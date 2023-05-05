Zoektermen
DynaCAD Urology is a purpose build solution that empowers urologists with a dedicated set of tools for utilizing multi-parametric MR data in fusion biopsy workflows. It also provides a solution for managing patients’ biopsy data in urology.
UroNav fuses pre-biopsy MR images of the prostate with ultrasound-guided biopsy images in real time, for excellent delineation of the prostate and suspicious lesions, as well as clear visualization of the biopsy needle path. Combining electromagnetic tracking and navigation with an onboard computer and a real-time imaging interface, UroNav brings precision targeting to your clinical practice in one easy-to-use, mobile workstation.
Offers a comprehensive set of tools for real-time analysis, review, and reporting of multi-parametric, multi-vendor(3) MRI studies. Enhances productivity by transferring images directly from the MRI to DynaCAD and utilizing its robust, automatic post-processing tools and display the results in customized hanging protocols for analysis and reporting.
