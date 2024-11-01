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DreamWear Nasal Cushion

Under-the-nose nasal cushion

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To be used with DreamWear headgear, DreamWear Nasal is Philips Respironics’ best selling mask. With top-of-head air delivery, this mask is designed to give patients freedom of movement to change sleep positions. Users report Dreamwear Nasal feels like it’s close to having nothing on their face¹.

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Kenmerken
Great option for those who sleep in different positions

Great option for those who sleep in different positions

For nearly 10 years, DreamWear has offered continual innovation on the mask platform.

Great option for those who sleep in different positions

For nearly 10 years, DreamWear has offered continual innovation on the mask platform.

Great option for those who sleep in different positions

For nearly 10 years, DreamWear has offered continual innovation on the mask platform.
Designed to make users feel close to having nothing on their face

Designed to make users feel close to having nothing on their face

DreamWear prevents red marks, discomfort or irritation on the nose bridge. DreamWear is a winner of two Red Dot Awards and iF for design and innovation excellence.²

Designed to make users feel close to having nothing on their face

DreamWear prevents red marks, discomfort or irritation on the nose bridge. DreamWear is a winner of two Red Dot Awards and iF for design and innovation excellence.²

Designed to make users feel close to having nothing on their face

DreamWear prevents red marks, discomfort or irritation on the nose bridge. DreamWear is a winner of two Red Dot Awards and iF for design and innovation excellence.²
Features top-of-head air delivery

Features top-of-head air delivery

DreamWear is a great option for those who want the tube connection on top of the head and out of view.

Features top-of-head air delivery

DreamWear is a great option for those who want the tube connection on top of the head and out of view.

Features top-of-head air delivery

DreamWear is a great option for those who want the tube connection on top of the head and out of view.
  • Great option for those who sleep in different positions
  • Designed to make users feel close to having nothing on their face
  • Features top-of-head air delivery
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Great option for those who sleep in different positions

Great option for those who sleep in different positions

For nearly 10 years, DreamWear has offered continual innovation on the mask platform.

Great option for those who sleep in different positions

For nearly 10 years, DreamWear has offered continual innovation on the mask platform.

Great option for those who sleep in different positions

For nearly 10 years, DreamWear has offered continual innovation on the mask platform.
Designed to make users feel close to having nothing on their face

Designed to make users feel close to having nothing on their face

DreamWear prevents red marks, discomfort or irritation on the nose bridge. DreamWear is a winner of two Red Dot Awards and iF for design and innovation excellence.²

Designed to make users feel close to having nothing on their face

DreamWear prevents red marks, discomfort or irritation on the nose bridge. DreamWear is a winner of two Red Dot Awards and iF for design and innovation excellence.²

Designed to make users feel close to having nothing on their face

DreamWear prevents red marks, discomfort or irritation on the nose bridge. DreamWear is a winner of two Red Dot Awards and iF for design and innovation excellence.²
Features top-of-head air delivery

Features top-of-head air delivery

DreamWear is a great option for those who want the tube connection on top of the head and out of view.

Features top-of-head air delivery

DreamWear is a great option for those who want the tube connection on top of the head and out of view.

Features top-of-head air delivery

DreamWear is a great option for those who want the tube connection on top of the head and out of view.
  • ¹Data analysis at 10 days of use of 2019 Philips sponsored patient preference trial (n=81). Prescribed masks include ResMed Airfit N10, N20, Mirage Fx, Philips Wisp, Pico, ComfortGel Blue, F&P Eson & Eson
  • ²RedDot, 2016, 2018 (red-dot.org) and iF Product Design, 2016, 2018 (ifdesign.com)

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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