urology
  • Boost confidence for biopsies
  • Seamless data export to external systems
  • Streamline your workflow
Bekijk alle kenmerken
Use tools designed for urology
Use tools designed for urology

Use tools designed for urology

DynaCAD Urology works with DynaCAD Prostate, used in radiology, to provide urologists with an easy way to store, review and manage comprehensive diagnostic and therapeutic data. It provides viewing layouts and tools that are specifically dedicated for urological review.

Use tools designed for urology

Use tools designed for urology
DynaCAD Urology works with DynaCAD Prostate, used in radiology, to provide urologists with an easy way to store, review and manage comprehensive diagnostic and therapeutic data. It provides viewing layouts and tools that are specifically dedicated for urological review.

Use tools designed for urology

DynaCAD Urology works with DynaCAD Prostate, used in radiology, to provide urologists with an easy way to store, review and manage comprehensive diagnostic and therapeutic data. It provides viewing layouts and tools that are specifically dedicated for urological review.
Meer informatie
Use tools designed for urology
Use tools designed for urology

Use tools designed for urology

DynaCAD Urology works with DynaCAD Prostate, used in radiology, to provide urologists with an easy way to store, review and manage comprehensive diagnostic and therapeutic data. It provides viewing layouts and tools that are specifically dedicated for urological review.
Boost confidence for biopsies
Boost confidence for biopsies

Boost confidence for biopsies

Once radiology has defined the prostate boundary and targets using DynaCAD Prostate, DynaCAD Urology displays the resulting information for urological review. Dedicated tools allow you to edit the prostate segmentation if needed, and add targets based on prior biopsy procedure core locations. This creates a ready-to-use plan for fusion-guided biopsy using Philips UroNav.

Boost confidence for biopsies

Boost confidence for biopsies
Once radiology has defined the prostate boundary and targets using DynaCAD Prostate, DynaCAD Urology displays the resulting information for urological review. Dedicated tools allow you to edit the prostate segmentation if needed, and add targets based on prior biopsy procedure core locations. This creates a ready-to-use plan for fusion-guided biopsy using Philips UroNav.

Boost confidence for biopsies

Once radiology has defined the prostate boundary and targets using DynaCAD Prostate, DynaCAD Urology displays the resulting information for urological review. Dedicated tools allow you to edit the prostate segmentation if needed, and add targets based on prior biopsy procedure core locations. This creates a ready-to-use plan for fusion-guided biopsy using Philips UroNav.
Meer informatie
Boost confidence for biopsies
Boost confidence for biopsies

Boost confidence for biopsies

Once radiology has defined the prostate boundary and targets using DynaCAD Prostate, DynaCAD Urology displays the resulting information for urological review. Dedicated tools allow you to edit the prostate segmentation if needed, and add targets based on prior biopsy procedure core locations. This creates a ready-to-use plan for fusion-guided biopsy using Philips UroNav.
Seamless data export to external systems
Seamless data export to external systems

Seamless data export to external systems

DynaCAD Urology allows users to export unencrypted T2 MR images, gland and target segmentations and biopsy core locations to be used in external therapy planning and therapy systems. Exporting these from DynaCAD Urology streamlines the overall workflow by removing the need for Radiologists to segment the gland and targets separately for biopsy and therapy purposes.

Seamless data export to external systems

Seamless data export to external systems
DynaCAD Urology allows users to export unencrypted T2 MR images, gland and target segmentations and biopsy core locations to be used in external therapy planning and therapy systems. Exporting these from DynaCAD Urology streamlines the overall workflow by removing the need for Radiologists to segment the gland and targets separately for biopsy and therapy purposes.

Seamless data export to external systems

DynaCAD Urology allows users to export unencrypted T2 MR images, gland and target segmentations and biopsy core locations to be used in external therapy planning and therapy systems. Exporting these from DynaCAD Urology streamlines the overall workflow by removing the need for Radiologists to segment the gland and targets separately for biopsy and therapy purposes.
Meer informatie
Seamless data export to external systems
Seamless data export to external systems

Seamless data export to external systems

DynaCAD Urology allows users to export unencrypted T2 MR images, gland and target segmentations and biopsy core locations to be used in external therapy planning and therapy systems. Exporting these from DynaCAD Urology streamlines the overall workflow by removing the need for Radiologists to segment the gland and targets separately for biopsy and therapy purposes.
Streamline your workflow
Streamline your workflow

Streamline your workflow

An automatic exchange ensures that data moves quickly and reliably between the radiology and urology departments, bypassing possible delays such as when using discs or memory sticks. Secure network connectivity can also help enhance data integrity and safety – giving you the data you need for active surveillance, subsequent biopsy and therapy planning, and for follow-up.

Streamline your workflow

Streamline your workflow
An automatic exchange ensures that data moves quickly and reliably between the radiology and urology departments, bypassing possible delays such as when using discs or memory sticks. Secure network connectivity can also help enhance data integrity and safety – giving you the data you need for active surveillance, subsequent biopsy and therapy planning, and for follow-up.

Streamline your workflow

An automatic exchange ensures that data moves quickly and reliably between the radiology and urology departments, bypassing possible delays such as when using discs or memory sticks. Secure network connectivity can also help enhance data integrity and safety – giving you the data you need for active surveillance, subsequent biopsy and therapy planning, and for follow-up.
Meer informatie
Streamline your workflow
Streamline your workflow

Streamline your workflow

An automatic exchange ensures that data moves quickly and reliably between the radiology and urology departments, bypassing possible delays such as when using discs or memory sticks. Secure network connectivity can also help enhance data integrity and safety – giving you the data you need for active surveillance, subsequent biopsy and therapy planning, and for follow-up.

Documentatie

Brochure (1)

Brochure

Blad met technische gegevens (1)

Blad met technische gegevens

Brochure (1)

Brochure

Blad met technische gegevens (1)

Blad met technische gegevens

Bekijk alle documentatie

Brochure (1)

Brochure

Blad met technische gegevens (1)

Blad met technische gegevens

  • DynaCAD Urology and DynaCAD Prostate are modules of the DynaCAD product.

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rechten voorbehouden.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.